Похудевшая Лолита вышла на сцену в купальнике и закатила скандал

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Третий день «Тавриды» в Крыму обещал быть жарким с самого начала, ведь вечером на главной площадке арт-фестиваля должна выступать эксцентричная Лолита. Однако, певица появилась на сцене за несколько часов до концерта и действительно дала жару.

Во-первых, 58-летняя звезда вышла на репетицию по-свойски: в купальнике и кроксах. Стройное тело Милявской прикрывала лишь легкая пляжная накидка, которая развелась на ветру, открывая собравшимися зрителям все подробности фигуры Лолиты. А во-вторых, в выражениях артистка тоже не стеснялась, то и дело ругаясь на сотрудников за недостаточно качественный, по ее мнению, звук. Требовательной Лоле постоянно чего-то не хватало.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Будет же больше народа, - объясняла Милявская коллегам, прерывая пение. - Начнёт у меня звук сносить - я же ни хрена не услышу! Простите, я знаю, здесь нельзя ругаться. Но ребят, плотности нет. Добавьте прострелы, добавьте переднюю линию. Добавляйте сразу всё, это комнатный звук!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особенно разошлась звезда в тот момент, когда на сцену вышел ее партнёр по дуэту «По-другому», молодой музыкант Коста Лакоста. Милявской казалось, что его совсем не слышно.

- Ну чего так тихо? Я не слышу своего партнёра! Б…! - выругалась певица и спустя мгновение остановила репетицию. - Раз, раз! Почему не настроен микрофон моего партнёра? Стоп, стоп, я сказала..!

Лолита и Коста Лакоста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В итоге, саундчек прервали на несколько минут. Пока артистка раздавала нагоняй, Лакоста спокойно ждал, когда ему наконец подкрутят звук. А как только технические моменты были улажены, Лола спела все свои лучшие хиты. Кроме одного.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- «Титаник» сейчас петь не буду! Иначе вечером вас будет от него тошнить, - категорично заявила певица публике.