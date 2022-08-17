Защита от солнца в жару: пять простых правил по уходу за кожей летом

Дерматолог Николай Потекаев перечислил пять правил по уходу за кожей в жару Фото: Shutterstock

Пока синоптики обещают жаркое окончание лета и солнечное начало осени, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, Директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии в Медицинском университете имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук и профессор Николай Потекаев рассказал kp.ru об особенностях ухода за кожей в насыщенное солнцем и теплом время года.

1. Легкость текстуры

В теплое время года стоит отдавать предпочтение средствам для ухода за кожей с легкой текстурой: эмульсиям, флюидам, нежирным кремам. Утром для жирной кожи подойдут средства с матирующим эффектом, плюс - использование матирующих салфеток в течение дня. На ночь можно попробовать более питательные средства. Желательно, чтобы они содержали антиоксиданты для защиты клеток кожи от негативного воздействия ультрафиолета, витамин С (особенно для кожи склонной к пигментации).

2. Уход для мужчин

Мужчинам важно позаботиться о своей коже утром, до бритья, и вечером, используя мягкие противовоспалительные тоники и лосьоны. И 1 раз в неделю стоит почистить кожу глубже, используя гоммаж или пилинг.

3. В летний период не забываем про SPF фильтры

SPF – это коэффициент безопасного пребывания на солнце с фотозащитой. Высчитывается он по несложной формуле: берем средний показатель (для взрослых – это 15), умножаем на коэффициент, указанный на упаковке (например SPF 50), получаем 15*50=750 мин, то есть 12,5 часов средство с SPF 50 обеспечивает ваше безопасное пребывание на солнце. Чем светлее фототип кожи, тем коэффициент должен быть выше и длительность пребывания на солнце меньше.

4. Без домашней самодеятельности

Не рекомендуется использовать пищевые продукты для приготовления домашних косметических масок. Во-первых, это бесполезно. Дело в том, что при производстве

косметических средств учитываются множество факторов, включающие биодоступность и безопасность средств. Кроме того, подобные аппликации могут вызвать аллергические реакции на коже.

5. Подбираем антиперспирант

Сами по себе антиперспиранты не устраняют запах пота и не обладают антибактериальным эффектом, а ведь неприятный запах вызывают именно бактерии, для которых влажная теплая среда оптимальна для размножения. Антиперспиранты помогают снижать работу потовых желез в среднем на 6 часов.

ВАЖНО!

Соли алюминия в составе антиперспиранта могут вызвать нежелательные явления, но при больших концентрациях. Поэтому при выборе антиперспиранта следует ориентироваться на те, которые одобрены дерматологами. Значительно более эффективно и удобно проводить ботулинотерапию для коррекции потоотделения (ботулотоксин вводится в подмышки, ладони, стопы), что позволяет безопасно избавиться от этой проблемы минимум на 6 месяцев.

КАК СНИЗИТЬ РИСК РАКА КОЖИ?

В первую очередь - сократить пребывание на открытом солнце. Если вы не можете отказаться от загара, то стоит делать это правильно, относительно безопасное время для

загара – до 12 и после 16. Обязательно использовать средства с достаточным коэффициентом SPF. И конечно диагностика! Регулярный осмотр у дерматолога 1 раз в

год по поводу новообразований кожи, мониторинг изменения цвета, формы, размера и рельефа родинок, внимательное отношение к себе поможет снизить риск развития рака кожи и сохранит вам жизнь.

В ТЕМУ

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