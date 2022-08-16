Советник главы Крыма: Наш народ трудно чем-то испугать - после диверсии пляжи не опустели

Крым. Судак. Участники фестиваля молодых деятелей культуры "Таврида.Арт" в день его открытия в бухте Капсель. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Обстановка в Крыму спокойная, даже с учётом прошлых взрывов в Новофедоровке, рассказал чиновник в эфире Радио "КП". Наш народ трудно испугать.

- Пляжи не опустели, - говорит он. - Я буквально часа два назад смотрел камеры, люди продолжают купаться, загорать. Других каких-то больших проблем нет.

Главная проблема, которая сейчас стоит перед властями - логистическая. После диверсии в военной части под Джанкоем повреждено железнодорожное полотно.

Джанкой ещё в советские годы был крупной узловой станцией. Именно через него шли поезда и из Керчи, и со стороны Украины. Сейчас, когда пути оказались повреждены, пришлось продумать схему для доставки туристов по всему полуострову. Как объяснили в правительстве Крыма, поезда идут до станции Владиславовка (недалеко от Феодосии), оттуда специально подготовленными автобусами людей везут или в Симферополь, или в Евпаторию. В обратную сторону действует такой же автобусный мост, по которому люди приезжают на станцию Владиславовка и оттуда уже отправляются по домам.

А вот опасности для туристов нет, заверяет Олег Крючков. Джанкой находится значительно севернее, и туристы это понимают. Работают и спецслужбы. Они переведены в собой режим уже полгода.

- Меры безопасности в Крыму усилены с 24 февраля, - отмечает чиновник. - У органов власти и спецслужб выходных давно уже нет. Все понимают ситуацию, что, по сути, мы прифронтовой регион. Прифронтовой курортный регион. Каламбур, конечно, но вот так. Но мы еще с 2014 года привыкли.

Главный источник рисков сегодня - граница с недавно освобожденными территориями Украины. Там работают три пункта пропуска. На них идет усиленная фильтрация людей.

- Мы знаем о том, что с той стороны в спецслужбах неглупые люди, но и мы максимально бдительны, - говорит Крючков. - Поэтому большинство подозрительных людей (счет идет на сотни) фильтруются на границе, с запретом на въезд, некоторые арестованы, в том числе и участники националистических батальонов. Здесь огромное спасибо ФСБ, МВД, которые этим занимаются, и пограничникам.

Что касается Новофедоровки, где 10 августа тоже произошла серия взрывов, то инфраструктура там практически восстановлена. В пострадавших домах установили новые стекла и рамы, сейчас занимаются кровлями. Власти Крыма пообещали владельцам домов с более серьезными повреждениями (речь о частном секторе) закончить восстановительные работы в ближайшую неделю.