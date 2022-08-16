В Арктике жить. И путешествовать

На мысе Дежнева участники экспедиции установили флаг Арктического совета. Фото: фонд Росконгресс

Увидеть Чукотку своими глазами удается не каждому путешественнику, ведь это один из самых отдаленных регионов России. Корреспондент «Комсомольской правды» отправилась туда, где начинается день и живут чукчи и эскимосы.

В ближайшие пару лет Россия председательствует в Арктическом совете. Арктику в нашей стране развивают, и за нее взялись серьезно. Основная задача – ответственное управление и развития региона. За время председательства России проведут более ста мероприятий, посвященных здравоохранению в Заполярье, повышению качества образования, и, конечно, развитию туризма. Еще Арктике нужна цифровизация – остались проблемы со связью и интернетом. В том же Анадыре у меня получалось дозвониться до родного Санкт-Петербурга, а стоило отъехать подальше – начинались перебои с сетью.

А до 2023 года Россия проведет метеорологический саммит и конференции по биоразнообразию и климату. Одно из мероприятий в рамках председательства - международный фестиваль «Берингов пролив». Он проходил 2-7 августа на Чукотке. Фестиваль поделили на три части, чтобы показать Русскую Арктику в полной мере.

Как сделать Чукотку ближе

В первые дни фестиваля в Анадыре прошли сессии и обсуждения. На них пригласили экспертов по туризму, представителей местных властей, блогеров и путешественников. Туризм в Арктике находит своих фанатов, но его непросто организовать. Чукотское правительство строит новые объекты, замечая желание людей путешествовать в регионе. Ведь сама Арктика чарует как местных, так и иностранцев. От тундры, о которой слагают песни, захватывает дух, а после разговора с людьми из коренных народов на душе становится тепло, они любят свою землю и относятся к ней с трепетом.

Самый важный вопрос для Чукотки - транспорт. В регионе проживают 50 040 человек, а площадь 721 481 км. Города удалены друг от друга, бригады оленеводов расселены по всей Чукотке на значительном расстоянии. Плюс болотистые местности, по которым на легковушках не поездишь.

Долететь на Чукотку уже стало проще, снизились цены билетов. Авиакомпания «Россия» в 2022 году пришла на направление Москва – Анадырь и установила тариф. Билеты из Москвы до Анадыря туда и обратно обойдутся до 60 тысяч рублей в эконом-классе, до этого стоимость могла превышать 100 тысяч рублей. С 2021 года в аэропорт Чукотки летают прямые рейсы из Владивостока и Иркутска. Этой осенью авиакомпания S7 запустит рейс из Новосибирска.

Чукотский пейзаж. Фото Правительства Чукотки

- Мы стараемся сделать так, чтобы Чукотка была ближе, и чтобы она не была такой страшной, непонятной, - отметил Владимир Быстрых, руководитель «Кутх Тревел». Его компания организует туристические поездки с 2017 года. - Послушав туроператоров из арктических регионов, я думаю, что мы все занимаемся волшебством. Потому что минусы территорий, где мы живем, переводим в плюсы.

Здесь все как один говорят об одном - пока Чукотка не готова к массовому туризму. Если вы хотите отправиться в тур, то его будут организовывать загодя.

«Берингийские игры»

На спортивный чемпионат коренных народов Арктики «Берингийские игры» съехались ребята из девяти российских арктических регионов. Молодые спортсмены состязались в семи дисциплинах северного многоборья. Тут были и высокий удар ногой, и прыжки с колен и через нарты. В Заполярье важно поддерживать хорошую физическую форму, а такие дисциплины вовлекают молодежь в регулярные занятия спортом. Еще это очень зрелищно.

Регата морских охотников «Берингия-2022» — командные гонки на традиционных чукотских байдарах. Фото: фонд Росконгресс

После игр в Лорино прошла регата морских охотников - «Берингия-2022». Участники на самодельных чукотских байдарах отправились на гонки в море. В это время на берегу шел праздник Международного дня коренных народов мира, где с песнями и танцами выступили местные коллективы, а рукодельники продавали сувениры.

Тур-экспедиция по Чукотке

Наш тур-экспедиция стартовал в Анадыре. Маршрут проложили по главным туристическим местам региона. Тут и бригады оленеводов, 180 меридиан, граница полярного круга, Залив Креста и мыс Дежнева.

Оленеводы познакомили нас со своим бытом. Они продолжают выпас оленей, выделку шкур и постройку яранг так же, как и их предки. В каждой бригаде есть рации для связи на случай, если понадобится помощь врача или поддержка продуктами. Готовят на кострах, но уже есть газовые печки. Еще оленеводы обзавелись собственными снегоходами.

На Чукотке установлен уникальный символ Солнца. Здесь пересекаются Северный полярный круг и 180 меридиан. Символ знаменует конец старого и начало нового дня. 180 меридианом Земля делится на западное и восточное полушарие.

В 28 километрах от Эгвекинота проходит линия Северного Полярного круга. В 2013 году здесь начали посвящать в полярники, я получила почетный сертификат полярной лисы, а мужчин из экспедиции посвятили в полярных волков.

На морской прогулке по окрестностям Эгвекинота мы увидели моржей в естественной среде обитания. Эти млекопитающие – диковинка для тех, кто раньше их видел в лучшем случае в зоопарках.

В заливе Креста строится традиционное поселение морских охотников – этнопарк. Мы стали свидетелями заложения первого камня. Тут снимет фильм кинорежиссер Алексей Вахрушев, эскимос по национальности. Все декорации доверят создавать местным организациям и ремесленникам.

Наша экспедиция завершилась путешествием на мыс Дежнева. Это край России и даже всей Евразии. На мысе установлен маяк -памятник в виде четырехгранного обелиска. Мы почтили память русских географов и установили флаг Арктического совета.

В подобный тур могут отправиться все желающие. В теплое время года он подойдет и для не самых опытных туристов. А в организации экспедиции вам помогут местные туроператоры, которые точно знают, как путешествие сделать комфортным и безопасным.

Моржи – коренные обитатели Арктики. Фото: фонд Росконгресс

Фестиваль «Берингов пролив» состоялся в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Организаторы фестиваля — Правительство Чукотского автономного округа и Ростуризм, курирующее министерство - Минвостокразвития РФ. Оператор - Фонд Росконгресс.