Россия живет под санкциями 104 года

1982 год: несмотря на эмбарго США, газопровод Уренгой - Помары - Ужгород был проложен даже досрочно. Фото: И.ВОЛЧКОВ/Фотохроника ТАСС

Россия, оказавшаяся с февраля этого года под градом западных санкций, в подобную ситуацию попадает не в первый и даже не в десятый раз. Начиная с 1918 года в истории нашей страны не было, пожалуй, ни одного десятилетия, когда бы на нас не давили теми или иными ограничениями крупнейшие державы Европы и Северной Америки.

О том, почему так происходило и происходит и как с этим справляться, мы поговорили с профессором, доктором экономических наук, главой Русского экономического общества им. Шарапова Валентином Катасоновым.

Золото не тонет

- Есть ли сходство в санкциях 1918 - 1920, 1930-х, 1980-х и нынешних годов?

- Различия есть. Но цели одни и те же - ослабить и поставить на колени. Но, например, «золотая блокада» 1925 - 1932 годов не была очень эффективной. То, что сейчас опять заложили экономические санкции против российского золота, - они просто не знают, что еще придумать.

Сейчас Россия занимает второе-третье места в мире по добыче золота, и большую часть продавали через Лондон. Но на конъюнктуру мирового рынка золота влияния новые меры не окажут.

- А блокады по поставкам других природных ресурсов?

- В 20-е годы не было серьезных препятствий по поставкам из СССР за рубеж нефти, леса или угля. Если что и возникало, то быстро снималось.

- В нашей истории уже была технологическая блокада - в 80-е?

- Санкционный удар президента Рейгана был болезненным. Но у нас такого серьезного технологического отставания от тех же США, как сегодня, не было. В 1950-е и 1960-е мы от американцев практически не отставали по ключевым технологиям - в вооружениях, атоме, космосе, авиации. Даже ЭВМ у нас были в какой-то момент получше американских. Но тогда активно работала научно-техническая разведка. Сейчас говорят об альтернативных поставках микрочипов, а тогда это решалось иначе: добывались повсюду самые совершенные образцы, а дальше наша оборонка это тиражировала успешно.

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Кто что съест

- Поговорим о продовольственной безопасности…

- Сейчас зависимость от зарубежных поставок продовольствия есть лишь по нескольким пунктам. Не стратегическим. После того как в 2014-м были запущены 23 программы по импортозамещению, лучшие показатели по годам за минувшие 8 лет отмечены в агропроизводстве и в выпуске продовольственных товаров.

- А ведь 40 лет назад мы миллионы тонн зерна у американцев покупали?

- В 1979-м с Картером заключили контракт на поставку 17 млн тонн зерна в СССР. Но уже в 1980-м он этот договор расторг.

История повторяется?

- Что показывает более чем столетний опыт санкций?

- То, что до сих пор все западные попытки проваливались. Формально с 1928 года началась индустриализация. Как проводить индустриализацию при такой блокаде Запада? Но так случилось, что ровно через год началась паника на Нью-Йоркской фондовой бирже. И потом мировой экономический кризис. С Великой депрессией в США. И те страны, которые как бы жестко держали опущенный ими железный занавес, его формально не отменили, но смотрели на поставку технологий, станков в Россию сквозь пальцы. И заключали большие контракты. Сегодняшние сообщения о начавшейся в США рецессии что-то напоминают.

- История повторяется?

- Многое похоже. По основным параметрам.

Американские инженеры на строительстве ГАЗа в 1931 году. Фото: РИА Новости

ХРОНИКА ОГРАНИЧЕНИЙ

Декабрь 1917 г. США прекратили торговые отношения с Советской Россией, с 1918-го к бойкоту присоединились Британия и Франция. Повод - национализация предприятий с иностранным капиталом, отказ от выплат по долгам Российской империи.

Июнь 1919 г. Верховный совет Антанты запрещает все экономические связи с Россией, Германия присоединяется.

