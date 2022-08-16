«ЭКГ не панацея»: врач-кардиолог назвал обследования, которые лучше всего определяют состояние сосудов и сердца

Электрокардиограмма отлично «ловит» нарушения ритма и проводимости сердца Фото: Shutterstock

КАРДИОГРАММА КАЖДЫЙ ГОД ВАМ ВРЯД ЛИ ПОЛЬЗУ ПРИНЕСЕТ

«Каждые полгода делаю ЭКГ, чтобы спать спокойно», - гордится один мой знакомый. Такое обследование нередко включают в чек-ап (проще говоря, регулярные проверки) сердца и сосудов коммерческие клиники. Мол, пройдите ЭКГ, и ваш «пламенный мотор» будет под контролем.

- На самом деле, есть крупные исследования, которые показывают: ценность рутинной ежегодной электрокардиограммы крайне сомнительна, - говорит врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий телеканала «Доктор» Константин Иванов. - Если человек регулярно занимается физкультурой, у него не было проблем с сердцем ранее, и пульс составляет от 60 до 90 ударов в минуту, то ЭКГ в профилактических целях, «для контроля», не требуется. Она не только не поможет, а, скорее, может даже дать неблагоприятный эффект. То, что называется «гипердиагностикой». Какие-то незначительные отклонения на ЭКГ могут привести к излишнему беспокойству пациентов, в то время как в действительности не являются опасными симптомами.

Более того, даже людям со средним и высоким уровнем риска ишемической болезни сердца (ИБС) не требуется ежегодное прохождение ЭКГ при отсутствии симптомов, поясняет кардиолог.

С другой стороны, электрокардиограмма отлично «ловит» нарушения ритма и проводимости сердца, отмечает Константин Иванов. Однако, когда состояние становится опасным, жизнеугрожающим, у пациента, как правило, есть заметные симптомы (сильное сердцебиение, одышка, боль и т. д.). Тогда человек обращается к врачу, и ему делают ЭКГ уже не «для профилактики», а по конкретным жалобам.

Важнейшее назначение ЭКГ в кардиологии - диагностика инфаркта миокарда и жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. «В моменте, при подозрении на инфаркт и особенно при болевом синдроме, это самое показательное исследование для постановки диагноза», - уточняет врач.

УЗИ СЕРДЦА: КОМУ И КОГДА

- Константин, а что скажете об ультразвуковом исследовании сердца?

- УЗИ сердца (или эхокардиография) обычно назначается врачом при наличии медпоказаний. Но именно это обследование пациент может пройти и самостоятельно в целях профилактики. Потому что нередко сердечно-сосудистые заболевания, особенно в возрасте до 60-ти лет, протекают без какой-либо видимой симптоматики. УЗИ сердца покажет, есть ли реальные основания для беспокойства и дальнейшего обследования.

Основные медпоказания для проведения эхокардиографии такие:

- дискомфорт и боль в области сердца, особенно при физической нагрузке;

- ощущение нарушения ритма сердца: как будто оно бьется то быстрее, то медленнее, поясняет врач;

- перенесенное респираторное заболевание, включая COVID-19, после которого возникает чувство дискомфорта в грудной клетке;

- возраст старше 40-ка лет при наличии атеросклероза;

- наличие опасной триады: дислипидемия (повышенный уровень холестерина), сахарный диабет и курение;

- повышенное артериальное давление (выше 130/80 мм рт ст.) либо стойкое понижение артериального давления (менее 100/60 мм рт. ст.).

«Насколько часто нужно делать УЗИ сердца - зависит от результата первого исследования, - уточняет Константин Иванов. - Если все показатели в пределах нормы, то следующий раз УЗИ проводится через год. Разумеется, если вдруг раньше не возникнут какие-либо тревожные симптомы (боль, одышка, нарушение сердечного ритма). Если же обнаружены начальные атеросклеротические изменения, то исследование рекомендуется повторять через 6 месяцев».

«УЗИ СОСУДОВ ШЕИ»

Так в народе называют важную процедуру со сложным медицинским наименованием «дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий», сокращенно - УЗДГ БЦА. Это исследование главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг.

- УЗДГ БЦА требуется пациентам, у которых есть обширный ряд симптомов: головная боль неясной природы, головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, снижение слуха, снижение памяти, - поясняет наш эксперт. - Но особенно важно делать это исследование при повышении или понижении артериального давления людям с отягощенной наследственностью по гипертонической болезни и сердечно-сосудистым заболеваниям. А также при наличии факторов риска инсульта (см. ниже. - Ред.). И курильщикам с длительным стажем.

