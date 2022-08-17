Чем сегодняшний кризис похож на 1998 год и чем отличается: Все пункты

Неверной дорогой идет рубль, товарищи! В 1998 году российская валюта обесценивалась буквально на глазах. Фото: ТАСС

Нынешнюю ситуацию в экономике нередко сравнивают с 1998 годом. Но эксперты считают, что эти кризисы очень разные. И если 24 года назад экономика восстановилась относительно быстро, то нынешний кризис рискует затянуться...

От августа россияне традиционно ничего хорошего не ждут: в 91-м году, например, случился путч. В 2010-м - небывалые лесные пожары. А многие до сих пор с содроганием вспоминают август 1998-го, когда случился дефолт. Сбережения россиян обесценились, упал рубль, цены взлетели, люди беднели на глазах, многие теряли работу... Действительно ли нынешний и тот кризисы похожи? А чем отличаются? И главное - чего нам ждать дальше?

ПРИЧИНЫ

1998 год

Все началось 17 августа, когда правительство объявило технический дефолт по государственным долговым обязательствам. У государства больше не было денег, чтобы расплачиваться по внутреннему долгу.

Причинами кризиса принято считать ошибки в экономической политике государства, в частности, созданную систему государственных краткосрочных облигаций (ГКО), которую сравнивали с финансовой пирамидой. Но масла в огонь подлили и внешние факторы: снижение мировых цен на энергоносители и экономический кризис в Азии.

В апреле 1998 года президент Борис Ельцин представил Сергея Кириенко на должность премьер-министра. Но уже 23 августа, через несколько дней после дефолта, Кириенко ушел в отставку. Фото: Александр МАКАРОВ/РИА Новости

2022 год

В этот раз российскую экономику залихорадило совсем по другим причинам - страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением.

- Кризисы 1998 и 2022 годов похожи тем, что это кризисы. Со всеми вытекающими последствиями - падением экономики и благосостояния граждан, - говорит экономист Игорь Николаев. - Но по своей природе они разные. Кризис 1998 года структурный: шло накопление проблем в экономике страны, которые вылились в дефолт. А нынешний кризис хоть и вызван внешними факторами, но при этом отягощен структурными проблемами, главная из которых - в России сохранилась сырьевая перекошенность экономики. Много лет шли разговоры о необходимости слезть с нефтяной иглы, но этого так и не произошло.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

1998 год

Характерной особенностью всех предыдущих российских кризисов было падение цен на нефть: и в 1998-м, и в 2008-м, и в 2016-м. В 1998-м баррель стоил $9 - 10.

2022 год

По оценке МВФ, предполагаемая средняя цена на нефть в 2022 году составит $106,8 за баррель. Дорожает и природный газ, причем там рост может быть еще выше, чем на нефть.

Казалось бы, при таких ценах России не о чем беспокоиться. Но увы. Вероятнее всего, страна уже к концу года столкнется с сокращением доходов от продажи нефти.

- Основа благосостояния страны - экспорт нефти и газа, - напоминает экономист Денис Ракша. - Даже уход иностранных компаний и остановка автозаводов очень незначительно повлияли на экономику страны и ВВП. А вот отказ Евросоюза от покупки российской нефти, который начнет реализовываться к концу года, может серьезно ударить по экономике - бюджет будет реально недополучать доходы.

Дефицит бюджета чреват самыми неприятными последствиями: сокращением расходов на поддержку населения (как разовых выплат, так и роста зарплат и пенсий), урезанием расходов на образование, медицину, культуру. Поэтому поиск новых рынков сбыта для российских энергоносителей становится важнейшей задачей правительства. А вариантов тут, увы, не так много - главным направлением становится Азия.

КУРС РУБЛЯ

1998 год

За несколько месяцев курс рубля к доллару упал более чем в три раза - с 6 до 22 рублей.

Эти фото разделяют считаные дни. Сейчас все наоборот - рубль стал слишком сильным. Фото: Игорь ЗОТИН/ТАСС

2022 год

В этом году Центробанк взялся регулировать курс рубля, да так рьяно, что по сути обложил россиян валютными санкциями. Например, людям запретили снимать со своих счетов в валюте больше $10 тысяч, тем самым запретив распоряжаться собственными деньгами. Купить доллары и евро в банках практически невозможно - ЦБ разрешил им продавать только ту валюту, которую люди принесли в кассы после 9 апреля. В результате этих и других ограничений курс рубля вырос. И теперь уже правительство жалуется, что слишком сильный рубль - это плохо для экономики.