Июль 1930 г. США резко повышают ввозные пошлины на товары из СССР. Повод - якобы Советы сильно занижали цены на свое сырье (уголь, марганец), а также на товары вроде спичек и асбеста при поставках в Северную Америку.

Октябрь 1930 г. Франция и Бельгия ввели лицензирование советских товаров, из-за чего они резко подорожали на европейском рынке и стали неконкурентоспособными. Повод - Париж обвинил Москву в финансировании подрывной деятельности французской компартии.

Лето 1931 г. США запрещают экспорт пиломатериалов с советского Севера. Повод - использование в данных регионах труда заключенных.

Апрель 1933 г. Британия ввела эмбарго на поставку нефти, леса, хлопка, зерна из СССР. Повод - арест в Союзе британских инженеров-саботажников.

Декабрь 1939 г. США запрещают поставки в СССР авиатехники и керосина, алюминия, молибдена. Повод - советские бомбежки Хельсинки в начале советско-финской войны.

Март 1948 г. США ограничили экспорт оборудования, вооружений, стратегических материалов в СССР и ряд стран Восточной Европы. Повод - насаждение Москвой своей идеологии и лояльных режимов в регионе.

Июнь 1951 г. США резко ужесточают условия для экспорта своих товаров в СССР и другие страны соцлагеря. Повод - поддержка Советским Союзом Северной Кореи в противостоянии с Южной (и США).

Ноябрь 1962 г. США вводят эмбарго на поставку труб большого диаметра в СССР, Германия и Франция временно присоединяются. Повод - «военная угроза» от Москвы в виде скорых нефтегазовых поставок в Западную Европу.

Январь 1975 г. США принимают закон о торговле, он вводит дискриминацию основных товаров, импортируемых в Америку из СССР, Китая, Вьетнама, Албании. Повод - проблемы с выездом евреев из Советского Союза в Израиль.

Январь 1980 г. США расторгают контракт на поставку в СССР 17 млн тонн зерна и объявляют бойкот Олимпиады-80 в Москве. Повод - ввод советских войск в Афганистан.

Декабрь 1981 г. США принимают пакет экономических санкций в отношении СССР. Повод - введение чрезвычайного положения в Польше.

Январь 1982 г. США запрещают Аэрофлоту летать в воздушном пространстве Штатов. Повод - угнетение народа Польши.

Июнь 1982 г. США вводят эмбарго на поставки в Союз не только продукции американских фирм, но и оборудования, производимого по их лицензиям за рубежом. Повод - строительство газопровода Уренгой - Помары - Ужгород.

Сентябрь 1983 г. США заблокировали авиасообщение с СССР. Повод - сбитый в воздушном пространстве Советского Союза южнокорейский «Боинг-747», не отвечавший на запросы с земли.

Март 2014 г. США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Евросоюз ввели против России первый пакет санкций. Повод - присоединение Крыма к РФ после референдума.

Август 2014 г. НАТО заявило о прекращении сотрудничества с РФ. Повод - события в Донбассе и Крыму.

Сентябрь 2014 г. Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских банков, трех топливно-энергетических компаний РФ и трех крупнейших оборонных концернов, а также персональные санкции против ряда физических лиц - граждан РФ. Повод - события в Донбассе и Крыму.

Март 2015 г. ЕС расширил список санкций против организаций и физических лиц из России и в дальнейшем продлевал их и расширял до 2022 года. Повод тот же.

Март 2016 г. Канада при расширении своего санкционного списка включила в него Ялтинскую киностудию.

Сентябрь 2017 г. Австралия расширила свой санкционный список до 48 предприятий и 153 физических лиц из РФ.

Февраль 2022 г. США, ЕС, Канада, Австралия и США начинают вводить пакеты санкций против России. К началу мая число ограничений достигло 7400. В начале августа США добавили в санкционный список 13 юридических и 30 физических лиц, а Канада - 17 организаций и 43 военных. Повод - спецоперация на Украине.