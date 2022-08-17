Любовь между традициями и новыми технологиями: Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на «Таврида.АРТ»

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области

В этом году в фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму принимают участие порядка 4000 творческих ребят из всех регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсона, Запорожья. Свои стенды представили девять субъектов РФ: Московская, Тульская и Белгородская области, Татарстан, Севастополь, Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский и Пермский край.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, посетив стенд Московской области, отметил его неординарную концепцию - любовь между традициями и новыми технологиями. Главными элементами брендинга являются подмосковная матрешка и космонавт.

Организатор стенда - Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Для комфорта посетителей здесь организован свободный доступ к Wi-Fi, бесплатно раздают прохладительные коктейли. Кроме того, работает кондиционер, что спасает от крымской жары.

«Мы старались сделать наш стенд креативным и полезным. Надеюсь, что не ошиблись с наполнением, потому что с первых минут работы он вызвал большой интерес и ажиотаж, - сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Впереди еще несколько дней фестиваля, мы приглашаем всех в гости - посетить мастер-классы и творческие занятия, сделать фото на память с космонавтом и матрешкой, рассказать о себе или узнать что-то новое и, конечно, обзавестись новыми знакомствами».

Каждое утро на стенде Подмосковья проводятся групповые занятия йогой. Далее наступает время творчества. Вхэндмэйд мастер-классах все желающие могут своими руками создать небольшие, но самые настоящие арт-объекты в тему фестиваля, который проходит уже четвертый год подряд.

«На выставке регионов стенд Московской области - один из самых ярких и заметных! Здесь много активностей, каждый может найти занятие себе по душе - молодцы, очень круто! Я рада, что молодежь Севастополя и молодежь Подмосковья дружат и так классно представляют свои регионы на фестивале!», - отметила заместитель начальника Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя Марина Слонченко.

Подмосковный стенд – один из наиболее посещаемых. По сравнению с прошлым годом его площадь заметно увеличилась. Каждый день спикеры планируютздесь проводить паблик-токи на увлекательные темы о креативной экономике и возможностях для современной молодежи.

Члены делегации Подмосковья, а их в этом году отправилось на фестиваль порядка 300 человек, и ребята из других регионов получат уникальную возможность выступить со своими разнообразными творческими номерами. В конце каждого дня на стенде Московской области проходят тематические вечеринки с зажигательной музыкой от диджея, презентации арт-объектов и обсуждение инсталляций.

«Стенд Подмосковья самый крутой, в нем очень много активностей: для девочек - рукоделие, для мальчиков - киберспорт, хотя конечно, все для всех! Очень интересно!», - говорит Ирина из Донецка.

«Мне очень понравился стенд Подмосковья, программа - на высоте!Спасибо организаторам за то, что позаботились об участниках - прохладительные напитки спасают в жару! Море эмоций! Обязательно вернусь на мастер-классы и йогу!», - поделилась Серафима из Чувашской республики.

«Когда я увидел и посетил стенд Подмосковья – я действительно кайфанул! Все стильно, классно, внутри очень много мастер-классов, особой шик- кондиционер!», - рассказал Стас из Белгорода.

Фестиваль «Таврида.АРТ» - одно из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Он является площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников тысяч молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.

Участниками фестиваля стали резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежныхпабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ.

В делегацию от Московской области вошли руководители молодежных центров, медиа-специалисты и талантливые ребята из самых разных сфер. Например, Анастасия - исполнительница русской народной песни и студентка Московского государственного института культуры; Алексей – режиссер, сценарист, продюсер, успевший снять два сезона сериала для платформы KION; Михаил и Елизавета – основатели музыкальной группы YDEM.

С 16 по 18 августа к участникам присоединятся зрители — жители и гости Крыма. Впереди концерты, мотивационные сессии и встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выступления популярных артистов, социальные программы, выставки, театрализованные представления, - в общей сложности более 3000 событий в 25 локациях на территории площадью 150 га.