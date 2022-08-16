Не корысти ради: Индиец больше 20 лет судился из-за 25 центов

Чатурведи покупал два билета на поезд по 35 рупий каждый и расплатился банкнотой в 100 рупий. Но сдачи получил только 10, вместо положенных 30 рупий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Убедительной победой окончилась тяжба жителя Индии Тунгата Чатурведи с одним из подразделений Индийских железных дорог: мужчина не только получил возмещение недоплаченных ему в конце 90-х $0.25 (примерно 15 рублей), но и получил на них проценты из расчета 12% годовых.

Дело было в далеком 1999 году. Чатурведи покупал два билета на поезд по 35 рупий каждый и расплатился банкнотой в 100 рупий. Но сдачи получил только 10, вместо положенных 30 рупий. Вот эти 20 рупий ($0,25 или 15 рублей) и стали причиной многолетнего разбирательства.

Благо, что мужчина юрист с образованием и представлял свои интересы на заседаниях суда самостоятельно.

– Я присутствовал на более чем 100 слушаниях по этому делу. Но вы не можете оценить энергию и время, которые я потерял, борясь с этим делом, – заявил индиец, которому в этом году исполнилось 66 лет.

Руководство железных дорог пыталось передать дело в транспортный трибунал, родные уговаривали Чатурведи плюнуть на мизерную сумму – мужчина был непреклонен. И таки добился своего.

– Он получит 20 рупий под 12% годовых. Если деньги не будут выплачены в течение 30 дней, процентная ставка будет повышена до 15% годовых. Железные дороги также должны выплатить ему штраф в размере 15000 рупий, – сообщили в пресс-службе суда.

Сам Чатурведи решением суда полностью удовлетворен и уверен, что его пример вдохновит других на борьбу с системой.

– Дело не в деньгах. Речь всегда шла о борьбе за справедливость и борьбе с коррупцией, – подытожил настойчивый индиец.