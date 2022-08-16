Оспой обезьян впервые заболела собака

Вирус оспы обезьян все активнее обживается не только среди людей, но и среди животных. Фото: REUTERS

Вирус оспы обезьян все активнее обживается не только среди людей, но и среди животных. В Париже зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян домашней собаки. Источником болезни стали хозяева – пара мужчин 44-х и 27-ми лет.

Напомним, что основным способом передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку сейчас является сексуальный контакт, большинство заболевших – молодые мужчины, практикующие незащищенный секс со множеством партнеров.

Однако вирус был найден и в воздухе после смены постельного белья, которым пользовались заболевшие, и в выделениях слизистых, в том числе в слюне. А значит, такой способ передачи вполне может быть освоен вирусом тоже, и тут недалеко и до освоения новых групп людей, включая беременных женщин и детей, которым вирус оспы обезьян особенно опасен. До того, как вирус перескочил из Африки в Европу и Америку, от него в основном умирали именно дети.

Собака, как сообщает европейская пресса, подхватила вирус через прикосновения и постельное белье, поскольку спала в одной кровати с хозяевами. Опасность новых переносчиков состоит еще и в том, что вирус может мутировать в организме животного необычным и специфическим образом, после чего, вновь перескочив на человека, может приобрести новые зловредные качества. До сих пор основными носителями оспы обезьян в животном мире были вовсе не обезьяны, как можно было бы подумать, судя по названию, а мелкие грызуны. В 2003-м году вспышка оспы обезьян в США была спровоцирована заражением среди луговых собачек. Парижский случай стал напоминанием, если вы заболели заразной болезнью, лучше соблюдайте изоляцию, включая отказ от общения с домашними животными. О том, что не стоит чихать на котиков, если вы болеете коронавирусом, говорили еще в разгар пандемии.

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Если вирус оспы обезьян освоит детскую популяцию, а это, скорее всего, только вопрос времени, то картина течения болезни, которая пока протекает мягко, поскольку ей болеют в основном здоровые физически мужчины, может измениться. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за текущую вспышку заболевания во всем мире было зарегистрировано 103 случая болезни оспой обезьян у детей в возрасте 17 лет и младше. Из них 26 случаев – у младенцев до 4-х лет.

Во время вспышки оспы обезьян в 1985 году в Заире уровень летальности (число умерших от числа заболевших, - прим. ред.) был самым высоким среди детей в возрасте до четырех лет - 14,9%, также опасной оспа была для детей от 5-ти до 9-ти лет (6,5%). Среди детей в возрасте 10 лет и старше смертей не было.

В США сейчас задумались над вакцинацией детей и преподавателей, которые посещают детские сады и школы. Дело в том, что представители министерства здравоохранения американского штата Иллинойс сообщили о возможном заражении оспой обезьян в детском саду, где в начале августа у воспитательницы был положительный результат теста.

ТАИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ГОЛЛАНДИИ

В конце июня 2022 года в Нидерландах объявили о случае заражения оспой обезьян мальчика. Это особенно интересно, потому что никто из родственников мальчика оспой обезьян не болел. Мальчик вскоре выздоровел, болезнь протекала легко, а на теле ребенка нашли около 20 оспинок.