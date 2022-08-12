Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ12 августа 2022 11:14

Случаев смерти от оспы обезьян все больше. Вот, что их объединяет

ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян, чтобы защитить животных
Оксана НАРАЛЕНКОВА
ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян, чтобы защитить животных

ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян, чтобы защитить животных

Фото: REUTERS

Несмотря на предпринимаемые предосторожности, вирус оспы обезьян продолжает активно передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ на 10 августа 2022 года, в мире насчитывается 27 814 зараженных, умерло 11 человек, причем впервые от оспы обезьян стали умирать люди вне Африканского региона, а именно в Испании, Бразилии и Индии. Бразилия стала страной – лидером по росту числа заболевших за последнюю неделю. Всего же прирост новых случаев болезни составил 19% - плюс 6 217 случаев за неделю.

ПОЧЕМУ ОТ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН УМИРАЮТ, ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЕСТЬ?

В двух случаях смерть была связана с вирусным энцефалитом, то есть у человека развивалась, что называется, суперинфекция, на стыке двух достаточно серьезных вирусов. У других были сопутствующие заболевания, которые значительно снизили возможности иммунной системы противостоять вирусу.

Основу лечения сейчас составляют противовирусные препараты, которые были разработаны еще в эпоху натуральной оспы, но работают и против оспы обезьян. Специфическое лечение, направленное именно на вирус оспы обезьян, разрабатывают сейчас в Европе и США. Отличился и российский центр «Вектор» Роспотребнадзора, который вместе с Новосибирским институтом органической химии подал заявку на регистрацию лекарства от оспы обезьян под название НИОХ-14.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН?

По-прежнему основным способом передачи вируса от человека к человеку остается сексуальный контакт (91% случаев). Вирус проникает в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки глаз, носа, рта. Заразу обнаружили в крови, слюне, сперме, ректальных и генитальных мазках. То, что люди не всегда охотно делятся информацией о том, с кем у них был сексуальный контакт, составляет основную сложность для отслеживания потенциально инфицированных и позволяет вирусу активно распространяться дальше.

Кроме того, вирус нашли и в воздухе, во время смены постельного белья, которое использовали заболевшие. Получается, оспа обезьян вполне можно заразиться не только при тесном контакте «кожа – к – коже», но и через аэрозоли, включающие частицы кожи или пыли. Доказано также, шансы заразиться есть и воздушно-капельным путем, когда на вас покашлял заболевший.

Высокую концентрацию вирусных частиц нашли в туалете, на раковинах и предметах личной гигиены – зубных щетках, например, - которыми пользовались заболевшие.

ЧТО ЕСТЬ ОСОБЕННОГО В ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ?

Согласно отчету об эпидемиологических и клинических характеристиках случаев в США, в 42% случаев болезнь протекает без лихорадки, озноба или других типичных гриппоподобных симптомах, характерных для периода перед появлением сыпи. Исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), также показало, что у пациентов сыпь на гениталиях появлялась чаще, чем на других участках тела, а это затрудняло диагностику, поскольку сыпь можно было спутать с другими распространенными инфекциями.

МЕЖДУ ТЕМ

Пока в ВОЗ всерьез размышляют о том, как бы переименовать оспу обезьян, в Бразилии, которая сейчас лидирует по росту числа заболевших, в Сан-Паулу, атаке отравителей подверглись обезьяны. Согласно одним данным, 10 обезьянок таки пали жертвами злоумышленников, по другим данным, их удалось спасти. Причина такой агрессии людей – страх заразиться. Однако в ВОЗ напомнили, что обезьяны сейчас ни при чем, и основная угроза – это передача вируса от человека к человеку при близком контакте.

А лучший способ борьбы с вирусом – это вовремя заметить симптомы, обратиться за медицинской помощью и принять меры предосторожности, чтобы предотвратить передачу вируса дальше.

Красота и здоровье