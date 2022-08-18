В стране резко выросло число разводов: Почему россияне потеряли интерес к традиционному браку и что разрушает наши семьи

За период с января по июнь 2022 года количество официальных разводов в стране, по данным Росстата, составило 318 тысяч, а браков - 369 тысячи. Фото: Shutterstock

СВАДЕБНО-КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

- Я вообще-то на пенсии, но работать все равно приходится. По кредиту расплачиваться надо... - вздыхает слесарь Николай, который пришел заменить нам батарею.

- А что за кредит? – из вежливости интересуемся у Николая.

- Дочь замуж выдавал, кредит на свадьбу пришлось брать. На 70 человек свадьба. В 500 тысяч еле уложились. И это еще скромная свадьба. Кольца дорогие, ресторан – молодежи ведь сейчас все по первому разряду надо, пыль в глаза пустить. 250 тыщ мы заплатили, 250 – родители жениха. Мне вот пришлось кредит брать. И что ты думаешь? Развелись через полтора года! А мне еще год по кредиту за свадьбу расплачиваться.

Российские банки все чаще предлагают клиентам кредиты на свадьбу. В сущности, это обычные потребительские кредиты без обеспечения, но количество займов, целенаправленно взятых на свадьбу, по разным оценкам может составлять 2- 4% от их общего числа – так что рынок свадебных расходов для банков вполне перспективный. Родители ведь в доску разобьются, но торжество любимому чаду устроят по первому разряду. И в долги ради этого готовы залезть: не ударишь ведь в грязь лицом перед родственникам.

Но, увы, брак один и на всю жизнь, на который не грех и потратиться, – это теперь, скорее, исключение из правил. Распадается сегодня больше половины из них, а кривая разводов неумолимо приближается к кривой браков (см. «Справку «КП»). Точнее, наоборот - разводы в России уже несколько последних лет – величина почти постоянная (около 600 тысяч в год), а вот браков становится все меньше. Причем – удивительное дело – лидером по росту числа разводов вдруг оказался Северный Кавказ и Чечня в частности.

Неужели традиционная семья в России вымирает и нет шанса это исправить? Об этом «Комсомолка» поговорила с демографом Владимиром Тимаковым.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

- Нынешнее снижение количества браков в нашей стране – процесс естественный, - успокоил нас демограф Владимир Тимаков. - Ведь молодых людей в том возрасте, когда обычно заводят семью – 20-30-ти лет - в России не так много из-за демографической ямы 1990-х-начала 2000-х годов. В те годы рождаемость в стране резко упала, нынешнее поколение примерно на треть малочисленнее предыдущего. Так что в последние годы свадеб стало меньше. А на показатель разводов демографическая яма пока не повлияла, ведь разводится не только маленькое поколение девяностых, но и большое поколение восьмидесятых, и люди более старшего возраста.

- Выходит, нужно просто пережить эти трудные с демографической точки зрения времена, и жизнь наладится?

- Если говорить об институте брака в целом, то он переживает кризис, и этот кризис углубляется. Люди стали позже вступать в брак, растет популярность консенсуальных (то есть гражданских) браков, которые не попадают в брачную статистику. Хотя пока мы далеки от некоторых стран Западной Европы, типа Франции или Швеции, где официальной семьей не обзаводится уже примерно половина населения. У нас пока большинство людей все-таки имеют опыт женитьбы или замужества. И возраст первого брака у нас пониже на несколько лет – примерно 25 лет у женщин и 28 у мужчин. Хотя и распадающихся браков в России больше.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВОДЫ

- Так что происходит? Браки выходят из моды?

- Знаете, мода обычно начинается в столицах. И у нас как раз в Москве и Санкт-Петербурге браков в 2022 году стало больше. И – парадокс – в консервативных республиках Кавказа, где традиционно очень уважительное отношение к семье, количество браков резко снизилось и выросло число разводов. В Чеченской республике браков стало вдвое меньше, зато разводов – в 3,5 раза больше, догоняют Чечню Дагестан и Ингушетия. Объяснение простое. Последние два года матерям-одиночкам начали платить хорошие пособия на детей вплоть до 17-летнего возраста, если среднедушевой доход в семье не дотягивает до регионального прожиточного минимума. И в многодетных семьях супругам нередко выгоднее быть в официальном разводе, чтобы получать эти пособия. То есть социальная политика государства в данном случае поощряет рост разводов (пусть и фиктивных), а должно быть наоборот.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

- Как именно?

- Государству нельзя стимулировать негативные процессы, мы должны поощрять полные семьи на самых разных уровнях. Может быть, даже пенсии не платить мужчинам, которые бросили своих детей и не помогают им. И приплачивать тем гражданам, кто сохранил семью – например, за длительное сохранение брака.

- Получится что-то вроде налога на безбрачие.

- Да как угодно это можно назвать, но государство должно этим заниматься. Раньше вопросы семьи регулировались на уровне общины. Плюс церковь играла большую роль в укреплении института семьи. Сейчас это прерогатива государства, нужна политика сохранения и стимулирования семейных отношений. Можно увязать это стимулирование с пенсионными выплатами. Ведь почему есть проблемы с пополнением средств Пенсионного фонда? Пенсии фактически платят за счет средств работающих граждан. И чем их меньше, тем меньше средств остается на выплату пенсий. Значит, логично было бы платить повышенную пенсию людям, которые после себя оставили достаточное количество потомков. Похожие меры реализованы, например, в Турции, где от количества детей зависит срок выхода человека на пенсию.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ОТТОЛКНЕМСЯ ОТ «ДНА»

- В других странах ситуация похожа на нашу – там тоже кризис?

