Руководитель «Аптекарского сада» стал директором по развитию Всероссийского общества охраны природы

Резонный вопрос – кто, если не он? – возникает у каждого, кто знаком с деятельностью директора легендарного «Аптекарского огорода» в Москве. Ботаник и географ в третьем поколении Алексей Ретеюм встал у руля «огорода» еще в 1993 году. Пережил вместе с коллективом самые сложные годы. За 29 лет работы ему удалось возродить уникальный ботанический сад после полного упадка конца XX века и превратить его в одно из самых красивых, познавательных и любимых мест Москвы. И вот теперь ему доверили стать директором по развитию Всероссийского общества охраны природы (ВООП) — старейшей и самой массовой в России общественной природоохранной организации, основанной в 1924 году.

- Стать успешным - это тяжелый труд и удача, оставаться успешным - это философия, - прокомментировал новость о назначении председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. - Критично работать с единомышленниками, которые разделяют общие цели и помогают решать невыполнимые задачи. Миссия ВООП объединять всех неравнодушных граждан нашей страны для сохранения природы и экологии Земли для успешного и здорового будущего следующих поколений. Рад, что Алексей Ретеюм присоединился к нашей дружной Команде.

Напомним, Алексеи Александрович Ретеюм — председатель Правления «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России» с 2020 года, почетный член России скои академии художеств, депутат Мещанского округа Москвы. Имеет благодарности и награды от множества государственных и общественных организаций. В 2019 году Ретеюм возглавил работы по восстановлению особо охраняемои природнои территории «Ботаническии сад имени П. И. Травникова».

По оценкам как специалистов, так и широких кругов общественности, Алексею Ретеюму удалось не только сохранить «Аптекарский огород» как объект исторического наследия, восстановить научно-образовательную и просветительскую деятельность, но и создать в нём уникальную эстетическую и экологическую среду, привлекательную для людей всех возрастов.