- При ослаблении валюты страна обычно становится чемпионом в экономическом плане, - поясняет Денис Ракша. - Да, конечно, страдают граждане и их сбережения, но в долгосрочной перспективе выигрывают все - ведь ваши товары становятся конкурентоспособными и на мировом, и на внутреннем рынке. В 1998-м так и произошло. Сейчас ситуация обратная. Все производители и экспортеры рыдают. Доходы от экспорта в рублевом выражении снизились. Кто-то работает в ноль, а кто-то уже и в убыток - сильный рубль делает нашу продукцию очень дорогой. Производители и продавцы металла и древесины уже резко сократили объемы экспорта и выручки из-за сильного рубля (что чревато снижением зарплат и увольнениями. - Ред.).

Однако Центробанк и не думает отменять валютные ограничения - наоборот, их продлили еще на полгода, до марта 2023-го.

СБЕРЕЖЕНИЯ

1998 год

- Что ж я доллары вовремя не купил! - сетовали люди в 1998-м.

Рублевые сбережения россиян обесценивались на глазах. Вкладчики разорившихся банков тоже потеряли деньги - в то время еще не существовало государственного страхования вкладов.

В выигрыше чувствовали себя только те, кто своевременно запасся валютой, причем наличной.

2022 год

Поскольку Центробанк ввел жесткие валютные ограничения, на этот раз выиграли те, у кого в начале весны были сбережения именно в рублях. Банки давали по рублевым вкладам немыслимые 20 - 22% годовых (правда, все эти вклады были краткосрочными, в основном трехмесячными).

В августе 98-го люди выстраивались в огромные очереди к банкоматам, чтобы снять деньги и успеть купить хоть что-нибудь, пока цены не взлетели еще выше. Фото: SERGEY KAPTILKIN/EPA/TASS

ИНФЛЯЦИЯ

1998 год

Цены пошли вверх, все очень быстро подорожало, особенно импортные товары.

2022 год

В этом году ситуация сначала разворачивалась по похожему сценарию. Но если весной инфляция пошла вверх, то летом мы столкнулись уже - страшно сказать - со снижением стоимости товаров и услуг. По данным Росстата, в июне товары и услуги в стране подешевели на 0,35%, в июле - на 0,39%.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОСЛЕДСТВИЯ

1998 год

- В 1998 году думали, что все упало надолго и восстановится очень не скоро, - вспоминает Денис Ракша. - Но из-за дефолта экономика освободилась от долгов и начала бурно развиваться. Все быстро ожило, причем произошло это благодаря осознанной политике правительства и Центробанка. И потом пошел экономический рост с высокими показателями, который длился три года (например, в 1999-м ВВП России вырос на 83%. - Ред.).

Напомним, вскоре после дефолта, в сентябре 1998-го, новым премьер-министром стал Евгений Примаков. Его правительство приняло важные антикризисные меры: сократило долги по зарплатам бюджетникам, обуздало рост цен на продукцию и услуги естественных монополий (электроэнергия, ж/д перевозки и т. д.). Важнейшей мерой стал и отказ от завышенного курса рубля. До этого его долго поддерживали искусственно.

Курс рубля снизился, и хотя поначалу это ударило по карманам простых людей, на ситуацию в экономике страны эта мера повлияла позитивно. Иностранным компаниям стало невыгодно ввозить свою продукцию в Россию - здесь цена на нее становилась баснословной. Они стали открывать свои производства в России, используя местное сырье и рабочую силу. Это помогало им меньше зависеть от колебаний валютного курса. В экономику потекли иностранные инвестиции.

Российские компании стали больше зарабатывать на экспорте. А более мелкие предприниматели стали активно запускать собственное производство. Некоторые челноки, возившие джинсы из Турции, начали открывать цеха по пошиву одежды, а те, кто сколотил капитал на «сникерсах» и «марсах», открывали фабрики по производству конфет и шоколада. Крупный российский бизнес 2000-х во многом вышел как раз из кризиса 1998-го. Получается, тот кризис во многом стал для нашей экономики очистительным. Чего не скажешь про сегодняшнюю ситуацию.

