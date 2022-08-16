Герои спецоперации «Z»: артиллерист ЛНР Глазунов подаст месть холодным блюдом

Гвардии рядовой ЛНР Дмитрий Глазунов.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе!», - повторял генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец не проигравший ни одного сражения говорил: «Каждый воин должен понимать свой маневр».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД КИНЖАЛЬНЫМ ОГНЕМ

Рядовой Минобороны России Владимир АЛИХОВ

«Радиотелефонист взвода управления самоходно-артиллерийской батареи воздушно-десантного подразделения рядовой Владимир Алихов в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по обеспечению устойчивыми каналами радиосвязи группы тактического воздушного десанта с вышестоящим командованием. В ходе удержания под контролем моста через водную преграду, группа тактического воздушного десанта, в составе которой действовал Владимир, вступила в бой с украинскими националистами. Находясь под огнем артиллерии и минометов националистов, в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, Владимир Алихов своими профессиональными действиями обеспечил устойчивую, бесперебойную радиосвязь командира с подразделениями и вышестоящим штабом.

Во время одной из атак националистов взрывом мины было повреждено передающее устройство оборудования связи. Владимир Алихов, оценив характер повреждений, в короткие сроки восстановил связь и передал координаты огневых позиций боевиков артиллерийским расчётам, в результате чего огневые точки были подавлены».

ПРИЦЕЛЬНО УНИЧТОЖИЛ 10 БОЕВИКОВ

Ефрейтор Минобороны России Илья ОБЛУКОВ

«Наводчик - оператор боевой машины воздушно-десантного подразделения ефрейтор Илья Облуков с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по поражению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение наших подразделений.

В ходе проводимых мероприятий по вытеснению украинских националистов из населённого пункта, подразделение Ильи обнаружило хорошо укрепленную позицию боевиков. Завязался бой. Заняв выгодную огневую позицию для стрельбы, оператор Илья Облуков прицельным огнем боевой машины уничтожил до 10 боевиков. Благодаря смелости и решительности Ильи Облукова украинские националисты, понеся серьезные потери, отступили».

ПОВАР ПОДАЕТ МЕСТЬ ХОЛОДНЫМ БЛЮДОМ

Гвардии рядовой ЛНР Дмитрий ГЛАЗУНОВ

«Дмитрий Глазунов в мирной жизни – высококвалифицированный повар одного из популярных ресторанов. Еще в 2014 году он почувствовал, что называется на себе, последствия обстрелов населенных пунктов Луганской Народной Республики артиллерией ВСУ, но осознанно поменял свою мирную специальность на военную в 2018 году. Говорит, что больше не мог спокойно смотреть, как враг уничтожают его родной город, как гибнут невинные люди. Семейный совет поддержал решение Дмитрия, и он пополнил ряды военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики. Службу в артиллерии начинал подносчиком боеприпасов. Приходилось участвовать не только в огневых налетах на позиции противника и уничтожать технику ВСУ. Проявляя мужество, гвардии рядовой Дмитрий Глазунов оказывал помощь жителям освобождённых союзными силами населённых пунктов Донбасса. Под обстрелами ВСУ доставлял гуманитарную помощь людям, которые были вынуждены прятаться в подвалах жилых домов и помогал эвакуировать их в медицинские учреждения».