- Кризис семьи есть во всем мире, но нельзя назвать его острым. В благополучном обществе, конечно, снижаются стимулы сохранения семьи. В скандинавских странах, например, где высокий уровень социальной поддержки граждан, многие женщины легко идут на развод, когда перестают видеть смысл в браке с конкретным мужчиной, и при этом они не волнуются о том, как будут содержать семью. Они рожают детей от разных мужчин и уверены, что государство о них в любом случае позаботится.

Однако есть и другие факторы, не только материальные. У человека заложена потребность в стабильных прочных отношениях, есть духовный запрос на верность. Думаю, институт семьи не может полностью разрушиться, эта тенденция достигнет «дна» и начнётся обратный процесс. Так было и с рождаемостью во многих странах Европы – общество достигает определенного минимума, а потом начинается рост. Страны северной Европы, например, в семидесятые годы ХХ века стали мировыми чемпионами по малодетности, а потом число детей на одну маму там стало увеличиваться, и сейчас в Норвегии или Великобритании семьи больше, чем в Испании, Италии, Греции – тех странах, которые раньше всегда считались более консервативными. А самая низкая рождаемость сейчас в странах Азии – в Южной Корее, Японии, Сингапуре. Но многие демографы ожидают, что и средиземноморские, и дальневосточные страны минуют своё «дно» по рождаемости и хотя бы частично восстановят этот показатель. Думаю, что интерес к традиционному браку во многих странах тоже может пережить такое возрождение. Но пока в России он медленно, но снижается.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

- Без мер поддержки со стороны государства перспективы у традиционной семьи в нашей стране нет?

- Экономическая необходимость сохранения брака постепенно ослабевает, в людях начинает доминировать импульс свободы, преобладание личных эгоистических интересов над коллективными интересами семьи. Но я демографический оптимист, и уверен, что и с точки зрения истории, и с точки зрения природы у традиционной семьи хорошие перспективы, у семейных людей больше шансов успешно пройти социально-генетический отбор. В крепкой любящей семье рождается больше детей, у этих детей перед глазами хороший пример, и они тоже будут стремиться сами создавать крепкие семьи и рожать больше. Ценности традиционной семьи обязательно восторжествуют.

СПРАВКА «КП»

Москвичи женятся, чеченцы разводятся

За период с января по июнь 2022 года количество официальных разводов в стране, по данным Росстата, составило 318 тысяч, а браков - 369 тысячи. Разница всего ничего – около 50 тысяч. Причем положительная статистика держится исключительно на Москве и Санкт-Петербурге. В большинстве других регионов браков становится меньше, разводов – больше.

Антирекорды бьет Чечня: в прошлом году в первые шесть месяцев официально оформили отношения 3637 пар, а в этом всего 2319. А по разводам, наоборот, стремительный рост на 357% - с 1184 в 2021-м году до 4221 в этом (о причинах этого феномена рассказал демограф Владимир Тимаков). Для сравнения в таблице мы привели данные по статистике браков и разводов в первые 6 месяцев 2022 и 2021 года в столицах, Чеченской республике, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах и в России в целом (все данные – Росстат).

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Мы разучились понимать и слышать друг друга

Семейный психолог Виктория Рябова:

- Главная причина разводов и вообще разлада в семье – это неумение вступать в контакт, говорить и договариваться. Мы сейчас все социофобы. Люди часто называют материальное неблагополучие главной причиной развода (см. «Люди говорят», - Ред.), но это не так. «Мало денег» - это удобная объяснялка, которая позволяет людям снять с себя ответственность. «Я от нее ушел, потому что ей ничего кроме денег не надо» или «Я с ним развелась, потому что он мало зарабатывал». А ты сумела поговорить с ним, мотивировать и помочь зарабатывать больше? Трудно ведь себе признаться в том, что вы расстались с человеком, потому что не захотели и не сумели с ним говорить, не смогли его понять и услышать.

Это глобальная проблема. Близкие люди уже буквально перестают общаться друг с другом, и развитие интернета усугубило ситуацию. Жена не разговаривает с мужем, родители не разговаривают с детьми – все уткнулись в смартфоны.

Главная причина разводов и вообще разлада в семье – это неумение вступать в контакт, говорить и договариваться. Фото: Shutterstock

Экономическая целесообразность никогда не лежала в основе брака. Брак выполняет, в первую очередь, психологическую функцию. Если люди научились друг друга слышать и разговаривать, семья даст им чувство защищенности, уверенности в себе, возможности реализовать себя. Не говоря уже о детях, которые чувствуют себя беспомощными и беззащитными, если мама с папой расстались и не живут вместе.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Квартирный вопрос их разлучил

Большинство россиян – около 80% – убеждены, что создавать семью и регистрировать отношения необходимо. Об этом говорят все опросы последних лет. Но почему люди разводятся?

Почти половина наших сограждан уверены: из-за денег. Удивительно (хотя и не очень), что бедность играет гораздо большую роль в желании супругов развестись, чем измены.

Главные причины разводов по мнению россиян

Бедность, отсутствие работы, невозможность прокормить семью 46%

Измена / ревность одного из супругов 22%

Отсутствие взаимопонимания, эгоизм 21%

Несовпадение характеров, разные взгляды на жизнь 15%

Алкоголизм, наркомания одного из супругов 12%

Разногласия из-за бытовых вопросов 8%

Квартирный вопрос, отсутствие собственного жилья 6%

Среди других причин называют отсутствие любви, жизненные трудности, ранние браки, насилие в семье, неуважение, обманы и даже глупость.

По данным ВЦИОМ. Можно было дать несколько ответов.