В Европарламенте считают запрет на выдачу виз всем россиянам незаконным

Вопрос с запретом на выдачу виз россиянам активно раскачивает Украина Фото: EAST NEWS

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что для отказа конкретному человеку в выдачи визы, согласно правилам Шенгенской зоны, необходимо доказать, что данное лицо представляет угрозу. В противном случае отказ в визе выглядит неправомерным.

Согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, заявителю может быть отказано в визе только в том случае, если он представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны, как это определено в статье 2(21) кодекса, – пояснил евродепутат.

Попытку ввести тотальный запрет для выдачи виз гражданам страны, которая не находится в состоянии конфликта ни с одним из членов альянса, противоречит европейскому законодательству.

Несмотря на то, что Евросоюз официально против отказа в выдаче шенгенских виз всем гражданам России, часть стран уже реализуют этот механизм без согласования с Брюсселем.

Например, выдачу краткосрочных шенгенских виз для россиян уже ограничили страны Прибалтики, Чехия и Мальта.

В Финляндии вопрос якобы находится на рассмотрении, но попасть на подачу документов физически невозможно – по заверениям сотрудников посольства все даты расписаны до осени. Кроме того планируется сократить дни выдачи туристических виз до одного в неделю.

Бельгия выдает визы только на некоторых основаниях, например, студенческие, однократные рабочие и для людей, проживающих в принимающей семье.

Вопрос с запретом на выдачу виз россиянам активно раскачивает Украина, пытаясь таким образом создать проблемы для граждан РФ. Активную поддержку в этом направлении украинским властям оказывает Польша – об этом заявил замглавы польского МИД Петр Вавжик.