Где контрнаступление, Зеленский? Главнокомандующий войск Украины опубликовал исповедь в соцсетях

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямо-таки небывалый случай: главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный публично стал «рыдать в жилетку». В своем Telegram-канале он пожаловался на тяжелое положении своей армии из-за российской артиллерии. Правда, тут же чуток сгладил свою же откровенность: «наблюдается напряженная ситуация из-за наступления российских войск».

По его словам, особое беспокойство вызывают ракетные системы, расположенные вдоль государственной границы со стороны Белоруссии. И тут генерал (в духе базарной сплетницы) не удержался, чтобы лишний раз лягнуть Минск. Ну допустим, что эти ракетные (белорусские или российские) системы Союзного государства там расположены. И что? Они тоже стреляют по Украине? Нет.

Так в чем вопрос? В бабьей провокационности генерала.

По словам пана Залужного, российские войска ежедневно осуществляют около 700–800 обстрелов украинских территорий, применяя от 40 тыс. до 60 тыс. боеприпасов. А наибольший урон наблюдается в Николаеве, Харькове, Марганце, Никополе и поселке Березнеговатое. Залужный считает, что основные усилия России направлены на вытеснение ВСУ из Донецкой области (хоть тут не соврал!). А наиболее напряженная обстановка, считает главком, в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

А теперь, как говорят в Одессе, "слухайте сюда". После того, как и Зеленский, и министр обороны Украины Резников, и главком Залужный месяца два подряд публично "анонсировали" грандиозное контрнаступление украинских войск на Херсон, а потом "включили задний ход" и объявили, что то была деза в расчете на то, что на нее клюнут россияне, верить заявлениям и высказываниям гражданских и военных официальных лиц нельзя. В том числе и жалобам генерала Залужного.

Его лицемерные "рыдания" о тяжелом положении своей армии из-за превосходства российской артиллерии - все та же игра, за которой на самом деле скрывается очередная просьба к Западу. Им нужны еще пушки и снаряды. Примитивная игра в "подкидного дурака". Если подсчитать все артстволы, которые США и другие страны НАТО только за последние 5 месяцев поставили Киеву, то по этой части украинская армия - "чемпион Европы".

Но тут есть одна очень неприятная проблема: российская армия в несметных количествах уничтожает эти стволы. И прежде всего потому, что гаубицы и пушки находят в руках плохо обученных артиллеристов.

Помните, что 15 августа, на открытии военно-технического форума сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу? "Украинская армия несет огромные потери в ходе спецоперации, но Украина это скрывает". И "отважный" главком Залужный как-то стыдливо тоже об этом промолчал...