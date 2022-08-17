Если выпадают волосы: какое обследование поможет найти причину и подобрать эффективное лечение

Эффективное обследование - залог успешного лечения.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире резко выросло количество людей, страдающих от выпадения волос. Это последствие болезни многие, особенно среди женщин, называют самым неприятным и вызывающим наибольшее беспокойство. Кроме ковида есть и другие причины проблем с волосами. Эффективное обследование - залог успешного лечения, подчеркивает эксперт.

ИЗ-ЗА ЧЕГО МЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СТРАДАЕМ

По словам Екатерины Пащенко, врачи-трихологи выделяют такие наиболее распространенные нарушения, приводящие к потере волос:

- андрогензависимое выпадение (андрогенная алопеция). Это состояние связывают с генетической предрасположенностью, повышенным уровнем мужских половых гормонов, патологией яичников у женщин и другими нарушениями в организме;

- диффузное выпадение - чаще всего обусловлено стрессом, постковидным состоянием, приемом лекарственных средств;

- рубцовая алопеция. Это невозвратная потеря волос. «В организме происходит сбой, в результате которого вокруг волосяных фолликулов возникает воспаление и начинается активная потеря волос с формированием в данной зоне рубцовой ткани», - поясняет Екатерина Пащенко;

- послеродовое выпадение волос. Это физиологический процесс, в большинстве случаев успешно происходит восстановление.

Врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко

ТРИ ГЛАВНЫХ ПОВОДА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ-ТРИХОЛОГУ

1. Активное выпадение волос, которого не было прежде.

- Чаще всего мои пациенты описывают подобное состояние так: «У меня стал быстрее засоряться слив ванной», «Теперь волосы повсюду на полу», «Каждый раз, когда провожу по голове, в руке остается прядь волос», - приводит характерные примеры доктор Пащенко.

2. Изменение структуры волос: они стали сухими, ломкими, сильно секутся, быстро жирнеют и т. п.

3. Быстрое появление большого количества седых волос.

- Зачастую ранняя и активная седина обусловлена генетически, это наследственность, - отмечает врач. - Однако быстрое поседение может быть вызвано и определенными хроническими заболеваниями, нарушениями работы щитовидной железы, приемом определенных лекарств. В таких случаях, в частности, могут развиваться реакции, которые приводят к нарушению пигментообразования. И есть шансы исправить нарушения.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ

- На первичном приеме квалифицированный врач-трихолог всегда проводит трихоскопию, - рассказывает Екатерина Пащенко. - Это современная аппаратная методика диагностики состояния волос и кожи головы. Под сильным увеличением (до 200 раз!) доктор может оценить волосяные стержни, луковицы, кожные покровы головы. На практике это выглядит так: к голове приставляется датчик. Затем на экране мы показываем пациенту увеличенную картину и все поясняем.

Если у врача остаются сомнения в диагнозе, картина нетипичная, процесс выпадения длительный, то может быть назначено дополнительное, более углубленное исследование. Оно называется фототрихограмма.

- Такая методика позволяет определить соотношение волос, находящихся в покое, и активно растущих. Это важно для подбора лечения в наиболее сложных случаях, - поясняет наш эксперт.

ВОПРОС В ТЕМУ

В каких случаях легче добиться восстановления роста волос?

Этот вопрос, который волнует многих, мы также задали Екатерине Пащенко.

- Прежде всего, конечно же, нужна грамотная диагностика. Подробный сбор анамнеза, выяснение обстоятельств, предшествовавших началу активного выпадения волос, - поясняет эксперт. - В целом можно сказать, что более легко поддается лечению диффузная алопеция (кроме случаев, когда это хронический процесс).

Все пациенты, которые приходили ко мне с постковидным выпадением волос, достаточно быстро восстанавливались. Мы проводили диагностику с помощью трихоскопа (трихоскопия). Также я всегда выясняю, как именно человек болел ковидом: какие были симптомы, в частности, температура, чем лечили. Из лекарств, применяемых при терапии коронавирусной инфекции, на волосы наиболее существенно влияют гормональные противовоспалительные препараты, которые обычно назначают в стационаре. Это чаще характерно для пациентов старшего возраста. У более молодых девушек, которые лечились амбулаторно, выпадение может быть обусловлено очень высокой температурой. Если несколько дней было под 40 градусов, то такое термическое воздействие, безусловно, неблагоприятно влияет на волосяные фолликулы.

КСТАТИ

По итогам диагностики «СМ-Косметология» может предложить своим пациентам современные методики лечения: плазмотерапию, озонотерапию, мезотерапию, массаж и др. Также возможна пересадка волос методом FUE - это инновационный способ лечения облысения, при котором на коже не остаются видимые рубцы и шрамы.

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