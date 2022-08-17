Минобороны: ВСУ уже не в состоянии доукомплектовать бригады

Из-за больших потерь и дезертирства в подразделениях украинской армии остается менее 50% военнослужащих

«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики, уничтожено свыше трёх тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов. Высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники», - сообщает на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отмечает, что противник не в состоянии доукомплектовать подразделения по штату: «В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении.

Укомплектованность бригад ВСУ личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов.

«В районе Марьинки Донецкой Народной Республики, в связи с большими потерями и нехватки боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», - сообщает подробности Конашенков.

По данным военного ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: девять пунктов управления, девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской области.

Силами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, баллистическая ракета «Точка-У» и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов

148 - вертолетов

1747 - беспилотных летательных аппаратов

365 - зенитных ракетных комплексов

4334 - танка и других боевых бронированных машин

799 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3310 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4922 - единицы специальной военной автомобильной техники.