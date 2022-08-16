В России определили топ-30 лучших управленцев в стройотрасли

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Охват конкурса в этом году впечатляет - 12 тысяч участников из 45 регионов России!

- Все участники проекта – настоящие профессионалы, доказавшие свою способность отвечать на вызовы, с которыми сталкивается строительная отрасль страны, – прокомментировал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ, один из наставников конкурса Захар Малахов.

- Для нас как Института развития в жилищной сфере важно, что у каждого из участников и победителей есть идеи по развитию строительной отрасли, а также реальные кейсы, которые можно применить на практике, использовать для повышения эффективности работы профильных ведомств, для улучшения качества жизни людей в стране.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала заочно были выбраны 114 финалистов, а после экспертное жюри опредилило 30 лучших управленцев, которые будут участвовать в развитии стройотрасли и станут частью кадрового резерва Института развития.

- Ежегодный конкурс «Лидеры строительной отрасли» стал важной профессиональной площадкой, являющейся эффективным драйвером отраслевого роста, обмена опытом, получения новых знаний, навыков и компетенций, - отметил Захар Малахов.

СПРАВКА «КП»

«Лидеры строительной отрасли» – открытый конкурс управленцев, имеющих опыт работы в государственных организациях и бизнесе на руководящих позициях. Институт развития принимает активное участие в формировании концепции его проведения. Например, в этом году были разработаны конкурсные задания, на основе которых были выбраны победители. Кроме того, ДОМ.РФ провел для финалистов конкурса программу обучения, направленную на развитие управленческих навыков и развития проектов строительства в регионах.