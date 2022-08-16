Дочь Григория Лепса заявила в полицию о мошенничестве: «Целый год морочил ей голову»

Дочь знаменитого певца Григория Лепса стала жертвой мебельщика-афериста. 37-летняя Инга Лепсверидзе еще летом прошлого года заказала у рекомендованного ей человека кухню для своей квартиры в центре Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь знаменитого певца Григория Лепса стала жертвой мебельщика-афериста. 37-летняя Инга Лепсверидзе еще летом прошлого года заказала у рекомендованного ей человека кухню для своей квартиры в центре Москвы. Мужчина попросил задаток, но получив полмиллиона рублей (это больше половины всего заказа), перестал отвечать на звонки. Когда Инге все-таки удавалось дозвониться до мебельщика, он уверял, что гарнитур вот-вот должен поступить из Германии.

- По словам Инги Лепсверидзе, мужчина целый год морочил ей голову, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - В итоге она приняла решение обратиться в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве личные данные участников этой истории не раскрывают. Но сообщают о похожем заявлении:

«15 августа в отделение полиции поступило заявление от гражданки 1984 года рождения. Она просит принять меры к гражданину, который обещал изготовить для нее мебель. В качестве предоплаты женщина отдала 500 тысяч рублей. Однако заказ так и не был выполнен. Проводится проверка».

Если слова дочери шансонье будут подтверждены, на мужчину могут возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». (Максимальное наказание по ней - до 6 лет колонии, - Авт.).

Инга Лепсверидзе - дочь Григория Лепса от недолгого первого брака, заключенного еще в студенческие годы. Выросла в Сочи. Позже училась в Лондоне на специальности «комуникации», затем получила актерское образование в США. Снималась в короткометражках и эпизодах игровых фильмов (в частности, в «Анне Карениной» с Кирой Найтли). Помимо кино увлекается и музыкой, с детства поет. Например, в 2016 году втайне от отца участвовала в шоу «Голос». Однако никто из наставников к Инге не повернулся.