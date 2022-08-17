Мощнейший ядерный взрыв в истории: что случится, если ракета попадет в Запорожскую АЭС

Если на АЭС случится авария, пострадает в первую очередь сама Украина
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Украинские военные продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России. Разбираем, что будет, если на АЭС произойдет авария.
Если на АЭС случится авария, пострадает в первую очередь сама Украина. Поэтому действия украинских сил выглядят нелогично. Но логика, конечно, есть, только извращенная.
Во-первых, АЭС вот-вот переключат на работу в российской энергосистеме. Украина потеряет пятую часть свой генерации. Чего и жалеть.
Во-вторых, волна радиации накроет житницу – Херсонскую область, и зерно, которое там произведут, уже никому не продашь. Что усугубит голод в Египте и в других странах, куда зерно пытаются продавать, и заострит международную истерику вокруг спецоперации. Что и требуется.
В-третьих, в Киеве надеются подгадать ветер так, чтобы облако радиации пошло преимущественно на Восток, на Донбасс или в Россию. В реальности так подгадать невозможно, но кого это волнует. Как и судьба собственных граждан, включая киевлян, а ведь Киев в любом случае получит дозу по полной.
Наконец, политологи рассуждают, что авария на АЭС позволит военным совершить переворот и скинуть президента Зеленского, так что чем хуже, тем лучше, но мы не будем в это вникать, и сказанного выше более чем достаточно.
СПРАВКА КП
Самая крупная атомная станция в Европе, третья в мире. Построена к 1987 году, и сразу попала в программу расширения. Но распад СССР затормозил дело, достроили только к 1996 году. На станции работает более 10 тыс. человек. В 2021 году впервые вышла на запланированную мощность в 6 тыс. мегаватт. Крайне важна для экономики Украины, поскольку эта страна активно экспортирует электроэнергию. Европа, заморозив атомные проекты, постоянно нуждается в энергии, так что покупатели есть.
Атомная станция – это исключительно сложное сооружение. Хотя физические процессы, лежащие в основе, просты и открыты уже в 1930-е годы, их инженерное исполнение сопряжено с массой трудностей, и там применяют действительно незаурядное оборудование. А где тонко, там и рвется. Так, причины аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор остаются отчасти дискуссионными, а ведь по станции никто не стрелял. В мировой практике еще не было случаев намеренного (и не намеренного) обстрела АЭС, так что, строго говоря, никто не знает, что может случиться.
Перечислим тонкие места.
- задний двор
На нем просто свалены отработанные топливные элементы (твэлы). Они чрезвычайно радиоактивны. Сегодня там 3744 твэла, и вопрос, почему они лежат под открытым небом. А есть и ответ: станция уже давно «топится» не российскими элементами, а плохо подходящими ей американскими. Штатовцы и обязаны их утилизировать, но не делают этого, потому что в Украине можно творить что угодно (в США за такое уже все были бы под следствием). Эти твэлы надо бы куда-нибудь вывезти, но под огнем противника это мало реально. Украинские снаряды на днях чуть не накрыли злосчастную площадку.
- система охлаждения
Она крайне уязвима. Если в результате обстрела отрубает энергоснабжение, она сразу отключается. Конечно, есть резервное питание, и есть инструкция, как действовать, но это же обстрел, может быть что угодно. В результате реактор разогревается, где-нибудь непременно треснет, и начнется утечка на манер Чернобыльской. Эту аварию мы все помним, так что тут все в принципе понятно.
- сам реактор
Считается, что пробить его прямым попаданием невозможно. Тем не менее тут вопрос, чем пулять будут. Украина сейчас – это зоопарк вооружений со всех стран мира. Что не испытано толком, не подошло, не соответствует международным нормам безопасности – все туда. Так что быть уверенным на сто процентов все-таки нельзя.
Рассмотрим три возможных сценария, но сначала – краткая вводная часть.
Во-первых, последствия критически зависят от того, куда будет дуть ветер. В Киеве рассчитывают, что роза ветров направлена преимущественно на восток, а стоки Днепра – на юг, и заразятся, стало быть, вражеский для них Крым, Херсон, а также Черное море. Расчеты эти наивные, поскольку из-за глобального потепления ветра дуют непредсказуемо, а на Черном море, помимо Севастополя, стоит и Одесса. Не говоря о том, что оно соединяется со Средиземным, а дальше – цивилизованный мир во всей красе. Тем не менее направление ветра – это очень важно.
Во-вторых, радиация радиации рознь. Сначала бьет жесткая радиация, но она быстро распадается. Часто также на радиоактивные, но менее опасные вещества. Потом устанавливается стабильный уровень загрязнения, в случае с Чернобылем – изотопом цезия-137. Его период полураспада 30 лет, но даже в 2060 году останутся сильно зараженные зоны, так что на полураспад смотреть не стоит, важна еще исходная концентрация (половина от единицы – 0,5, от ста – 50, и, если изначальный уровень заражения был условные сто, то и через 30 лет там полно радиации).
- снаряды попадают в хранилище отходов
Как говорят эксперты, радиус зоны поражения радиацией составит 130 км. Это как минимум Мелитополь и город Днепр, но дальше – собственно река Днепр, и вся эта дрянь начнет мигрировать в Черное море. При таком сценарии Киев или Ростов-на-Дону накроет, если сильно не повезет (четко выраженный ветер). К сожалению, радиация в этих отходах злая и загрязнение сохранится надолго.
- выходит из строя система охлаждения, реактор «течет»
По украинским (даже по украинским) оценкам масштабы утечки в 10 раз превзойдут таковые в Чернобыле. В этом случае страдают практически вся Украина, включая Киев. Считается, что зона сильного поражения будет радиусом примерно 350 км. Помимо этого, в меньшей степени пострадают Молдова, Румыния, Болгария и Турция. В России – в меньшей степени, чем в 1986 году, когда был Чернобыль, но, как говорится, кто знает. Самое плохое, что Днепр вынесет в Черное море еще больше дряни, чем при первом сценарии. Греция, Италия, Тунис, Ливан – все под угрозой, когда зараженная вода до них дойдет.
- прямое попадание в реактор
Еще раз: скорее всего, реактор выдержит, но вдруг. В этом случае мы имеем сценарий взрыва ядерной бомбы практически в центре Европы. Последствия такого взрыва не раз описаны еще во времена Холодной войны: в ста километрах уничтожается все, в трехстах – кто спрятался и пережил ударную волну и самое сильное заражение, тот выжил, а дальше как повезет.
Мы не хотим подменять собой оперативные службы и рассказывать о правилах поведения, тем более, что множество сценариев (мы перечислили далеко не все) не дают четкого ответа, а к чем, собственно, готовится.
Когда рвануло в Чернобыле, советские власти критиковались за замалчивание последствий в первые дни. Сложно сказать, что дала бы гласность, потому что человек не может не дышать и не пить, и где он возьмет другой воздух. В случае гласности была бы просто паника.
В Сети множество советов, как смягчить последствия радиоактивного загрязнения, но все они хороши, когда фон превышен ненамного, но надолго, уехать нельзя и с этим надо как-то жить. Дельных советов, если взрыв произошел вот только что, не существует.
Остается надеяться на остатки благоразумия людей, которые выполняют преступные приказы из Киева.