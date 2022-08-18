Чубайс в палате реанимации итальянской клиники - фото в соцсетях разместила Ксюша Собчак. Фото: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Теперь, когда Анатолия Чубайса уже выписали из больницы, можно вспомнить, с чего все началось. Весть разнесла по свету Ксения Собчак: «ЧУБАЙС В РЕАНИМАЦИИ. Говорила только что с Авдотьей (кинорежиссер Авдотья Смирнова - третья супруга экс-главы «Роснано». - Ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена - Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

Позже Собчак разместила пару фоток немощного пациента: «Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица…»

До того, тихо исчезнув из России в конце марта, экс-спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями засветился в Турции, Израиле, на Кипре. И блаженствовал на курорте Коста-Смеральда (Изумрудное побережье) на Сардинии, излюбленном месте отдыха богатейших людей мира. Здесь-то вдруг и обезножил-обезручил Чубайса загадочный недуг. Пациента срочно доставили в реанимацию Mater Olbia Hospital.

Последствия прививки?

Первая мысль при известии о синдроме Гийена - Барре: уж не прививка ли от ковида тому виной? Прошлым летом Чубайс написал в соцсетях: «Я поражаюсь тому, как много среди моих знакомых тех, кто категорически отказывается прививаться. Всплывают какие-то глубинные первобытные страхи. Понимаю, что довольно долго они подогревались отечественными мракобесами, боровшимися против жидких чипов Билла Гейтса, но все же удивлен масштабу и уровню резонанса этого идиотизма. Похоже, рациональные аргументы здесь вряд ли работают и каждый в конце концов решает сам. Мы с Авдотьей после «Спутника» чувствуем себя прекрасно, чего и всем желаем».

Но какая связь между прививкой и Гийеном - Барре? Вот история, широкой публике неизвестная.

В 1976-м на американской военной базе Форт-Дикс заболели свиным гриппом 14 новобранцев, один умер. Президент Форд срочно выделил $135 млн, чтобы привить всю Америку! И тут разразился скандал: 362 вакцинированных подхватили опасную болезнь - синдром Гийена - Барре. 32 умерли.

Скажете, дела давно минувших дней? Однако год назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило: вакцина против коронавируса Johnson & Johnson может привести к повышенному риску синдрома Гийена - Барре. И хотя FDA пришло к выводу, что риск развития синдрома невелик, агентство не стало замалчивать сей факт, а вынесло предупреждение.

Собчак отвергает связь загадочного недуга Чубайса с коронавирусом: «Он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад». Но Анатолий Борисович мог сделать последнюю прививку совсем недавно, как пишут в соцсетях.

Сомневаюсь, кстати, что Анатолий Борисович и Авдотья кололись «Спутником». Про эту вакцину он мог написать, чтобы быть в тренде: ведь сам президент ею прививался! Или в целях рекламы: в ту пору Чубайс как раз прикупил пакет акций АФК «Система» на 11 миллионов рублей, а эта компания - один из самых крупных производителей «Спутника V».

На самом деле, вероятнее всего, чета Чубайсов кололась западными вакцинами. Не исключено, что Johnson & Johnson. Напомню, во время антиковидных локдаунов наш «Спутник» был «невъездным», и потому предприимчивые люди даже устраивали заграничные вакцинные туры для россиян - чтобы иметь пропуск на Запад. А Чубайс как глава «Роснано», а затем спецпредставитель президента много летал за рубеж…

Многоликая хвороба

Синдром назван в честь французских врачей Жоржа Гийена и Жана Барре, описавших в 1916 году странный недуг, поражавший французских солдат. Бойцы теряли чувствительность в ногах, были парализованы.

Синдром Гийена - Барре (СГБ), при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы, считается редким заболеванием. Но может развиться у любого. Наибольшему риску подвергаются люди старше 50 лет. Мужчины болеют вдвое чаще женщин. Чубайсу, кстати, 67.

Прививки от ковида, гриппа, других вирусов, инфекций, сами эти болезни - не единственная причина СГБ. Пожалуй, главная его виновница - бактерия кампилобактер, вызывающая гастроэнтерит. Но про обильную диарею у Чубайса ничего не сообщалось. Так что эту противную бяку можно исключить.

Зато известно, что провоцируют сей опасный синдром хирургические операции, онкология и СПИД. В соцсетях уже гуляют слухи: мол, Чубайс еще в 2019-м подхватил ВИЧ все в той же Италии в стоматологической клинике. За что, дескать, получил от ее руководства в качестве компенсации 600 тысяч евро! Но, повторимся, это всего лишь слухи...

Однако и это еще не самое страшное. Наиболее продвинутые «эксперты» полагают, что у экс-главы «Роснано» не Гийен - Барре, а более опасный БАС (боковой амиотрофический склероз). Это когда человек постепенно становится полностью неподвижным.

Отставной полковник Квачков, который возглавил группу, покушавшуюся на Чубайса, и отсидевший за это несколько лет, считает Анатолия Борисовича чуть ли не исчадием ада… Фото: Соцсети

Синдром Петрова - Боширова

Чем меньше реальной информации - тем больше домыслов и предположений. Масла в огонь истории Чубайса подлил телеграм-канал «Осторожно, новости»:

«Анатолий Чубайс находится в реанимации. По его словам, он был госпитализирован с диагнозом «синдром Гийена - Барре». С похожими симптомами, например, в свое время находился в коме Андрей Звягинцев. При этом диагноз может измениться. По нашим данным, комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей».

Прогрессивная, но очень мнительная либеральная общественность мгновенно заволновалась: «Чубайса отравили! Светоч демократии в смертельной опасности!»

Остряки тут же назвали недуг Чубайса «синдромом Петрова - Боширова», намекая на скандальный и во многом мифический яд «Новичок». Благо многоликий СГБ дает простор и для такой версии.

