Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Пресс-центр "КП"17 августа 2022 8:30

Стрим-эфир на тему: «Как выбрать и на что обратить внимание, когда вам нужно сделать исследование УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопию"

В среду, 17 августа в 13:00, в студии радио "Комсомольская правда" пройдет стрим-эфир «Здоровый разговор»

Трансляция эфира пройдет на всех ресурсах радио КП: youtube, vk, ok, Яндекс Дзен.

Ведущая эфира: Мария Баченина, ведущая радио «Комсомольская правда»

Приглашённый эксперт:

Будова Александра Павловна, главный врач "СМ-Клиники» на Волгоградском проспекте

Среди обсуждаемых вопросов:

- Диагностика в целом – когда она нужна? - Пресловутая диспансеризация – такая ли уж пресловутая? - Какие специалисты и чек-апы необходимы мужчинам и женщинам? Детям? - Какие исследования стоит проходить после 40 лет? - В чем отличие компьютерной томографии от рентгена? - При каких заболеваниях требуется КТ?

Ссылка на трансляцию

Ссылка на регистрацию

Для того, чтобы задать вопросы спикерам, звоните в прямой эфир по номеру:

8-800-200-97-02

или оставляйте вопросы в комментариях под трансляцией.

ЗДОРОВЬЕ