В Турции двухлетняя девочка до полусмерти искусала змею: эксперты объяснили, как ребенок выжил

В Турции распространена неядовитая змея, которая называется ящеричная. Она похожа на гадюку, и, скорее всего, деревенские спутали ее с гадюкой. Фото: Shutterstock

В Турции случилось невероятное дело. Двухлетняя девочка играла в саду, и на нее напала змея. Ползучий гад укусил ребенка в нижнюю губу. А та взяла, и укусила змею в ответ. Тут в драку человека с тварью вмешались соседи. Они еле оторвали змею от ребенка – девочка в ярости не отпускала ее из зубов, убили, а героиню отвезли в больницу. Но в общем-то зря: девочка в полной норме.

И тут два главных вопроса: как девчонке выжить-то удалось? И – она какая-то особая, избранная, что после укуса (там же страшная боль) преспокойно загрызла обидчицу?

Вообще-то змей едят, так что кусать их, наверное, тоже можно. Вот только едят-то вареных. Хватать в зубы всех подряд лесных гадюк, которые вам попадутся, эксперты не советуют. И вообще, важно разобраться, что за змея-то была. Может, уж какой-то?

Если смотреть на оригинальную публикацию в турецком издании, то змея, с которой девочка вступила в схватку, очень похожа на песчаную гадюку, говорит врач-герпетолог Александр Падалкин. Но есть сомнения: снимки нечеткие, а тут важны детали. Герпетолог занимается лечением (а не поеданием) экзотических животных, таких как ящерицы, черепахи и змеи, и знает об этих созданиях и их взаимоотношениях с людьми практически все.

- В Турции распространена неядовитая змея, которая называется ящеричная, - говорит Александр Падалкин.

Она похожа на гадюку, и, скорее всего, деревенские спутали ее с гадюкой.

- Возможно, девочке попалась именно эта ящеричная змея, потому что, если бы попалась гадюка, любая, или даже тот же каспийский полоз, краснобрюхий полоз или лазающий полоз, то история была бы другая, - говорит Падалкин, - Девочка бы просто не выжила. У гадюк, например, сейчас брачный период, а это значит, что они особо ядовитые. Так что лечение ребенку потребовалось бы серьезное. Даже для здорового мужчины – укус гадюки – это большое испытание, у него резко поднимается температура, начинается жидкий стул, идет активная интоксикация организма, которая требует серьезного лечения. Так что, думаю, девочке просто повезло, и змея ей попалась не ядовитая.

Случаем заинтересовались и психологи. Вот что рассказал Комсомолке практикующий психолог, доктора психологических наук, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии факультета Экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова:

- Это уникальное стечение обстоятельств. Не всякий человек в ответ на укус змеи укусил бы ее в ответ. В основе такой реакции – база рефлекторных и инстинктивных ответов человека, которых у нас очень много. Рефлексы иногда они нас выручают в сложных обстоятельствах. Они помогли девочке и в этом случае.

КСТАТИ

В год змеи кусают по всей планете 5,4 миллиона человек, умирает примерно 140 тысяч. У Билла Хааста из США было в крови что-то: его кусали 173 раза, а он прожил сто лет. Как вы догадались, он работал со змеями, почему и попадался. После первого укуса он решил, что яд сделал его неуязвимым. И всю жизнь принимал немного яда. А также делился своей кровью с укушенными. Правильно делал: дело было не в яде (зря он его хлестал), а в особом составе крови. В ней от рождения были антитела. И его кровь в самом деле спасла жизни двадцати человек. Всего в истории известно трое неуязвимых людей.