От редакции: по приказу Минздрава от 27 апреля 2021 г. N 404н дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий проводится в рамках бесплатной диспансеризации мужчинам 45 - 72 лет и женщинам 54 - 72 лет, если у них есть одновременно три фактора риска. А именно: повышенное давление, повышенный уровень холестерина и избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре). Также это обследование назначается лицам 65 - 90 лет по направлению врача-невролога при подозрении на ранее перенесенный инсульт.

Напомним, чтобы пройти бесплатную диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС.

АНАЛИЗЫ КРОВИ: КАКИЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО

- Самое важное лабораторное исследование, которое показывает ранние предвестники сердечно-сосудистых заболеваний, - анализ крови на липидный профиль, - рассказывает Константин Иванов. - В него входят такие показатели: общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой и низкой плотности.

Первый липидный спектр сегодня рекомендуется определять даже у детей. Второй полноценный анализ необходимо сделать после 20 лет. Далее, после 40-ка лет при наличии факторов риска (лишний вес, гиподинамия, курение, повышенный холестерин, отягощенная наследственность) липидный спектр желательно сдавать ежегодно. Более точные сроки подскажет лечащий врач, увидев динамику ваших показателей.

- Константин, какие еще анализы крови наиболее показательно отражают состояние наших сосудов и сердца?

- Сразу отмечу главное: все анализы крови должен назначить врач-специалист. Чтобы вы зря не тратили деньги и не тревожились на пустом месте из-за гипердиагностики. Либо не упустили опасные изменения. В целом - как ориентир - для определения состояния сердечно-сосудистой системы требуется плюс-минус (в зависимости от симптомов, возраста и других особенностей пациента) такой комплекс анализов:

- липидный спектр,

- уровень глюкозы и тест на толерантность к глюкозе (при наличии лишнего веса),

- определение пуринового обмена,

- уровень креатинина и мочевины для оценки функции почек.

«Также при необходимости назначается анализ на уровень гомоцистеина и другие исследования - их необходимость определяет врач», - подчеркивает Константин Иванов.

В ТЕМУ

Какие еще обследования может назначить кардиолог

- «Золотой» стандарт исследования при подозрении на ишемическую болезнь сердца - коронароангиография, - поясняет эксперт.

Это современная диагностическая процедура, которая позволяет с высокой долей точности определить: в каком состоянии находятся коронарные артерии (главные сосуды, питающие сердце кровью, насыщенной кислородом). Есть ли в них атеросклеротические бляшки, где они находятся и т. д. Для этого в артерии сердца вводится рентгеноконтрастное вещество через специальное устройство - интродьюсер.

«Как правило, для принятия решения о необходимости коронароангиографии пациенту предварительно проводят стрессэхокардиографию либо сцинтиграфию миокарда (об этих исследованиях см. ниже. - Ред.)», - уточняет Константин Иванов.

- Важная и достаточно простая в исполнении методика - стрессэхокардиография. Также ее называют велоэргометрия, тредмил-тест. Суть в том, что пациент с датчиками садится на велосипед или встает на беговую дорожку. Врач следит за пульсом, пройденным расстоянием и другими факторами.

- Очень показательна и сцинтиграфия миокарда, она же радионуклидная диагностика – в покое и под нагрузкой, - отмечает Константин Иванов. - Пациенту вводится радиофармпрепарат. Исследование помогает выявить недостаточность в кровоснабжении сердечной мышцы.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как избежать лишних процедур?

- Бывает, что в коммерческих клиниках пациентам назначают весь спектр исследований крови по биохимии, иммунологии, клинические анализы, которые в подавляющем большинстве случаев просто не нужны, - отмечает Константин Иванов. - Опасность такого подхода в том, что он ведет к гипердиагностике. То есть выявлению отклонений, которые на самом деле не требуют лечения.

Как избежать таких ситуаций? Эксперт советует ориентироваться на репутацию клиник, врачей. А также в случае сомнений - если список анализов и обследований выглядит уж слишком «безразмерным» - попросить показать вам клинические рекомендации. То есть официальный документ, где значится, что при подозрении на то или иное заболевание требуется именно такой объем и набор диагностических процедур.

КСТАТИ

Телеканал «Доктор» проводит народное голосование для вручения литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Принять участие в нем можно до 18 сентября.