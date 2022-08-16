В войне Китая и США на кону будет не Тайвань, а весь мир: все сценарии конфликта

Бывшие спецы Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели учебные игры, в которых моделировали военный конфликт между Китаем и США из-за Тайваня. Фото: REUTERS

Бывшие спецы Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели учебные игры, в которых моделировали военный конфликт между Китаем и США из-за Тайваня. Сообщая об этом, агентство «Блумберг» раскрыло и получившийся результат: Тайбэй сможет отбиться в случае нападения Китая, однако это будет стоить больших потерь его союзникам - американским и японским войскам.

Чисто военные расклады (у кого чего больше и лучше - авианосцев, самолетов или ракет) помогают понять, какими возможностями обладают потенциальные противники и какие у них шансы на победу. Но военные вступают в игру - не виртуальную, а реальную, - когда политики принимают соответствующие решения. «КП» при помощи экспертов попыталась понять, когда и из-за чего может начаться самая большая война XXI века.

1. Что может заставить Пекин применить военную силу?

- Серьезный конфликт вокруг Тайваня может случиться при одном условии: если нынешние власти острова объявят о своей независимости, - объясняет «КП» заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» Андрей Островский.

Китай давно и однозначно утверждает, что не допустит победы сепаратистов на острове. Более того, он четко и ясно заявляет, что воспрепятствует этому силовым путем.

«Попытки добиться независимости Тайваня лишь подтолкнут остров в пучину катастрофы и нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам», говорится в «Белой книге», опубликованной Госсоветом по делам Тайваня и пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Возникает вопрос: а если правящая Демократическая прогрессивная партия, выступающие за независимость острова, выиграет на всеобщих выборах 2024 года и сохранит сепаратистскую повестку, может ли это подтолкнуть Пекин к силовым методам решения «проблемы Тайваня»?

- Может, - полагает Андрей Островский. - Но результаты выборов будут зависеть от экономической ситуации, а она на Тайване сейчас значительно ухудшилась. Во-первых, у них очень существенно упал ВВП на душу населения. Если раньше, лет 10-15 назад этот показатель на Тайване был выше, чем в Китае, то сегодня у Китая этот показатель где-то около 12 тысяч долларов, а у Тайваня примерно между 8,5 и 9 тысячами.

Еще один риск: провокация со стороны США.

- Любое действие американцев в защиту тайваньской независимости могут обострить ситуацию вплоть до военных действий. Но хотя поддержка США независимости Тайваня ощущается, официально Тайвань никаких заявлений по этой теме не делал. Тем более что они сейчас напуганы военными маневрами Китая вокруг острова.

2. Стоит ли ждать столкновения в ближайшие месяцы?

Война из-за острова не начнется ни сегодня, ни завтра, потому что «военно-политические кризисы с китайским участием, как правило, носят длительный характер», утверждает главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Василий Кашин. Но его итоговый прогноз звучит очень жестко: «В перспективе ближайших нескольких лет война крайне вероятна. И это станет событием катастрофических масштабов для всей мировой экономики. Последствия этой войны ощутит не себе не просто каждая страна, но, вероятно, каждая семья в мире».

- Многие экономические планы Китая были рассчитаны так, что размежевание с Америкой должно было произойти лет через 10-12, может, 15, - уверен Алексей Маслов, руководитель института стран Азии и Африки МГУ. - К этому времени должна была закончиться полностью военная реформа, Пекин собирался переключиться с рынков Европы и Америки на другие страны, прежде всего на Центральную и Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку. К тому времени Китай должен был внедрить свою финансовую систему, которая была бы устойчивой альтернативой доллару. Речь шла, скорее всего, об электронном юане.

Любое действие американцев в защиту тайваньской независимости могут обострить ситуацию вплоть до военных действий. Фото: REUTERS

Но размежевание, похоже, началось намного раньше: власти Китая в ответ на визит Пелоси прекратили сотрудничество с США в военной и правоохранительной сферах, остановлены переговоры в области изменения климата. Идут практически нескончаемые учения китайских войск вокруг Тайваня…

- Два обстоятельства ускоряют Пекин, - уточняет Алексей Маслов. - Это, прежде всего, военная операция России на Украине, в отношении которой Китаю пришлось делать выбор. И второе - конфликт вокруг Тайваня. Раньше Китай хотел медленно решать тайваньскую проблему, постепенно втягивая остров в свою орбиту. А тут Пекин поставили перед выбором: либо он агрессор, либо он слабак. Вот это и сбило всю ситуацию. Поэтому конфликт, пусть не горячий, но «теплый», произойдет, по-моему, значительно раньше, чем намечал Китай - не через 10, а, возможно, через 5-7 лет.

3. А если Тайвань все-таки пойдет на сближение с Китаем?

- Тайвань - лишь повод. При его помощи США проверяет устойчивость позиции Китая, - говорит Алексей Маслов, руководитель института стран Азии и Африки МГУ. - Главный конфликт между КНР и Америкой - за контроль над мировыми технологиями и, грубо говоря, над будущим мира. Тут же контроль над финансовыми потоками, банковской системой в целом, над ресурсами - и это не только нефть и газ, но и редкоземельные металлы, медь, кобальт. И конфликт этот уже разворачивается, но совсем по-другому, чем мы ожидали.

В этом конфликте горячая фаза невыгодна никому - когда рвутся и крошатся все связи, потому что ни одна из двух стран к такому не готова, поясняет Алексей Маслов. Чтобы войти в горячую фазу придется разрушить свои же экономики, а это приведет к обрушению всей экономики мира.

- Китай как раз не хочет «сносить» США, он хочет отыграть ряд позиций, которые, как кажется Пекину, можно отыграть путем вытеснения конкурента, - продолжает Маслов. - У Китая довольно стойкая политическая культура, и он редко использовал военную силу, потому что для него это проигрышный вариант. Китай втягивал в свою экономическую орбиту страны, которые он так или иначе хотел подчинить себе. Этим он и занимается последние несколько десятилетий. Ему это кажется нормальным, и он не считает это агрессивным.

- А ради чего он это делает?

- Китай считает, что нынешний мир построен неудачно, и не только по отношению к Китаю, но и многим странам, в том числе и России, странам Африки, Латинской Америки. Китай видит свою миссию в том, чтобы сделать мир более прозрачным и справедливым. И в этом плане он пытается представить США как страну очень отсталую по своим взглядам, но не по технологиям.

4. Причем тут Соломоновы острова?

В любом случае отношения Китая и США после визита Нэнси Пелоси на Тайвань резко обострились и поводом для военного конфликта может стать случайность, технической сбой на учениях, ошибка наводчиков. В предельно нестабильной международной обстановке возможны и другие casus belli (повод к войне). Тем более, что США без устали разжигают все новые и новые точки напряженности: Украина, Тайвань, Косово, Прибалтика…

В этот ряд американцы и их австралийские союзники вполне могут вписать и Соломоновы острова. С этим крохотным островным государством Китай подписал соглашение о сотрудничестве, в том числе и в области безопасности. Англосаксы сильно возбудились таким «безобразием» - ведь островное государство, расположенное всего в 2 тысячах (!) км от Австралии и входит в зону их жизненных интересов в северо-восточной части Тихого океана. Вашингтон, ярый поборник и мировой защитник свободы судоходства, вместе с Канберрой опасаются, что коварные китайцы создадут свою военную Базу на Соломоновых островах. Чем не повод бросить в затевающийся новый конфликт, если понадобиться, спичку? И рванет там, где не ждали…

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