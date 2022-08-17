Заповедные открытия: РУСАЛ организовал для старшеклассников экологическую экспедицию

В чем идея образовательного проекта? Какие знания и эмоции получили подростки? Что они увезут домой и что расскажут одноклассникам? Чтобы ответить на все вопросы, «Комсомолка» присоединилась к экспедиции.

Эколого-промышленную экспедицию «ЭкоПоколение-2022» организовали компания РУСАЛ и «Красноярские Столбы». Это не первый совместный проект, но один из самых ярких.

Его участники - старшеклассники из шести сибирских городов, в которых работают предприятия ведущего производителя алюминия, - Ачинска, Братска, Новокузнецка, Шелехова, Саяногорска и Красноярска.

Чтобы попасть в экспедицию, школьники прошли обучающий курс национального парка и выполнили аттестационные задания. Организаторы учитывали и вклад школьников в решение локальных экологических проблем. Лидеры рейтинга приехали в Красноярск.

Программа пятидневной экспедиции – плотная, разнообразная по темам и жанрам. Лесные и городские экскурсии, походы, игры, квесты, занятия с учеными, промышленные экскурсии - все направлено на экологическое просвещение.

Образовательные программы для молодежи – всегда были в приоритетах компании. Основатель РУСАЛа еще 20 лет назад поставил задачу развивать и поддерживать талантливых и целеустремленных школьников и студентов.

- Воспитывать и сохранять молодежь, растить людей творческих и мыслящих - самая надежная инвестиция в социальное и экономическое благополучие России, - считает Олег Дерипаска, основатель РУСАЛа. - Если мне не хватало знаний или понимания по какому-то предмету, я начинал изучать его до тех пор, пока не был уверен, что знаю все в подробностях. Нужно учиться всегда, каждый день.

Разделяют ли эту философию нынешние школьники, узнаем на месте, едем на «Столбы»!

«НЕТ, МЫ НЕ ОДИЧАЛИ!»

Национальный парк встречает нас солнцем, вековыми соснами и зелеными красками всех оттенков, придуманных природой. Школьники живут в «Нарыме» – научно-познавательном комплексе «Красноярских Столбов» – небольшом экогородке рядом со знаменитыми сиенитовыми скалами.

Знакомимся с подростками.

- Меня зовут Елизавета Рыбакова, я из Шелехова. Участвую в экологических проектах по защите Байкала, сохранению нерпы и омуля. Жду от экспедиции новых знаний.

- Я Ольга Миртова из Новокузнецка, мечтаю найти единомышленников, хочу узнать, как помогать природе.

- Екатерина Филиппова из Саяногорска. Приехала за новым опытом. Несколько лет занимаюсь очисткой водоемов, берегов Енисея.

- А я Вадим Власов из Красноярска, не был на Столбах уже три недели, решил: а поеду сюда в экспедицию!

Это Вадим так шутит. Все разные – все классные. Обычные подростки, правда, среди любимых предметов – экология, зоология, биология, краеведение. Звездочки. Думающие, целеустремленные. Многие экоактивисты и волонтеры, победители экологических олимпиад, авторы проектов.

Экспедицию школьники и педагоги очень ждали.

- Мы хорошо подготовились, есть и гитара, и укулель для вечерних костров, - смеется Алена Каплева, наставник команды из Братска, учитель физики школы №14. - Специально для экспедиции придумали и сделали флаг! И, кстати, наш директор школы №14 Сергей Георгиевич Федоров перед самой нашей поездкой побывал с этим флагом на Эльбрусе.

Главные эмоции первого дня – природа вместо цивилизации. Сотовой связи нет. Но это мелочи, городские дети вдохновлены: вместо асфальта – трава и деревянные настилы, вместо заборов – кедры, вместо бетонных многоэтажек – экодома.

- Тут такой воздух! Сны классные снятся.

- А какое звездное небо, космос!

- Выходишь утром и здороваешься с… бурундуками.

- Как живем без телефонов? Как видите, не одичали еще!

- Оказывается, жить на природе занимательно. Делаешь для себя какие-то открытия, любуешься пейзажами, - говорит восьмиклассница Маргарита Пименова и признается, что хотя она и учится в художественной школе, но написать такие невероятные пейзажи ей пока не по силам.

Очевидно, что выбором места для базирования экспедиции организаторы решили сразу несколько задач. «Красноярские Столбы» – это о любви к природе, желании ее изучать и оберегать.

Даже нам, взрослым, интересно все происходящее вокруг.

Расспрашиваем педагогов.

- Зачем бинокль?

- Считаем шишки на деревьях, изучаем основы лесосеменного дела и лесовосстановления – как добыть из шишек семена и из них вырастить дерево.

- А это что за инструмент?

- Это мерная вилка для измерения диаметра стволов деревьев и высоты. Одно из наших занятий посвящено таксации леса. Школьники учатся описывать лес: породный состав, возраст деревьев, высоту, диаметр и др.

- Программа – насыщенная. Изучаем заповедные профессии и заповедное дело, причем не только красноярского национального парка, но и других особо охраняемых территорий России. Конечно, большое внимание «Красноярским Столбам»: истории, флоре и фауне, - рассказывает о буднях экспедиции Татьяна Юшкова, заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму «Красноярских Столбов». - Мы хотим, чтобы дети увезли с собой частичку нашей любви к природе. Экосознание, конечно, не формируется за пять дней, но можно заинтересовать, показав этот путь.

Первое место «по восторгам» в национальном парке школьники отдали скалам. Поразились высоте: «Больно голову в небо задирать!» Научились угадывать силуэты и лица в очертаниях скал: «Они и правда похожи на Перья, Бабку, Деда. Наслушались легенд: «Ночью едва заснули - столько эмоций».

