Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься, пока не поздно

Пекин пообещал "строго наказать" сторонников независимости Тайваня, если они не одумаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КНР выступила с призывом "одуматься, пока не поздно" к сторонникам независимости Тайваня. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.

"Мы со всей серьезностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны", - подчеркнули китайские власти.

Представитель Компартии Китая также рекомендовал избежать недооценки "твердой решимости и непоколебимой воли" Пекина отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

Он также призвал тайваньских соотечественников противодействовать "сепаратистской деятельности" сил, которые пытаются помешать "процессу воссоединения родины".

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай не обещает отказаться от возможности применения силового сценария воссоединения с Тайванем, но сначала приложит максимум усилий, чтобы этот процесс прошел мирно. Соответствующие директивы опубликованы канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху".

При этом правительство Китая подчеркнуло, что гипотетическое силовое воздействие будет направлено на лиц, осуществляющих "сепаратистскую деятельность" в Тайване, но ни в коем случае не на тайваньских соотечественников.

Напомним, министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба против 1,4 млрд китайцев "добром не кончится". Соответствующее заявление китайский дипломат сделал на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.