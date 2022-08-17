Мощнейший ядерный взрыв в истории: что случится, если ракета попадет в Запорожскую АЭС

Если на АЭС случится авария, пострадает в первую очередь сама Украина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России. Разбираем, что будет, если на АЭС произойдет авария.

Зачем они это делают

Если на АЭС случится авария, пострадает в первую очередь сама Украина. Поэтому действия украинских сил выглядят нелогично. Но логика, конечно, есть, только извращенная.

Во-первых, АЭС вот-вот переключат на работу в российской энергосистеме. Украина потеряет пятую часть свой генерации. Чего и жалеть.

Во-вторых, волна радиации накроет житницу – Херсонскую область, и зерно, которое там произведут, уже никому не продашь. Что усугубит голод в Египте и в других странах, куда зерно пытаются продавать, и заострит международную истерику вокруг спецоперации. Что и требуется.

В-третьих, в Киеве надеются подгадать ветер так, чтобы облако радиации пошло преимущественно на Восток, на Донбасс или в Россию. В реальности так подгадать невозможно, но кого это волнует. Как и судьба собственных граждан, включая киевлян, а ведь Киев в любом случае получит дозу по полной.

Наконец, политологи рассуждают, что авария на АЭС позволит военным совершить переворот и скинуть президента Зеленского, так что чем хуже, тем лучше, но мы не будем в это вникать, и сказанного выше более чем достаточно.

СПРАВКА КП

Самая крупная атомная станция в Европе, третья в мире. Построена к 1987 году, и сразу попала в программу расширения. Но распад СССР затормозил дело, достроили только к 1996 году. На станции работает более 10 тыс. человек. В 2021 году впервые вышла на запланированную мощность в 6 тыс. мегаватт. Крайне важна для экономики Украины, поскольку эта страна активно экспортирует электроэнергию. Европа, заморозив атомные проекты, постоянно нуждается в энергии, так что покупатели есть.

Что может пострадать

Атомная станция – это исключительно сложное сооружение. Хотя физические процессы, лежащие в основе, просты и открыты уже в 1930-е годы, их инженерное исполнение сопряжено с массой трудностей, и там применяют действительно незаурядное оборудование. А где тонко, там и рвется. Так, причины аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор остаются отчасти дискуссионными, а ведь по станции никто не стрелял. В мировой практике еще не было случаев намеренного (и не намеренного) обстрела АЭС, так что, строго говоря, никто не знает, что может случиться.

Перечислим тонкие места.

- задний двор

На нем просто свалены отработанные топливные элементы (твэлы). Они чрезвычайно радиоактивны. Сегодня там 3744 твэла, и вопрос, почему они лежат под открытым небом. А есть и ответ: станция уже давно «топится» не российскими элементами, а плохо подходящими ей американскими. Штатовцы и обязаны их утилизировать, но не делают этого, потому что в Украине можно творить что угодно (в США за такое уже все были бы под следствием). Эти твэлы надо бы куда-нибудь вывезти, но под огнем противника это мало реально. Украинские снаряды на днях чуть не накрыли злосчастную площадку.

- система охлаждения

Она крайне уязвима. Если в результате обстрела отрубает энергоснабжение, она сразу отключается. Конечно, есть резервное питание, и есть инструкция, как действовать, но это же обстрел, может быть что угодно. В результате реактор разогревается, где-нибудь непременно треснет, и начнется утечка на манер Чернобыльской. Эту аварию мы все помним, так что тут все в принципе понятно.

- сам реактор

Считается, что пробить его прямым попаданием невозможно. Тем не менее тут вопрос, чем пулять будут. Украина сейчас – это зоопарк вооружений со всех стран мира. Что не испытано толком, не подошло, не соответствует международным нормам безопасности – все туда. Так что быть уверенным на сто процентов все-таки нельзя.

Что будет

Рассмотрим три возможных сценария, но сначала – краткая вводная часть.

Во-первых, последствия критически зависят от того, куда будет дуть ветер. В Киеве рассчитывают, что роза ветров направлена преимущественно на восток, а стоки Днепра – на юг, и заразятся, стало быть, вражеский для них Крым, Херсон, а также Черное море. Расчеты эти наивные, поскольку из-за глобального потепления ветра дуют непредсказуемо, а на Черном море, помимо Севастополя, стоит и Одесса. Не говоря о том, что оно соединяется со Средиземным, а дальше – цивилизованный мир во всей красе. Тем не менее направление ветра – это очень важно.

Во-вторых, радиация радиации рознь. Сначала бьет жесткая радиация, но она быстро распадается. Часто также на радиоактивные, но менее опасные вещества. Потом устанавливается стабильный уровень загрязнения, в случае с Чернобылем – изотопом цезия-137. Его период полураспада 30 лет, но даже в 2060 году останутся сильно зараженные зоны, так что на полураспад смотреть не стоит, важна еще исходная концентрация (половина от единицы – 0,5, от ста – 50, и, если изначальный уровень заражения был условные сто, то и через 30 лет там полно радиации).

- снаряды попадают в хранилище отходов

Как говорят эксперты, радиус зоны поражения радиацией составит 130 км. Это как минимум Мелитополь и город Днепр, но дальше – собственно река Днепр, и вся эта дрянь начнет мигрировать в Черное море. При таком сценарии Киев или Ростов-на-Дону накроет, если сильно не повезет (четко выраженный ветер). К сожалению, радиация в этих отходах злая и загрязнение сохранится надолго.

- выходит из строя система охлаждения, реактор «течет»

По украинским (даже по украинским) оценкам масштабы утечки в 10 раз превзойдут таковые в Чернобыле. В этом случае страдают практически вся Украина, включая Киев. Считается, что зона сильного поражения будет радиусом примерно 350 км. Помимо этого, в меньшей степени пострадают Молдова, Румыния, Болгария и Турция. В России – в меньшей степени, чем в 1986 году, когда был Чернобыль, но, как говорится, кто знает. Самое плохое, что Днепр вынесет в Черное море еще больше дряни, чем при первом сценарии. Греция, Италия, Тунис, Ливан – все под угрозой, когда зараженная вода до них дойдет.

- прямое попадание в реактор

Еще раз: скорее всего, реактор выдержит, но вдруг. В этом случае мы имеем сценарий взрыва ядерной бомбы практически в центре Европы. Последствия такого взрыва не раз описаны еще во времена Холодной войны: в ста километрах уничтожается все, в трехстах – кто спрятался и пережил ударную волну и самое сильное заражение, тот выжил, а дальше как повезет.

Что делать

Мы не хотим подменять собой оперативные службы и рассказывать о правилах поведения, тем более, что множество сценариев (мы перечислили далеко не все) не дают четкого ответа, а к чем, собственно, готовится.

Когда рвануло в Чернобыле, советские власти критиковались за замалчивание последствий в первые дни. Сложно сказать, что дала бы гласность, потому что человек не может не дышать и не пить, и где он возьмет другой воздух. В случае гласности была бы просто паника.

В Сети множество советов, как смягчить последствия радиоактивного загрязнения, но все они хороши, когда фон превышен ненамного, но надолго, уехать нельзя и с этим надо как-то жить. Дельных советов, если взрыв произошел вот только что, не существует.

Остается надеяться на остатки благоразумия людей, которые выполняют преступные приказы из Киева.