Россияне стали чаще откладывать себе на пенсию сами

Как говорится, на государство надейся, но на пенсию копи себе сам. Фото: Shutterstock

Как говорится, на государство надейся, но на пенсию копи себе сам. На всякий случай. Видимо, из этой логики теперь исходят многие россияне. Смену настроений отметили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Там выяснили, что все меньше трудоспособных граждан рассчитывают на госпенсию как на единственный источник дохода в старости. При этом вдвое больше людей планируют копить деньги самостоятельно (см. графику).

Объяснений такому поведению несколько. Во-первых, за 14 лет с момента прошлого опроса изменился состав трудоспособного населения. Многие из респондентов никогда не жили в Советском Союзе. Поэтому у них не так сильны иждивенческие настроения. Во-вторых, копят самостоятельно в основном жители городов-миллионников. Там на одну пенсию точно не проживешь. Нужны дополнительные доходы. И в-третьих, личные накопления делают зачастую люди с заработками выше среднего. Они не хотят после выхода на пенсию резко снизить свое потребление.

Что касается дополнительных доходов, здесь мнения респондентов разошлись. Самый распространенный ответ – буду работать и после выхода на пенсию. И это несмотря на повышение пенсионного возраста. Так ответил каждый второй опрошенный. В конце нулевых подобным образом отвечал лишь каждый четвертый. За это же время в пять раз выросла доля тех, кто планирует, если потребуется, постепенно проедать сбережения, созданные в период активной работы (подробнее – см. графику).

Но одно дело – хотеть иметь дополнительный источник дохода в старости. И совсем другое – делать шаги в этом направлении. Число тех, кто откладывает деньги, до сих пор невелико. С разной периодичностью делают сбережения всего 16% опрошенных, из них только 6% делают это регулярно. А 73% россиян вообще ничего не откладывают. То есть, мы, конечно, поумнели – понимаем, что надо рассчитывать на себя. Но многие пока еще не настолько, чтобы физически что-то начинать откладывать. Ну или просто денег нет.

КСТАТИ

Комфортная пенсия – вдвое выше реальной

Идеальный размер пенсии – показатель умозрительный. Он всегда показывает, что реальный уровень далек от желаемого. Как выяснили социологи, для комфортного уровня жизни россиянам нужно получать 39 638 рублей в месяц. Это более чем вдвое выше средней пенсии по стране. И, видимо, показывает, какой дополнительный доход нужно создать среднему россиянину, чтобы относительно безбедно жить в старости.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