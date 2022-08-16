Минобороны: на украинских позициях обнаружены запрещенные неизвлекаемые мины

Hа позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин Фото: REUTERS

«После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска, военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант рассказал, что 14 августа южнее Артемовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин французского производства EMP F2.

«Данные мины, после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 г.», - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны России рассказал, что высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое, где уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.

«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники», - уточнил Конашенков.

Ударам оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражено: два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях, семь пунктов управления, радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО, склад боеприпасов и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области, военная и специальная техника в 182-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, три реактивных снаряда систем залпового огня в районах населенных пунктов Харьковской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов

148 - вертолетов

1743 - беспилотных летательных аппарата

365 - зенитных ракетных комплексов

4328 - танков и других боевых бронированных машин

799 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3307 - орудий полевой артиллерии и минометов

4902 - единицы специальной военной автомобильной техники