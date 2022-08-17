Травля, фишинговые сайты и педофилы: в какие ловушки попадают школьники в Интернете

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сетевых мошенников детвора не особо интересует – есть такое заблуждение у взрослых. Еще как интересует! Ведь дети и подростки выкладывают в соцсетях или чатах личную информацию, которая становится наводкой для разного рода злодеев. Тому подтверждение — реальные истории. Как дети попадаются на уловки и что с этим делать, рассказывают Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, и Анастасия Коновалова, методист курсов по кибербезопасности онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

Ситуация 1: вот какие мы богатые!

«Накануне сделки по покупке квартиры обналичили крупную сумму. Конечно, дочка об этом знала. Пока мы с мужем были на работе, Катя сфотографировалась с кучей денег и выложила снимки в соцсети. Через час-другой в квартиру вломились грабители и забрали сумку с наличностью. Слава богу, дочь не тронули.»

Фото с деньгами, мамиными брюликами и прочими богатствами – приманка для охотников за чужим добром. А радостное «ура, едем в Египет!» и снимки из отпуска - сигнал, что никого нет дома. Домашний адрес, виды из окна, текущая геолокация, номер школы или садика, название кружков и их расписание, место работы родителей, номера телефонов – все это также может стать наводкой. И не только для домушников. «Мам, скинь денег, потом объясню» - такое сообщение прилетело, когда ребенок должен был быть на секции. К счастью, мама не повелась и сразу позвонила сыну и его тренеру.

В соцсетях неопасно сообщать имя или псевдоним, день рождения (но не используйте дату как пароль – эту комбинацию взломщики проверяют первым делом), номер прежней школы, чтобы найти старых приятелей.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ситуация 2: сначала похудей, корова!

«Дочка выкладывала видео, где готовит еду, делает макияж, демонстрирует одежду. Через время замечаю, что Оля стала мало есть, пропускать обед. Дальше — хуже: один грейпфрут за весь день, истерики после взвешивания. Долго выпытывала, в чем дело, и дочка показала, что ей пишут в комментариях: «Корова, сначала похудей, потом готовь!», «Втяни щёки!» и т. д. Писали и дети, и взрослые – жуть!»

Оля стала жертвой кибербуллинга. Если травля происходит в соцсетях, обидчика можно заблокировать, подать на него жалобу в службу безопасности. Сообщите о ситуации администрации школы – пусть проведут беседу. Не поможет – идите в полицию. Взывать к родителям юного тролля нет смысла: скорее всего, они вам не поверят. И займитесь самооценкой вашего ребенка. Объясните, что это не он плохой – это хейтеры так самоутверждаются. Что обидные слова нужно игнорировать и сосредотачиваться на положительных комментариях от друзей. Пережить трудные времена поможет новое увлечение.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ситуация 3: накликал беду

«На почту сына пришло письмо от известной компании с просьбой подтвердить логин и пароль, то есть ввести их заново. Мы пользовались этой почтой вместе. Сынок всё подтвердил, и через пару минут почту взломали. А потом украли доступы ко всем сайтам и соцсетям, которые были привязаны к адресу. Позже мы поняли: ссылка от мошенников отличалась от официального адреса парой букв, и ребенок не заметил».

Это называется фишинг (от англ to fish — «рыбачить»): мошенники ловят доверчивую или невнимательную «рыбку», которая отправит им деньги, перейдя по ссылке или назвав пароль или код. Поэтому не кликай, не пепепроверив! А еще есть вишинг (voice fishing) – то же самое, только по телефону. Помните про звонки от якобы службы безопасности банка? Мол, с вашего счета кто-то пытается снять деньги, диктуйте данные карты. Или представляются друзьями или родственниками, которые попали в беду. Ну а смишинг – это фишинг через СМС: например, пишут: доставка задерживается, перейдите по ссылке для решения вопроса. Или после СМС с кодом звонит неизвестный: «Привет! Слушай, кажется, тебе на телефон случайно пришел код. Он должен был прийти мне. Продиктуй, будь другом».

Почему дети ведутся? Потому что не знают о подобных схемах и теряются. Расскажите и проведите тренинг: а как ты поступишь, если… А еще талдычьте, пока не усвоит, что сотрудники банка не звонят и не спрашивают данные карты. И что отвечать на звонки нужно «Алло» или «Слушаю». Но ни в коем случае «да» или «да, слушаю»: голос могут записать и оформить кредит. Важный момент: фишеры оживляются после каких-то крутых событий мирового уровня (спорт, премьера фильма, выход нового сезона компьютерной игры и пр.) и постоянно придумывают свежие уловки. «Хочешь машину как у твоего кумира? Выиграй в лотерею и получишь тачку бесплатно! Но нужно заплатить за участие по этой ссылке.» Все, попался.

Ситуация 4: слабо сфоткаться топлесс?

Речь об особом злодействе — онлайн-груминге. У ребенка в соцсетях появляется новый друг: сам постучался, старшего возраста, делает комплименты, донатит в играх, пополняет телефон, знает ответы на все вопросы. На самом деле входит в доверие ради того, чтобы получить приватные фотографии или видео для шантажа. Нередко доходит до реальных встреч и принуждению к сексуальному контакту.

В сети к таким паукам попадают дети, которые не знают правил безопасности в интернете. Рассказывают о себе много лишнего, пускают в свое пространство незнакомцев, верят им. Детям сложно просчитывать последствия, к тому же злодеи, как правило, хорошие психологи и выдумщики. Поэтому не просто проговаривайте опасности, но и учите детей анализировать и делать выводы. Если происходит что-то странное – остановись, прекрати общение, обсуди все с родителями. И, конечно, важны доверительные отношения, иначе ребенок пойдет за советом не к папе с мамой, а к друзьям – реальным и виртуальным.

ЦИФРЫ

БДИ!

Перемены в поведении – сигнал для папы с мамой:

- стал скрытным, замкнутым, подавленным;

- перестал зависать в смартфоне, но держит при себе;

- не заходит в соцсети или создает новые аккаунты под чужими именами;

- не хочет идти в школу и встречаться с друзьями;

- уходит из дому без пояснений;

- много спит и не высыпается.