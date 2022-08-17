Названы страшные последствия катастрофы на Запорожской АЭС: в Зону отчуждения могут попасть несколько стран

Запорожскую АЭС обстреливают регулярно, с болезненной настойчивостью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западный мир начинает понимать: то, что вытворяет режим Зеленского и его армия, заставляет сомневаться в нормальности власть имущих Украины.

Градус безумия украинского режима и армейских командиров, отдающих приказы «на грани», судя по всему, близок к критической отметке. Здравомыслия – ноль, что ни поступок, то плохо поддающийся пониманию финт. Опасный, жестокий, уничтожающий всё и вся. Словно озлобленный на весь мир буйный пациент психушки вырвался из больничной палаты, нашел автомат и пошел по мирным улицам города пулять, куда упадет взгляд.

Страшнее, чем Чернобыль

Похоже, никто среди киевского властного истеблишмента больше не отдает себе отчета в том, что творит украинская армия, выполняя его же собственные приказы. В «центре принятия решений» явно не хватает хорошего психиатра. Вот, где раздолье для специалиста по душевным болезням. Разве не такие мысли наталкивают здравомыслящего человека выходки ВСУ и националистов-боевиков, которые в последние недели переплюнули сами себя? Запорожскую АЭС обстреливают регулярно, с болезненной настойчивостью. Как будто речь идет не о крупнейшей атомной электростанции Европы, которая, случись что, доставит массу проблем всем, включая самих стрелков. Для украинских боевиков Запорожская АЭС – лишь удобная цель, которая находится на освобожденной стороне Днепра. Так, 11 августа украинские военные ударили по району, где располагаются хранилища тысяч тонн радиоактивных изотопов, а несколькими днями раньше, 7 августа в результате обстрела подразделениями 44-й артиллерийской бригады, были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская». Из-за этого рядом со станцией случился сильный пожар. В МИДе РФ атаки ВСУ Запорожской АЭС назвали актом ядерного терроризма. А киевский режим, похоже, никак не отдает себе отчета в том, что любой следующий выстрел может привести к настоящей техногенной катастрофе, похлеще Чернобыльской. Одной Припятью и Чернобылем, с частью Полесского района в Киевской области не ограничится.

- Если будет утечка, пострадают люди, которые живут в Запорожской области, Западной Украине. Радиация накроет Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Словакию, Чехию, – прогнозирует Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР профессор Владимир Кузнецов. – Достанется Турции.

На ближайшие 100 лет территория всех этих стран, и самой Украины, превратится в сплошную зону отчуждения. И это только – самое радужное развитие событий. География радиационного заражения может, по факту, оказаться еще более обширной. Даже Запад, который еще недавно обеими руками поддерживал Украину, считая ее жертвой российской агрессии, уже опасливо почесывает макушку: уж не с психическими ли мы связались?

- Когда Украина стреляет по Донецку, по емкости с аммиаком – это целенаправленная техногенная катастрофа. Когда они стреляют по Запорожскому Энергодару – стреляют по атомной электростанции. Это целенаправленная попытка создать техногенную катастрофу, - прокомментировал журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник. - Ограничения для этих людей нет – это террористическое государство.

Открылись глава у главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Он уже язык стер предупреждать, что обстрелы станции чреваты. Но Киеву все равно. Его не сильно здоровый разум тешит возможность шантажа: и он ею пользуется. Дошло до того, что, власти Запорожской области подняли вопрос об остановке АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, который назвал и другой способ вывести АЭС из-под удара:

- Гарантией безопасности Запорожской АЭС могла бы стать зачистка от военных трех населенных пунктов, которые расположены на правом берегу Днепра.

Кстати, по оценке экспертов, если Запорожскую АЭС действительно решат законсервировать, на Украине начнутся серьезные проблемы с электроэнергией. Электричества не будет в домах, школах и больницах, встанут предприятия. Но «народные трудности», видимо, не заботят закусивший удела киевский режим. Он на своей волне. В бреду.

Против гуманизма

12 августа на заседании Совбеза ООН Украина даже попыталась обвинить Россию в том, что это российская армия палит бездумно по станции. От такой наглости обалдели все, включая западных участников заседания. Обалдели и сделали выводы, которые , по идее, должны, наконец, сорвать остатки шоу с глаз зарубежного сообщества, начавшие падать после обнародования скандального доклада международной правозащитной организации Amnesty International (AI). Хоть и независимой, но финансируемой, помимо прочих властных структур, Госдепом США.

Зарубежные правозащитники провели огромную исследовательскую работу и доказали, что ВСУ, которые управляются из киевских кабинетов, «играют грязно».

Вот лишь несколько цитат из доклада, озвученные генеральным секретарем AI Аньес Калламар.

«Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей».

«Эта тактика нарушает международное гуманитарное право и превращает гражданские объекты в военные цели. Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали риску мирных жителей и нарушали законы войны».

«Украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах. Большинство жилых районов, где располагались солдаты, находилось в нескольких километрах от линии фронта. Были доступны жизнеспособные альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданского населения, например военные базы, или густые лесные массивы поблизости, или другие строения, расположенные дальше от жилых районов».

«28 апреля двое сотрудников медицинской лаборатории в пригороде Харькова получили ранения после того, как украинские силы создали базу на территории комплекса. Использование госпиталей в военных целях является явным нарушением международного гуманитарного права».

Зеленский на это не придумал ничего умнее, чем обвинить правозащитников в том, что они пытаются «амнистировать Россию» и играют на стороне Москвы. Странно, нелогично, но предсказуемо. Выход тут только один. Резать, как говорят врачи, не дожидаясь перитонита.

КСТАТИ

Незадолго до появления отчета AI появился американский телеканал CBS снял фильм о том, как Запад, который «как бы не при чем и наблюдает за происходящим на Украине со стороны», поставляет на Украину оружие. Оно, в понимании зарубежных кураторов Украины, должно «помочь стабилизировать ситуацию». Но в фильме журналисты рассказали, что более 60 процентов вооружения попадают не на передовую, а на черный рынок. Хоть авторы документалки и были раскритикованы до полусмерти, отрадно, что и в Штатах, и в Европе становится все больше людей, которые не могут спокойно наблюдать за тем, что творит Киев, режим Зеленского и фашиствующие боевики.

ДОСЛОВНО

Стив Кортес, американский обозреватель

«Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу. В течение нескольких месяцев украинский президент пользовался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и публики, которая состояла из знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых помощников в Америке».

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