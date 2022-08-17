Гипертония "молодеет": повышенное давление теперь есть даже у шестилетних

Гипертония у детей — это плохо. И чтобы ее не случилось, врачи настоятельно рекомендуют обратить внимание на причины и постараться их избегать Фото: Shutterstock

Врач, терапевт, педиатр Олег Абакумов в своем Telegram-канале рассказал о том, что по всему миру идет эпидемия гипертонии у детей. Так, в медицинском издании European Heart Journal был опубликован доклад, посвященный проблеме повышенного давления у детей. Ученые публикуют данные, по которым у детей от 6 до 16 лет в последнее время все чаще и чаще наблюдается повышенное давление. А ведь мы привыкли думать, что «тихий убийца» (так врачи называют гипертонию) преследует только взрослых.

Конечно, гипертония у детей — это плохо. И чтобы ее не случилось, врачи настоятельно рекомендуют обратить внимание на причины и постараться их избегать. Итак, топ причин-виновников повышенного давления у детей и подростков:

1. Отсутствие физической активности

- Займите ребенка спортом, - говорит Олег Абакумов. - Если живете в крупном городе, то есть масса бесплатных секций. В небольших поселках в этим сложнее, но есть школьное поле летом, лед зимой, да и мяч с коньками есть всегда. Не говоря уж про велосипед.

2. Неправильное питании

Напрямую влияет на повышенное давление соленая и слишком сладкая еда: чипсы, фаст-фуд, газировки — здоровья не дадут, а вот излишнего веса ребенку добавит точно.

Именно избыточный вес как раз и служит причиной повышенного артериального давления у детей и подростков в девяти из десяти случаев. По статистике, среди детей с нормальным весом повышенное давление наблюдается всего у 2%, с излишним – у 5%, а при ожирении – у 15%.

3. Гиперхолистеринемия

То есть повышенный холестерин. Предрасположенность к этому генетически может передаться вашему ребенку. А это прямой путь к инфаркту или инсульту даже в раннем возрасте. Поэтому если у вашего чада часто повышается давление, обязательно контролируйте плохой холестерин (ЛПНП), триглицериды и ЛПВП (хороший холестерин).

Что еще вы можете сделать?

- Менять образ жизни, - говорит доктор Абакумов. - Настраивать питание на правильный лад, включать в распорядок дня физическую активность и снижать сидячий образ жизни. Но не только у детей, а у всей семьи. Да-да, милые родители, если хотите, чтобы ребенок был здоров, вам придется измениться первыми. Если вы лежите все выходные на диване с чипсами и пивом, и при этом кричите ребенку «поешь нормально и иди на улице побегай», то он вряд ли вас послушает, потому что ни разу не видел, чтобы вы так делали сами. Так что подъем и побежали всей семьей на улицу заниматься спортом. То есть массово профилактировать развитие повышенного давления.