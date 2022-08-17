Обследования для женщин: как снизить вероятность развития рака и сохранить репродуктивное здоровье

Главное - найти причину недомоганий. Для этого и нужна своевременная диагностика

По статистике, у каждой второй женщины в возрасте 18 - 50 лет встречаются те или иные гинекологические патологии. «Не обязательно речь идет о серьезных заболеваниях, которые нужно долго и сложно лечить. Это могут быть отклонения от нормы, которые беспокоят и снижают качество жизни. Вполне возможно, что такие нарушения удастся легко и достаточно быстро устранить», - говорит врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Елена Ремез.

Главное - найти причину недомоганий. Для этого и нужна своевременная диагностика.

- Крайне важно проходить регулярные скрининговые обследования, в результате которых можно на ранней стадии выявить опасные изменения. Они определяются как предраковые состояния и без должного лечения могут привести к онкологическим заболеваниям, - поясняет Елена Анатольевна. - А если онкологическое заболевание уже появилось, то, чем раньше оно будет обнаружено благодаря регулярному обследованию, тем выше шансы победить болезнь.

Врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Елена Ремез.

Кстати, начиная с 35 лет в организме происходит плавное снижение уровня гормона прогестерона, который защищает женские половые органы. Также могут начать развиваться такие заболевания, как дисфункции по типу раннего угасания яичников, эрозии и дисплазии шейки матки, миомы, эндометриоз, кисты яичников, отмечает врач. Поэтому как в репродуктивном возрасте (до начала менопаузы), так и в более зрелом очень важно не пренебрегать регулярными обследованиями.

Вместе с «СМ-Клиника» мы составили перечень основных видов диагностики. Более молодым и здоровым женщинам может быть достаточно стандартного варианта (см. ниже «Стандартная программа»). Если же есть те или иные проблемы, могут понадобиться дополнительные исследования для уточнения причины и назначения эффективного лечения.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять причин для женщин проверить свое здоровье

1. Для профилактики гинекологических заболеваний и чтобы убедиться, что все порядке: рекомендуется раз в год всем здоровым женщинам от 18 лет.

2. При наличии признаков заболеваний женской половой сферы: зуд, жжение, боли, выделения между менструациями.

3. Если есть родственницы с заболеваниями женских половых органов - риск развития может передаваться по наследству.

4. При подозрении на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).

5. Если ранее уже были гинекологические заболевания - важно убедиться, что проблема устранена, не возник рецидив.

«СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА»

Это стандартная программа обследований для всех женщин, начиная с 18 лет. В нее входят:

- Прием и осмотр врача акушера-гинеколога.

Доктору важно сообщить свои жалобы, анамнез (перенесенные заболевания женской половой сферы). «Квалифицированный специалист проводит как общий, так и гинекологический осмотр, - уточняют эксперты «СМ-Клиника». - На основании результатов проведенных исследований врач делает заключение о наличии (или отсутствии) заболевания. Предупреждает о возможных рисках развития болезни и дает необходимые рекомендации по лечению, при необходимости - дообследованию».

- Исследование биологического материала: мазков из влагалища и цервикального канала шейки матки.

* Сюда входит, во-первых, микроскопическое исследование мазка. По результатам можно оценить наличие или отсутствие воспалительного процесса, степень его выраженности; определить ряд возбудителей инфекций.

* Во-вторых, исследование «Фемофлор-16». Это современный комплексный анализ для оценки количества и соотношения нормальной и условно-патогенной микрофлоры в урогенитальном тракте женщин. По результатам диагностируется наличие инфекционных агентов - возбудителей заболеваний мочеполовой системы.

- Расширенная кольпоскопия с цитологическим исследованием.

Это важнейшее обследование шейки матки для определения новообразований на ранних этапах развития. «При помощи многократного увеличения и проведения специальных проб врач оценивает состояние слизистой оболочки шейки матки. А также проверяет цветовую реакцию клеток эпителия на реактив, что позволяет выявить атипичные зоны. С участков, где обнаружены изменения, берутся пробы для проведения цитологического исследования - чтобы исключить онкологическое заболевание», - поясняют эксперты «СМ-Клиника».

- УЗИ органов малого таза.

Как правило, при отсутствии каких-либо жалоб УЗИ проводят трансабдоминально. То есть врач водит датчиком снаружи, прижимая его к передней стенке живота. Обследование позволяет оценить форму, структуру, кровоснабжение матки и других половых органов. А также помогает выявлять новообразования и воспалительные процессы.

ПРОГРАММА «МАКСИМАЛЬНАЯ»

Если у женщины есть жалобы или уже были обнаружены гинекологические заболевания, врачи рекомендуют еще несколько видов современных информативных обследований. В их числе:

- анализ на инфекции, передающиеся половым путем (хламидии, гонококки, трихомонады и др.);

- анализ на чувствительность к антибиотикам (в разы увеличивает эффективность лечения);

- анализ на онкомаркеры (специфические маркеры для выявления онкозаболеваний гинекологического профиля);

- трансвагинальное УЗИ органов малого таза (датчик вводится во влагалище, максимально близко к исследуемым органам);

- УЗИ молочных желез.

ЧЕКАП ПРОГРАММА «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»: УЗНАТЬ