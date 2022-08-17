Стрим-эфир на тему: «Как выбрать и на что обратить внимание, когда вам нужно сделать исследование УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопию"

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Ведущая эфира: Мария Баченина, ведущая радио «Комсомольская правда»

Приглашённый эксперт:

Будова Александра Павловна, главный врач "СМ-Клиники» на Волгоградском проспекте

Среди обсуждаемых вопросов:

- Диагностика в целом – когда она нужна? - Пресловутая диспансеризация – такая ли уж пресловутая? - Какие специалисты и чек-апы необходимы мужчинам и женщинам? Детям? - Какие исследования стоит проходить после 40 лет? - В чем отличие компьютерной томографии от рентгена? - При каких заболеваниях требуется КТ?

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