2022 год

По разным прогнозам, падение ВВП в этом году составит 5 - 6%. И 2022-м дело, похоже, не ограничится: кризис может продлиться и в следующие годы. Появилась даже грустная шутка. И в 1998-м, и сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Но тогда это был выход, а сейчас - летящий на нас локомотив.

- В России реальные располагаемые доходы населения (зарплаты за вычетом кредитов, «коммуналки» и прочих обязательных платежей. - Ред.) падают с 2014 года. И можно говорить о том, что в этом году они упадут еще на 7 - 8%. Упадет и уровень занятости. Безработица вырастет с нынешних 4% примерно до 6%, - говорит Георгий Остапкович.

Безработицу сильно подстегивает уход иностранных компаний. По оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), иностранный бизнес напрямую формировал в стране 2 млн рабочих мест, еще 4 - 6 млн россиян сотрудничали с ним, работая в смежных областях. Больше всего пострадали работники пищевой, химической и автомобильной промышленности.

Сокращение рабочих мест и зарплат - это как раз те последствия кризиса, которые ощутит на себе практически каждая семья. Тут уже не до поездок на море и не до покупки нового авто. Но в отличие от 1998 года, когда кризис почувствовали все и сразу, сейчас он растянулся во времени.

- Объем ВВП у России пока все равно внушительный за счет того, что мы продолжаем экспортировать нефть и газ, - считает Денис Ракша. - Но это не значит, что кризис отменяется, он просто сдвигается - мы будем ощущать его в 2023 - 2024 годах.

- Невозможно строить прогнозы, как долго все это будет продолжаться. Возможно, 10 лет, а возможно, за 2 - 3 месяца что-то решится. Но думаю, что и в следующем году мы будем в минусе, - согласен Георгий Остапкович.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Почему не можем повторить?

Если с последствиями кризиса в 1998-м удалось справиться довольно быстро, то, может, и сейчас можно воспользоваться теми же наработками? Увы, нет. Ведь если природа и причины этих кризисов совершенно разные, то и методы борьбы с ними не могут быть похожими.

Сейчас ситуация совсем другая. Сотни зарубежных компаний покидают рынок России по политическим соображениям. Так что на рост иностранных инвестиций, как в конце 90-х, нам рассчитывать, увы, тоже не приходится.

Казалось бы, вот он - шанс для местных бизнесменов. Например, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов считает, что после ухода ИКЕА многие российские мебельщики потирают руки, предвкушая занять освободившуюся нишу. Нишу они, конечно, займут, но что будет с качеством и ценами - большой вопрос. Производство в России очень сильно зависит от импортных материалов, комплектующих и технологий, которыми иностранцы с нами делиться не собирались. Но даже это не главное. Главное, что в России просто нет компаний уровня ИКЕА, McDonald’s, Volkswagen, Microsoft и т. д. За этими названиями - огромный опыт, специалисты мирового уровня и уникальные разработки, которых у наших компаний пока нет.

А что тогда делать?

Эксперты считают, что минимизировать последствия кризиса можно.

- Во-первых, государству не нужно жадничать, - считает Игорь Николаев. - Надо поддерживать население. Все-таки Фонд национального благосостояния у нас существенный (даже без замороженных на Западе денег в нем сейчас больше 8 трлн рублей. - Ред.). Во-вторых, необходимо минимизировать падение экономики. Чем меньше она будет падать, тем меньше будут страдать граждане и их доходы. Как этого добиться - отдельный вопрос. Но без структурной трансформации не обойтись, и волей-неволей эта трансформация происходит - я имею в виду развитие собственного производства в первую очередь. Сейчас звучат призывы переориентировать его на внутренний рынок. Это правильно, но по многим группам товаров у нас просто нет нужной емкости рынка. Ну куда нам столько древесины или металла? А вот сельхозпроизводство развивать нужно - страны «большой семерки» и Евросоюза не намерены применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции из России, и этим надо пользоваться. Это могло бы реально поддержать экономику.

- Сейчас ключевая проблема - курс рубля, - уверен Денис Ракша. - В Минфине и Центральном банке идут бурные дискуссии - вернуть ли Россию к регулированию курса рубля, как в 1990-е годы, или оставить курс рыночным. Главное, чтобы они договорились хоть о чем-нибудь как можно скорее. Потому что сильный рубль не способствует нашему производству и экспорту.