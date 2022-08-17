Тревога: Солнечный «плевок» вот-вот долетит до Земли и вызовет магнитный шторм

Область Солнца, которая исторгла корональный выброс.

Гигантское пятно, образовавшееся на Солнце и получившее обозначение AR3078, разбушевалось: исторгло несколько корональных выбросов (coronal mass ejection – CME) – сгустков плазмы и потоков заряженных частиц. 18 августа они долетят до Земли и вызовут весьма сильную магнитную бурю уровня G-2.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФИ (Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН) оценивают вероятность магнитного шторма в 50 процентов. Их американские коллеги из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) соглашаются, но прогнозируют, что буря будет сильнее – достигнет уровня G3.

Вплоть до пятницы 19 августа 2022 года ожидаются перебои в радио связи, аварии в электрических сетях. Метеочувствительные люди почувствуют недомогание. В атмосфере вспыхнут Северные Сияния. Их появление ожидается вплоть до широты 50 градусов.

Прогнозируемый уровень возмущения магнитного поля Земли.

Недавние вспышки и корональные выбросы подтверждают предположение о том, что период спокойного Солнца закончился и светило вступило в новый 11-летний цикл своей активности - 25-й. И пятен на нем прибавилось, что тоже характерно для возросшей активности. Сейчас на стороне, обращенной к нам, находятся аж 7 их групп.

Итого, жара плюс космическое ненастье – не слишком хорошее сочетание. Берегите себя.

О том, почему люди страдают от магнитных бурь, и чем можно снизить их влияние читайте в нашем материале.