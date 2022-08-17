В Канаде инвалидов толкают к самоубийству

Число людей, подвергаемых эвтаназии, стремительно растет Фото: Shutterstock

“Выглядит так, что канадское здравоохранение активно убивает инвалидов”, - написала 16 августа газета “Нэшнл Пост”. А агентство “Ассошиэйтед Пресс” в своей статье упомянуло о видео, на котором медик в разговоре с инвалидом Роджером Фоли поднимает вопрос об эвтаназии, упрекая, что он, Фоли, стоит системе полторы тысячи долларов в день.

Мужчина сказал в интервью агентству, что никогда не выражал желания покончить с жизнью, и он стал на всякий случай записывать беседы с медиками.

Тим Стэйнтон, директор Канадского инститета инклюзии, назвал эвтаназию “самой большой угрозой больным людям со времен нацистской программы в Германии 30-х годов”. И у него есть на это все основания.

Медицински-ассистированную смерть узаконили в Канаде в 2016 году. Тогда говорилось, что медики будут помогать в самоубийствах только смертельно больным, страдающим от болей, но потом право на эвтаназию расширили для всех больных – не обязательно смертельно. Упростили и саму процедуру. Если раньше нужны были два свидетеля того, что человек больше не хочет жить, то теперь требуется один. Если раньше в последний момент можно было передумать, то теперь нельзя...

Усилия властей и медиков не прошли даром. Количество умирающих от эвтаназии растет. В 2020 году таких было в Канаде 7600 человек, что на 17% больше, чем в году предыдущем.

Заголовок в канадской газете: “Канада хорошо себя чувствует, убивая своих инвалидов”

Газета “Нэшнл Пост” пишет, что есть случаи, когда у людей были вполне излечимые заболевания, но они почему-то получили летальную инъекцию. Например, “София”, 51-летняя жительница Торонто, которая была излишне чувствительна к запаху сигарет и химикатов, и никак не могла снять дешевую квартиру, где не пахло бы этим всем. Так вот ей помогли умереть. Помогли и 31-летней Дениз, которая в связи со своими болезнями обеднела до “ужасающей нищеты”, как она выразилась.

Получил смертельную инъекцию Алан Николс, мужчина с депрессией, которого родные привезли в госпиталь. “Они убили его”, - сказал брат Алана Уэйн о врачах.

“Это евгеника, - заявила в интервью “Нэшнл Пост” женщина-инвалид по имени Гвен. – Они не хотят нас поддерживать. Если бы у нас не было семей, которые нас защищают, нам бы просто сказали: “Идите и умирайте”.

“Канада сегодня для всего мира пример того, как быстро легализация эвтаназии сваливается с катушек”, - пишет издание, упоминая статьи в Британии и США, где авторы вопрошают: “Почему Канада убивает своих бедных?”

А как такое стало возможным, спросите вы. Где общественность? Ответит статистика.

51% канадцев поддерживают эвтаназию для детей и подростков до 18 лет, страдающих от неизлечимых заболеваний. 45% поддерживают эвтаназию для психически больных взрослых.

Кстати, эвтаназия для последних узаконена с марта будущего года. Непонятно как у психически больных будут спрашивать согласия. В светлый ли период, или, напротив, в темный – чтобы точно уж сохранить полторы тысячи долларов в день. А может быть, спрашивать у них вовсе не будут, и инъекцию эти люди будут получать по разрешению родни...

Напомним, что психическим заболеванием считается и депрессия. И еще масса разных состояний, при которых человек вполне вменяем, трудоспособен и даже успешен. “Накрывает” его лишь периодически, и современная медицина делает эти периоды все менее травматичными.

Получается, люди в Канаде теперь смогут легко и безнаказанно избавиться от мамы с деменцией, от взрослого сына с аутизмом (а если все пойдет такими темпами, то скоро и от ребенка-аутиста), от богатого мужа с биполярным расстройством (и получить наследство).

Нет, великим шизофреникам прошлого несказанно повезло, что они не живут в современной Канаде. Хэмингуэю, Ван Гогу, Гоголю, Скрябину, Врубелю...

Лишь 23% канадцев при опросах выступили против эвтаназии для несовершеннолетних и для психбольных. То есть лишь вот такой процент понимает как далеко может завести этот “естественный отбор”.

А возможно, они просто знают историю, и им неприятно, что идеи Гитлера получили новую жизнь.