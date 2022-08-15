Тайвань планирует расширять сотрудничество с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тайвань надеется продолжить углубление сотрудничества с США, чтобы, в частности, вместе поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила сегодня, 15 августа, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией конгрессменов США.

"Тайвань и США всегда были верными партнерами, разделяющими ценности демократии и свободы. Мы надеемся продолжить углубление сотрудничества с США, а также на то, что вместе будем поддерживать процветание и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала Цай Инвэнь, которую цитирует сайт офиса главы администрации Тайваня.

Ранее сообщалось, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая. Отмечается, что сейчас США внимательно изучают оборонные возможности тайваньских вооруженных сил.

Также ранее KP.RU писал, в чем истинный смысл конфликта на Тайване. Отмечалось, что США нарочито делают все возможное, чтобы посильнее уколоть и унизить Китай, демонстрируя ему неизбывность своей политики поддержки Тайваня.