Господдержку на ипотеку многодетные теперь могут оформить на Госуслугах

На сайте «Госуслуги» финансовый институт развития ДОМ.РФ совместно с Минцифры России запустили сервис, с помощью которого многодетные семьи смогут подать заявление на выплату в размере до 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Это существенно упростит процедуру рассмотрения заявлений граждан и ускорит получение средств, поскольку все необходимые заявления можно оформить не выходя из дома.

«Для большинства многодетных семей выплата на погашение ипотеки – способ существенно снизить кредитную нагрузку. Это важно с учетом того, что около 70% всех ипотечных заемщиков в стране – семьи, имеющие детей или планирующие их рождение, – пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. - С момента запуска мерой поддержки воспользовались уже около 360 тыс. человек. С внедрением нового сервиса на «Госуслугах» сделать это будет еще проще – сроки получения выплаты сократятся до нескольких дней».

Напомним, программа господдержки в виде выплат в размере до 450 тысяч рублей была запущена осенью 2019 года. Её могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребёнок. Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2024 года. Выплату можно использовать на погашение кредита, выданного на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, приобретение или строительство частного дома, покупку земельного участка для дальнейшего строительства дома или недостроенного объекта ИЖС.

До сих пор для получения выплаты семьи обращались в банк, где была оформлена ипотека, и это был единственный способ обращения. После этого кредитная организация направлял запрос ДОМ.РФ как оператору данной меры господдержки, и по итогам всех проверок средства направлялись госкомпанией в счет погашения задолженности.

Теперь у людей появился альтернативный способ подачи заявления: после того, как заемщик оставит заявку на портале «Госуслуги», она автоматически передается ДОМ.РФ с запросами кредитору и другим ведомствам. Техническая база для сервиса разработана при участии диджитал-команды Института развития.

По данным ДОМ.РФ, чаще всего за время действия программы оформляли ипотечную выплату многодетные семьи в Московской области, Чечне, Ингушетии, Башкирии, Челябинской и Свердловской областях, Татарстане и Москве.

«Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений. Госуслуги сегодня предоставляют десятки услуг для семей с детьми, делая меры господдержки более удобными и простыми», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.