Что пить, чтобы не есть: топ-5 лучших напитков для похудения

Если соблюдать диету, то с помощью правильного питья можно получить дополнительный эффект, но, если поглощать торты и булки, сколько напитков для похудения не пей, ничто не поможет. Фото: Shutterstock

Знаменитую фразу Гиппократа «мы есть то, что мы едим» можно распространить и на напитки. Недаром постоянно рекламируются жидкости, сжигающие жир и помогающие похудеть. Известного врача-диетолога Елену Соломатину мы попросили составить рейтинг из пяти напитков, помогающих похудеть.

Только на напитках похудеть невозможно, с порога заявила эксперт. Если соблюдать диету, то с помощью правильного питья можно получить дополнительный эффект, но, если поглощать торты и булки, сколько напитков для похудения не пей, ничто не поможет. Разговоры про жиросжигающие напитки являются лишь рекламным трюком, уверена она: никакие напитки жир не сжигают. И тем не менее: если питаетесь правильно, помогающие диете напитки, конечно, есть.

На первое место Елена Соломатина поставила воду Сасси, названную так в честь американского врача-диетолога Синтии Сасси. Для приготовления этого напитка используют лимон, свежий огурец, мяту, корень имбиря . Измельчаем эти ингредиенты, заливаем их водой, выдерживаем несколько часов, и полезный напиток готов. Вода Сасси не только утоляет жажду, но и тонизирует, ускоряет обмен веществ. Лимон способствует более активному перевариванию пищи, огурец дает дополнительный мочегонный эффект. Имбирь активизирует метаболические процессы и тоже способствует снижению веса, мята помогает перевариванию пищи.

На втором месте - напитки, помогающие уснуть. Ведь проблемы со сном могут приводить к дополнительному набору веса. Если человек не высыпается, то вырабатывается гормон стресса кортизол, который заставляет человека на следующий день есть больше, причем калорийной пищи и сладостей.

Также во время сна вырабатывается соматотропный гормон, который отвечает за сохранение мышечной массы. Чем она больше, тем лучше человек держит вес, поскольку мышечная масса берет на себя большое количество энергии даже в состоянии покоя.

Елена Соломатина рекомендует за час-полтора перед сном выпить стакан сока черешни или вишни. Там содержится натуральный мелатонин - гормон сна. Важно, чтобы сок не был осветленным. Хороша и чашка травяного чая, например, ромашки и шалфея.

На третьем месте - цикорий с добавлением корицы и молока. Цикорий успокаивает нервную систему, снимает стресс, понижает давление, уровень сахара в крови. И все это в целом помогает похудеть. Корица ускоряет метаболизм и подавляет аппетит. Молоко содержит триптофан, предшественник мелатонина и серотонина, то есть гормонов, которые способствуют засыпанию. О значении сна для поддержания веса мы уже говорили. В этот напиток можно добавлять и куркумин.

На четвертом месте - спортивные протеиновые коктейли. Эти напитки могут помочь поддерживать вес, если их пить на ночь. Дело в том, что они способствуют повышению мышечной массы, о значении которой для поддержания веса мы уже говорили. На ночь их следует пить потому, что восстанавливаются мышцы лучше всего именно ночью. Но не следует эти коктейли пить наобум, а учитывая, как они вписываются в общую калорийность, потребляемой за день пищи.

На пятом месте - чай и кофе. Напитки, содержащие кофеин, тоже могут быть полезны для похудения, но при определённых условиях. Пить их следует без сахара в первой половине дня. Они ускоряют обменные процессы, улучшают работу микрофлоры кишечника и положительно влияют на процессы переваривания. Особенно полезен для уменьшения веса зеленый чай. Он не только ускоряет метаболизм, но и имеет легкий мочегонный эффект, что позволяет выводить шлаки из организма, снижает уровень сахара в крови, что уменьшает чувство голода, усиливает теплообмен за счет переработки отложенных жиров.

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А отчего разносит?

Итак, это правильные напитки для похудения. А вот те, от которых потолстеешь.

Газировка: высококалорийные, к тому же содержат большое количество сахара, который очень быстро всасывается в кровь.

Осветленные соки: большое количество сахара и высокая калорийность. Так, виноградный сок содержит ресвератрол – природное соединение, помогающее похудеть. Но в магазинном соке его так мало, а сахара так много, что сплошной вред.

Алкоголь: крепкие спиртные напитки очень калорийны, они оказывают дополнительный эффект на способность по накоплению жира, особенно висцерального. Это самый опасный тип жировой ткани. Также алкоголь перед сном сбивает циркадные ритмы, то есть нарушает нормальные фазы сна.

Чай или кофе с сахаром вечером: Сахар сам по себе достаточно калориен, к тому же не содержит никаких полезных веществ, витаминов и минералов.

Деревенское парное молоко: слишком жирное (в отличие от магазинного нормализованного).