- Я впервые вижу горы, скалы – захватывающе! Думал, что Столбы - это небольшие холмы и скалы, а они такие величественные, - делится с нами эмоциями Артем Худяков.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Эколого-промышленная экспедиция так называется не случайно. В программу включена большая производственная экскурсия сразу на два красноярских завода – алюминиевый и металлургический.

Организаторы из РУСАЛа хотят показать в ретроспективе и деталях, как развивается отрасль, как меняется производство, становясь современным и экологичным.

Проходим обязательный инструктаж по технике безопасности. И приятный сюрприз: заводчане вручают всем школьникам самый настоящий слиток алюминия, правда, небольшой, десятисантиметровый.

- А он увесистый! – комментируют экскурсанты и делают фото с сокровищем – «маме сейчас отправлю, связь есть».

Цифры презентационного видео молодежь впечатляют – «завод занимает второе место по объемам производства: почти треть всего алюминия в России и около 3% мирового - миллион тонн в год».

На макете завода изучаем изменения, которые его ждут. Речь о масштабной экологической перестройке. 11 из 23 старых корпусов демонтируют – на их месте сделают парк. На территории возведут два больших корпуса с электролизерами РА-550, экологичными и экономичными.

Вдохновленные статистикой перемен, торопимся увидеть все своими глазами. Пять минут на облачение в спецовки плюс респираторная маска, каска, очки, перчатки – мы готовы.

Вживую масштабы КрАЗа поражают всех и сразу. От цеха к цеху добираемся на автобусе.

«Ничего себе махина!» - удивляются дети.

Сотрудники завода, по совместительству экскурсоводы, довольные произведенным эффектом, подкрепляют его цифрами:

- Протяженность главной улицы завода равна длине красноярского проспекта Мира, то есть почти четыре километра.

Старшеклассники вникают в технологию без труда. Термины - аноды, катоды, электроны - знакомы им из курса физики.

К тому же экскурсия сделана зрелищно. В 40 телефонах теперь точно есть видео, как металлург зачерпывает расплавленный алюминий, и тот, вылитый на поверхность, мгновенно застывает, превращаясь из красного в серебристый.

На Красноярском меллургическом заводе «путешествуем» по нескольким цехам. Таким огромным, что можно потеряться. Завод - передовик. В каталоге предприятия - два миллиона наименований. Большой российский рынок сбыта, приличные экспортные объемы. К примеру, Германия покупает наши алюминиевые мосты. Они легкие, прочные, простые в монтаже. Можно сделать за месяц и установить за ночь.

Четыре часа промышленной экспедиции пролетают. В финале делимся, что запомнилось:

- Литейщик, который управлял ковшом!

- То, что половину завода снесут.

- Размеры заводов.

- Столько станков, прессы – гиганты!

- Жара в цехах, тяжелая работа...

Так и есть. Простой работу металлурга точно не назовешь.

- КрАЗ - удивительное место, грандиозное, я, наконец, увидела, как «готовят» алюминий, - говорит Арина Булгина. - Мой папа работает на Братском алюминиевом заводе. Никак не могу уговорить его показать мне завод. Сегодня я поняла, насколько это сложная и нужная работа.

- Мы рады, что экскурсия понравилась. Значит, задуманное получилось, - говорит Виктория Чуприна, руководитель направления отдела региональных связей дирекции по связям с общественностью РУСАЛа, один из авторов проекта «ЭкоПоколение-2022». - Мы хотели показать весь «путь алюминия»: и то, как рождаются металл и сплавы, и как из них делают продукцию, которая нас окружает в повседневной жизни. Так, алюминиевые мосты Красноярска, а их в городе уже шесть, становятся брендом городской инфраструктуры. Отдельное внимание - экоперестройке. Участники экспедиции живут в городах, где тоже работают алюминиевые заводы, и им это близко.

ПРОЕКТЫ, МЕНЯЮЩЕЕ СОЗНАНИЕ

Учиться в каникулы? Как оно? Цитируем ответы: «С радостью!», «Мы узнали и увидели столько нового!», «Такие знания не получишь на уроках и в интернете».

- Экологическое воспитание нового поколения особенно важно. Вопросы осознанного потребления ресурсов, охрана окружающей среды, сохранение экобаланса, ESG-принципы – приоритетны для нас, – отмечает Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ. - Благодаря таким проектам юноши и девушки детально погружаются в предмет, знакомятся с интересными людьми, повышают свою экоответственность, чтобы впоследствии приносить пользу в городах, где родились и учатся.

Тем более, что делать это сегодня возможно. Вот уже более 10 лет функционирует инфраструктура зеленых проектов, созданная в свое время Олегом Дерипаска. Стать их участником может каждый, возраст значения не имеет, но молодежи, экопоколению, рады особенно. Тысячи волонтеров уже в проектах, и большинство проходит во всех городах, где работает РУСАЛ.

К примеру, экологический марафон «День Енисея», который появился в Красноярске в 2011 году, потом в Саяногорске и Ачинске, а сейчас стал федеральной акцией «День реки».

«Зеленая волна» - это и ежегодная акция по озеленению общественных пространств силами корпоративных волонтеров, и конкурс экопроектов. В 2022 году «Зеленая волна» прошла в Ачинске, Братске, Волгограде, Красноярске, Каменск-Уральске, Краснотурьинске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Тайшете, Таежном, Шелехове, Ухте.

Акция «Сиреневый день - 2022» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске яркой частью «Зеленой волны» давно стал экопраздник «Сиреневый день». В разных точках города в один день высаживается 250 кустов сирени. Кстати, участниками «Сиреневого дня» и «Зеленой волны» были и школы из экспедиции «ЭкоПоколение-2022».

Акция «Сиреневый день - 2022» на острове Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: «Красноярские Столбы»