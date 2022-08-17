Сентябрь 2021 года. Осенью, когда Пугачева пришла на премьеру сериала «Вертинский», журналисты ахнули: она выглядела лет на 20 моложе своего возраста. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 80-е годы в прессе появилось сенсационное фото спящего в барокамере Майкла Джексона. Этот снимок облетел весь мир и породил массу слухов, что король поп-музыки в погоне за долголетием дремал в этом чудо-аппарате.

Правда, потом в своих мемуарах Джексон опровергал эту утку, запущенную им самим же. Мол, просто сфотографировался спящим в барокамере для пиара. Однако, похоже, 73-летняя Алла Пугачева приняла этот миф за чистую монету.

В 80-е годы снимок спящего в барокамере Майкла Джексона облетел весь мир. Фото: face to face/Global Look Press

Не смогли доставить за границу

Напомним: после отъезда из России Пугачева несколько месяцев жила в Израиле, где отдыхала с семьей и обследовалась в местной клинике. Певица не раз говорила поклонникам о своих проблемах с сердцем и диабете. В Израиле, кстати, несколько лет назад Алле Борисовне прописали какие-то чудо-таблетки от диабета, после которых она сбросила лишний вес. Сейчас же артистка находится с близкими в Юрмале, где снимает виллу в центре города.

Как выяснилось, накануне отъезда из Израиля певица сделала в интернете дорогую покупку. Алла Борисовна заказала гипербарическую барокамеру за три миллиона рублей. Врачи посоветовали Пугачевой эту технику для восстановления организма. Мол, иммунитет и сердечно-сосудистая система укрепятся. Из-за сегодняшних сложностей с международными доставками барокамеру певице не смогли доставить ни в Израиль, ни в Латвию. Возможно, когда осенью певица вернется в Россию, ей привезут этот аппарат домой. А пока барокамера ждет свою хозяйку на складе.

Морщины и усталый вид

Поклонники артистки задались вопросом: зачем Алле Борисовне понадобилась в отпуске такая навороченная техника? Но потом в сеть попали свежие снимки Пугачевой из Юрмалы, с концерта Интарса Бусулиса. Фанаты певицы были удивлены кадрами, облетевшими соцсети. Морщинки и уставший вид сильно выдавали возраст Аллы Борисовны. Хотя всего полгода назад Пугачева после новых омолаживающих процедур выглядела как минимум лет на двадцать моложе своего паспортного возраста.

Июль 2022 года. Но уже летом эффект от процедур пропал. Папарацци в Юрмале сняли глубокие морщины на лице певицы. Фото: Ренарс Корис (Renars Koris)

Певица не скрывала, что в 90-е годы использовала пластическую хирургию для сохранения молодости. Там была и блефаропластика (операция, убирающая морщинки под глазами), и моделирование подбородка, и круговая подтяжка.

Но в 2000-е Пугачевой пришлось отказаться от пластики из-за проблем с сердцем.

- Кожа у меня хорошая, но несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок, - рассказывала в беседе с «Комсомолкой» Алла Борисовна. - Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся - и вы решите, что я сделала пластику, - заинтриговала звезда.

Однако в свои 70 лет певица снова решила омолодиться. Но спустя три года, видимо, эффект от процедур пропал. Теперь артистка ищет новые способы вернуть былую красоту.

Современная барокамера стоимостью 3 млн рублей ждет певицу на складе. Фото: Shutterstock

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Убрала лишний жир и подтянула лицо

- Публичность обязывала Пугачеву следить за собой. Она делала и абдоминопластику (устранение излишков кожи и жира на животе. - Ред.), и коррекцию овала лица, - говорит Натэла Гришина, врач-хирург, руководитель клиники эстетической медицины. - А сейчас артистка поддерживает форму лишь с помощью эстетических процедур, не прибегая к пластике.

- Скорее всего, три года назад, накануне 70-летия, Пугачева сделала нитевой лифтинг, уколы красоты и химические пилинги, которые способствуют выравниванию кожи, - объяснила «КП» косметолог и дерматолог Марта Орлова.