«Я прям круче Абрамовича»: Собчак разозлилась после новостей о наличии у нее недвижимости в Латвии

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак прокомментировала планы латвийских властей запретить въезд россиянам, владеющим недвижимостью в этой стране. О решении, которое в ближайшее время может вполне официальным, стало известно во вторник, 16 августа. Правительство Латвии рассматривает вопрос о том, чтобы не продлевать гражданам России виды на жительство. Как известно, многие российские звезды в свое время купили дома и апартаменты в Юрмале.

СМИ тут же начали перечислять знаменитостей, владеющих недвижимостью на Рижском взморье. В этот список, к своему удивлению, попала и телеведущая Ксения Собчак. Журналистка, отдыхающая сейчас в Юрмале, возмутилась и сообщила в своем Telegram-канале, что никакой недвижимости в Латвии у нее нет.

- Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии - я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек, - рассказала Ксения.

. В 2009 году Собчак приобрела апартаменты в Юрмале в престижном жилищном комплексе «АRISTO». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Впрочем, основания включить телеведущую в список звезд, купивших себе дачу в Латвии, все же есть. В 2009 году Собчак с гордостью сообщила журналистам, что приобрела апартаменты в Юрмале в престижном жилищном комплексе «АRISTO». Блондинка тогда активно рекламировала этот ЖК, и квартира ей досталась с хорошей скидкой. Ксения даже устроила экскурсию по своим юрмальским апартаментам для фотокорреспондентов «КП».

Ксения устроила экскурсию по своим юрмальским апартаментам для фотокорреспондентов «КП». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Квартира выглядела уже вполне обжитой: в шкафу – платья и сумки журналистки, в ванной – полный набор косметики. Ксения продемонстрировала любимые туфли, достав их из гардероба, и вальяжно развалилась на кровати в спальне.

Ксения похвасталась тогда широкой кроватью. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Впрочем, с тех пор прошло немало времени, и за эти годы Собчак вполне могла избавиться от своей юрмальской недвижимости. Ксения легко расстается с нажитым: недавно, например, она продала квартиру в центре Москвы. Апартаменты, расположенные в элитном ЖК на Остоженке, ушли за миллиард рублей.

Квартира выглядела уже вполне обжитой: в ванной – полный набор косметики. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не менее охотно телеведущая вкладывается в новую недвижимость. Одно из ее последних приобретений - квартира в Дубае, которую она купила за 60 миллионов рублей. Квартира Собчак занимает площадь в 120 квадратных метров и находится в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа.