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Звезды16 августа 2022 22:30

«Я прям круче Абрамовича»: Собчак разозлилась после новостей о наличии у нее недвижимости в Латвии

Телеведущая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе в Юрмале
Ирина СУХАНОВА
Ксения Собчак.

Ксения Собчак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак прокомментировала планы латвийских властей запретить въезд россиянам, владеющим недвижимостью в этой стране. О решении, которое в ближайшее время может вполне официальным, стало известно во вторник, 16 августа. Правительство Латвии рассматривает вопрос о том, чтобы не продлевать гражданам России виды на жительство. Как известно, многие российские звезды в свое время купили дома и апартаменты в Юрмале.

СМИ тут же начали перечислять знаменитостей, владеющих недвижимостью на Рижском взморье. В этот список, к своему удивлению, попала и телеведущая Ксения Собчак. Журналистка, отдыхающая сейчас в Юрмале, возмутилась и сообщила в своем Telegram-канале, что никакой недвижимости в Латвии у нее нет.

- Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии - я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек, - рассказала Ксения.

. В 2009 году Собчак приобрела апартаменты в Юрмале в престижном жилищном комплексе «АRISTO».

. В 2009 году Собчак приобрела апартаменты в Юрмале в престижном жилищном комплексе «АRISTO».

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Впрочем, основания включить телеведущую в список звезд, купивших себе дачу в Латвии, все же есть. В 2009 году Собчак с гордостью сообщила журналистам, что приобрела апартаменты в Юрмале в престижном жилищном комплексе «АRISTO». Блондинка тогда активно рекламировала этот ЖК, и квартира ей досталась с хорошей скидкой. Ксения даже устроила экскурсию по своим юрмальским апартаментам для фотокорреспондентов «КП».

Ксения устроила экскурсию по своим юрмальским апартаментам для фотокорреспондентов «КП».

Ксения устроила экскурсию по своим юрмальским апартаментам для фотокорреспондентов «КП».

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Квартира выглядела уже вполне обжитой: в шкафу – платья и сумки журналистки, в ванной – полный набор косметики. Ксения продемонстрировала любимые туфли, достав их из гардероба, и вальяжно развалилась на кровати в спальне.

Ксения похвасталась тогда широкой кроватью.

Ксения похвасталась тогда широкой кроватью.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Впрочем, с тех пор прошло немало времени, и за эти годы Собчак вполне могла избавиться от своей юрмальской недвижимости. Ксения легко расстается с нажитым: недавно, например, она продала квартиру в центре Москвы. Апартаменты, расположенные в элитном ЖК на Остоженке, ушли за миллиард рублей.

Квартира выглядела уже вполне обжитой: в ванной – полный набор косметики.

Квартира выглядела уже вполне обжитой: в ванной – полный набор косметики.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не менее охотно телеведущая вкладывается в новую недвижимость. Одно из ее последних приобретений - квартира в Дубае, которую она купила за 60 миллионов рублей. Квартира Собчак занимает площадь в 120 квадратных метров и находится в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

Собчак продемонстрировала свои любимые туфли.

Собчак продемонстрировала свои любимые туфли.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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