Дмитрий Шепелев заявил, что родители Жанны Фриске сами отказываются видеться с внуком Платоном

Отношения Шепелева с родителями Жанны испортились после ее смерти. Фото: Мила СТРИЖ

Дмитрия Шепелева не раз критиковали за то, что он запрещает родителям покойной Жанны Фриске видеться с ее сыном Платоном. Позицию телеведущего многие считают бесчеловечной – мол, нельзя препятствовать общению бабушки и дедушки с внуком. В YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» Шепелев рассказал об истинной причине конфликта с родителями Жанны. Шоумен подчеркнул: ему надоело, что родители Фриске постоянно выставляют его виноватым во всем. Телеведущий уверяет, что не препятствует свиданиям Платона с родителями покойной жены. По его словам, они сами не приходят на эти встречи.

- Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу, - заявил телеведущий.

По словам Шепелева, отношения с зятем и тещей у него испортились после смерти Жанны. Родители Фриске собирались забрать Платона жить к себе, Дмитрий же хотел сам воспитывать сына.

- У них ведь была возможность видеться, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, оставалась с Платоном. Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования, - сообщил шоумен.

Телеведущий уверяет, что бабушка и дедушка Платона сами не приходят на встречи с ним. Фото: соцсети.

Ранее отец певицы Владимир Фриске не раз говорил, что они с женой готовы видеться с Платоном в рамках, назначенных судом – то есть два раза в месяц. Однако Шепелев, по его словам, постоянно придумывал отговорки, чтобы сорвать эти встречи: то он с Платоном уехал в отпуск, то мальчик заболел. Владимир Борисович также говорил, что органы опеки сквозь пальцы смотрели на несоблюдение установленного судом графика свиданий. В конце концов бабушка и дедушка отчаялись и перестали настаивать на своем праве.

Недавно отец покойной певицы обвинил бывшего зятя в том, что тот якобы растратил почти все деньги, лежавшие на счете внука Платона. По словам Владимира Фриске, ранее на счете, оставленном певицей для сына, лежали 200 тысяч евро. Теперь там осталось всего 6 тысяч. По данным Владимира Фриске, Дмитрий недавно купил дорогую машину, и деньги Платона могли пойти на оплату этой покупки.