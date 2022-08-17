Финансовые инструменты помощи бизнесу: как работает факторинг

КАК ЭТО БУДЕТ:

— онлайн-встреча представителей бизнеса, власти и аудитории «Комсомольской правды» на интернет-площадке;

— онлайн-трансляция встречи в интернете с возможностью задать в комментариях свои вопросы спикерам.

ОБСУЖДАЕМЫЕ ТЕЗИСЫ:

- Виды факторинга. Чем он может быть полезен для малого и среднего бизнеса?

- Отраслевой фактор. Кому выгоднее всего иметь дело с факторингом?

- Плюсы и минусы. Все нюансы факторинга и основные его отличия от кредита.

- В поисках контрагента. Как найти правильную факторинговую компанию и не переплатить лишнего?

- Риски и боли. Что больше всего волнует предпринимателей на рынке факторинга и можно ли эти тяготы уменьшить?

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ*:

- Юрий Божор, руководитель экспертной группы Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации;

- Ольга Шевченко, директор по финансированию МСП и развитию Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы;

- Леонид Култыгин, руководитель дирекции факторинга АО "Альфа-Банк";

- Илья Покаместов, к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор факторинговой компании ФАКТОРинг ПРО;

- Александра Левкова, вице-президент ТПП Орловской области;

- Кирилл Гусев, СК Ермак.

К трансляции смогут подключиться представители бизнеса, чтобы задать вопросы спикерам.

Ведущий: Антон Челышев, ведущий радио «Комсомольская правда»

*Состав выступающих может измениться

Ссылка на регистрацию.

Прямая ссылка трансляции.

Для просмотра онлайн-дискуссии необходимо иметь возможность подключения к платформе youtube.

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