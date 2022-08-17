Ученые доказали: депрессия не связана с обменом гормона счастья – серотонина

Депрессия – одно из самых древних расстройств настроения, которое в последнее время только набирает обороты. Фото: Shutterstock

Депрессия не связана с нарушением обмена серотонина в организме. Эту новаторскую идею доказали крупные исследования, опубликованные у журнале Molecular Psychiatry, а значит, полезность антидепрессантов может быть поставлена под сомнение.

Депрессия – одно из самых древних расстройств настроения, которое в последнее время только набирает обороты. Согласно отчету ВОЗ, во время пандемии коронавирусной инфекции тревога и депрессия усилились в среднем у 25% населения земного шара. Одна из причин депрессии, согласно теории, вошедшей в психиатрию еще в 1960-х годах и активно развившейся в 1990-х, – нарушение обмена серотонина, гормона счастья, что приводит к невозможности человеком испытывать радость.

Для решения проблемы были разработаны антидепрессанты с селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС). Серотониновая теория депрессии и сейчас остается самой влиятельной среди широкой общественности, как врачей, так и пациентов: более 80% людей считают, что именно она лежит в основе лечения депрессии. По данным фармкомпаний, в первом полугодии 2022 года в России продажа антидепрессантов выросла на 81%.

Согласно отчету ВОЗ, во время пандемии коронавирусной инфекции тревога и депрессия усилились в среднем у 25% населения земного шара. Фото: Shutterstock

Однако причина расстройства может оказаться сложнее. В масштабный обзор научных исследований были включены 17 материалов:

- 12 крупных систематических обзоров и мета-анализов,

- один совместный мета-анализ,

- один мета-анализ крупных когортных исследований (с большой выборкой),

- один систематический обзор,

- одно исследование генетических ассоциаций

- и один общий обзор.

Два мета-анализа, в которых подробно рассматривалась выработка серотонина, не показали никакой связи уровня серотонина с депрессией. Один мета-анализ исследований серотонина в плазме крови не показал никакой связи с депрессией, и были получены доказательства того, что снижение концентрации серотонина было связано с приемом антидепрессантов (1869 участников).

Один мета-анализ исследований истощения триптофана (предшественника серотонина) не выявил эффекта у большинства здоровых добровольцев, но были найдены слабые доказательства взаимосвязи у людей с семейной историей депрессии. Другой систематический обзор и выборка из десяти последующих исследований не показали никакой взаимосвязи между истощением запасов триптофана и депрессией.

Два крупных и высококачественных исследования не нашли никаких доказательств связи уровня серотонина с депрессией или взаимодействия между генотипом, стрессом и депрессией.

Получается, что нет научных подтверждений гипотезы о том, что депрессия вызвана снижением активности выработки серотонина или его концентрации в организме. Напротив, отдельные данные говорят о том, что длительное применение антидепрессантов снижает концентрацию серотонина.

На это тут же ответило психиатрическое сообщество. Британцы рассказали, что, хотя депрессия, вполне вероятно, и не связана с уровнем серотонина, однако антидепрессанты все равно работают, мол, надо только по-новому изучить, как, а доказательств эффективности антидепрессантов и так масса.

Одно из возможных объяснений включает идею о том, что антидепрессанты действуют через усиленный эффект плацебо или общую способность ограничивать или притуплять все эмоции в целом.

Депрессия наиболее эффективно лечится с помощью антидепрессантов в сочетании с психотерапией, утверждают профессор психиатрии доктор Эндрю МакИнтош из университета в Эдинбурге и доктор Кэтрин Льюис, профессор эпидемиологии и статистики из Королевского медицинского колледжа в Лондоне.

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Интересно, что примерно с 1950-х годов прошлого века в Штатах существует направление альтернативной психиатрии, которая не очень поддерживает серотониновую теорию для всех и вся, и выделяет другие причины и методы коррекции настроения.

Этот подход называется ZEEBRA и означает он следующее:

Z - цинк и другие минералы;

E - незаменимые жирные кислоты;

E – физические упражнения;

B - В витамины и другие витамины;

R - восстановление, отдых;

A - аминокислоты и белок.