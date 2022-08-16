Губернатор Тамбовской области рассказал Путину, как жители региона поддерживают Донбасс

Егоров заверил, что жители Тамбовщины полностью согласны с политикой руководства страны. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Глава Тамбовской области Максим Егоров по видеосвязи доложил Владимиру Путину о состоянии дел в регионе.

- Вы мне посоветовали быть как можно ближе к людям, я помню ваши слова: «не сидеть в кабинете». Ваше поручение я выполняю! – заявил Егоров.

- Мой рабочий график наполнен встречами с людьми в каждом городе и в районах нашей области. Я каждую неделю провожу личные приемы граждан и, конечно, активно общаюсь с гражданами по социальным сетям, - добавил он.

В ответ президент отметил хорошее состояние региона.

- Надо отметить, что работа по важнейшим направлениям ведется весьма удовлетворительно: у вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Доля аварийного жилищного фонда у вас ниже, чем в среднем по стране, а вот что касается обеспеченности образовательной инфраструктурой, то она повыше, - похвалил российский лидер.

Егоров заверил, что жители Тамбовщины полностью согласны с политикой руководства страны.

- Большинство жителей Тамбовской области вас полностью поддерживают. Я сейчас говорю прежде всего о ситуации в связи с проведением специальной военной операции, - рассказал врио главы администрации области.

Вот в чем конкретно выражается поддержка и верховного главнокомандующего, и жителей Донбасса:

+ Первые партии гуманитарной помощи пострадавшим от киевских националистов отправили буквально через неделю с начала освобождения ЛДНР. С конца февраля конвои с грузами отправляются на Донбасс регулярно.

+ Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев, спасающихся от фашистских пуль. Взрослым ищут временную работу, а детей отправили в оздоровительные лагеря.

+ Предприятия и общественники собрали 20 млн. рублей пожертвований и 215 тонн товаров первой необходимости для жителей республик.

+ Прямо сейчас строители, коммунальщики, аграрии Тамбовщины помогают восстанавливать Новоайдарский район Луганской народной республики. Кто-то помогает с уборкой урожая, кто-то с подготовкой к учебному году.

Егоров рассказал о личном опыте поездки на Донбасс.

- Когда я сам увидел украинские учебники, по которым детей учили ещё в прошлом году, мне стало не по себе от того, как искажена общая история наших народов. Во время поездки в республику у меня жители попросили привезти им сказки наших писателей, где правда всегда побеждает, - вспомнил глава региона.

В конце доклада чиновник, которому Владимир Путин доверил управление областью, поделился традицией региона.

- У нас 10 августа– великий день памяти святителя Питирима (считается просветителем Тамбовского края) и всех тамбовских святых. Для нас этот день действительно святой, великий, и в этот день мы должны спрашивать себя и спрашиваем: всё ли мы делаем для развития и процветания нашего края и нашей страны и что мы можем сделать дополнительно, - поведал Егоров.