Однако никогда не поверю, что АБ в Италии траванула Москва. Слишком уж грубая была бы работа. Если уж захотелось его ликвидировать, проще было сделать это в России, не выпуская за бугор.

Отравление под маской Гийена - Барре было бы выгодно западным спецслужбам. Чтобы свалить покушение на Кремль.

На Западе Чубайс давно уже свой в доску. Неприкасаемый. Под санкции не попал, в Бильдербергском клубе заседал, в Давосе выступал. Стал первым россиянином в международном совете банка J. P. Morgan Chase…

Когда Чубайса выписали, итальянская газета La Repubblica сообщила: «Он покинул Mater Olbia, передвигаясь без посторонней помощи». По ее данным, пока пациент находился в клинике, его допросил прокурор Грегорио Капассо. А эксперты спецподразделения итальянских карабинеров провели токсикологический анализ в поисках ядов. «Результатов токсикологических тестов еще нет, - пишет La Repubblica. - Но организм российского менеджера ответил на лечение, поэтому врачи уверены, что это синдром Гийена - Барре - тяжелое неврологическое заболевание, которое блокировало его руки и ноги, а не отравление». Не потому ли полиция со спокойной душой отпустила Чубайса в Германию. Где он будет проходить месячный курс реабилитации в специализированной клинике Франкфурта-на-Майне.

Рыжий, рыжий, конопатый

Синдром Гийена - Барре, конечно, многолик. Мы же можем предполагать, что болезнь Чубайса была спровоцирована особой причиной.

Достаточно лишь пристально взглянуть на историю жизни нашего пациента. Одни с придыханием вспоминают былые заслуги «выдающегося либерального реформатора, ярчайшего политика 90-х, отца российской приватизации и всего русского капитализма». Дескать, он собственными руками создал у нас частную собственность и забил последний гвоздь в крышку гроба коммунизма.

Другие же, и их большинство, по-прежнему считают Чубайса зловещей фигурой нашей новейшей истории и виновником всех бед, обрушившихся на страну в лихие 90-е, дикого расслоения общества на богатых и бедных, разорителем всея Руси. Мол, не зря Ельцин отлил в металле: «Во всем виноват Чубайс!»

Чубайс был, по сути, верным проводником политики Ельцина (справа), исполняя самые непопулярные решения первого Президента России. Фото: ТАСС

На самом же деле Чубайс лишь был проводником политики новой русской элиты и президента Ельцина, который то удалял, то вновь приближал к себе АБ.

В цирке есть такой классический образ - Рыжий клоун. Этакий мальчик для битья, козел отпущения. Чубайс и стал при Ельцине таким Рыжим. Ответственным за все беды России в лихие 90-е. Случайно ли совпало или это был сознательный выбор режиссеров стремительного перевода страны из социализма в дикий капитализм, но даже цвет его волос работал на демонический образ. Помните, в СССР была популярна дразнилка: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!»

Чубайс с упоением стал играть роль «всероссийского аллергена». «Сантименты ему чужды, он нечувствителен к боли, - утверждал ближайший соратник Альфред Кох, тот еще циник, ныне живущий в Германии. - Пусть кругом все взрывается и рушится, Чубайс, как Терминатор, пробивается к своей цели, невзирая на цену, которую придется заплатить. Иногда мне рядом с ним страшно. Как в анекдоте про Ленина: «…а мог бы и полоснуть…». Ужасное чувство: как рядом с тикающей бомбой».

Но каково это - столько лет жить, почти на физическом уровне ощущая всю ненависть народную, проклятия?

А еще пациент пережил покушение в 2005 году, когда патриоты-радикалы пытались взорвать автомобиль «предателя, продавшего Россию Западу», а затем обстреляли кортеж из автоматов. Чубайса спасло, что автомобиль был бронированный. Пережил он в XXI веке и уголовные дела на сотрудников-соратников по РАО «ЕЭС России» и «Роснано». Не раз нацеливались следователи и на самого АБ, но он оказался им не по зубам.

Зато Гийен - Барре смог подкрасться незаметно. И на отдыхе в райском местечке руки-ноги пациента вдруг отказали.

Впрочем, пациент сам выбрал свой жизненный путь...

АВТОРИТЕТНО

Врач Александр Мясников. Фото: Dmitry ROZHKOV/Global Look Press

Доктор Александр МЯСНИКОВ: Болезнь не такая уж и редкая!

- Что это за синдром такой Гийена - Барре?

Внезапно поражаются несколько периферических нервов, обычно снизу вверх, от ног и потом выше на туловище, руки и голову. Что ведет от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами. Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиваться паралич дыхания.

Заболевание длится от двух до нескольких недель, требует интенсивного госпитального лечения.

Как правило, всему предшествует инфекция. Бактериальная или вирусная. От вируса гриппа до коронавируса.

На эти вирусы или бактерии вырабатываются антитела, которые по каким-то причинам путают сигнал «свой - чужой» и начинают поражать собственные клетки. В данном случае клетки оболочки периферических нервов. В результате нерв теряет свою функцию.

Все это может длиться до нескольких недель, пока не восстановится. Стараясь остановить такой извращенный иммунный ответ, врачи вводят иммуноглобулин, проводят обмен плазмы и, главное, обеспечивают человеку дыхание. Из-за паралича дыхательной мускулатуры половина таких больных нуждается в ИВЛ.

Чем человек старше, тем тяжелее все протекает. Смертность 3 - 7%, у тех, кто на ИВЛ, - 20%. Последствия паралича остаются у почти половины пациентов на долгое время.

Кстати, болезнь не такая и редкая, у нас в больнице мы встречаем Гийен - Барре примерно 1 - 2 раза в месяц.