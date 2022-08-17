Кирилл Крок об уехавших из России артистах: "В критический момент плюнуть в свою страну - это подлость"

Директор Театра имени Вахтангова усомнился, что уехавшие на Запад артисты построят успешную карьеру Фото: Олег КОРОЛЕВ

Во Владикавказе полным ходом идет ремонт и реставрация дома Евгения Вахтангова. Идейным вдохновителем и главным «прорабом» этой стройки стал московский Театр им.Вахтангова. Что в общем-то не удивительно, хотя, где Москва, а где Владикавказ? И зачем одному из лучших театров столицы все это надо? Эти и другие вопросы KP.RU задал директору театра Кириллу Кроку.

- Прошлой осенью мы красиво и очень торжественно отметили свое 100-летие. Нас повсюду чествовали, поздравил Президент и правительство. И в это же время во Владикавказе, на родине Евгения Богратионовича Вахтангова, основателя нашего театра, разрушался его родной дом, - говорит Кирилл Крок. - Знать об этом и бездействовать, неправильно. Те люди, которым отшибает историческую память, проигрывают свою судьбу в будущем. Хотя идея сохранить дом, где родился и вырос Евгений Вахтангов, возникла не вчера.

40 лет назад наш театр приезжал на гастроли во Владикавказ (тогда это был Орджоникидзе). Артисты, зная, что это родной город Евгения Богратионовича, попросили показать им дом, где он родился и вырос. Устроили экскурсию. В двухэтажном доме, где когда-то жила семья Вахтангова и где на первом этаже был табачный магазин его отца (он владел табачной фабрикой), в советское время была густонаселенная коммуналка: 13 квартир с удобствами на улице.

По генеральному плану этот дом да и весь квартал, где он находился, должны были снести. И тогда народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова на поклонах после спектакля «Принцесса Турандот» обратилась к зрителям, среди которых были и руководители города, с просьбой не сносить дом Вахтангова: Евгений Богратионович – выдающийся деятель, родоначальник целого театрального направления, его знают во всем мире… Её слова были услышаны. На доме появилась мемориальная табличка. Но двухэтажный особняк продолжал разрушаться.

И вот 8 лет назад наш театр снова приехал во Владикавказ. И мы увидели не только запущенный дом, но уже и покосившуюся табличку. Тогда родилась мысль открыть в доме культурный центр и музей Евгения Вахтангова.

Как я уже сказал, дом был жилой. И первой задачей было расселение коммуналки. У Северной Осетии денег на это не предусмотрено. Театру Вахтангова тоже не удалось получить бюджетное финансирование. Но помогли выкупить квартиры спонсоры, банк «Открытие» и лично его председатель Михаил Задорнов. Они выделили деньги на первый этап расселения 13 коммуналок, а дом перевели в федеральную собственность Театра Вахтангова.

После этого начались проектно-инженерные изыскания, мы заказали обследование фундамента, крыши… Оказалось, что дом в аварийном состоянии, его надо было срочно ремонтировать. Я почему об этом так подробно рассказываю – любые проблемы можно решить, когда есть желание.

Сейчас Дом Вахтангова - объект культурного наследия. В нем сохранились два окна, две стены по фасаду здания и даже входная дверь, в которую сто лет назад заходил Евгений Богратионович. В реставрационной мастерской нам сделали остальные окна по образу и подобию исторических, отреставрировали фасад из красного кирпича, изготовленного на заводе барона Штейнгеля. Из этого кирпича в ХIХ веке был построен весь центр Владикавказа. Мы даже воссоздали крышу из красной черепицы, тоже изготовленной на заводе Штейнгеля. Старую черепицу чудом обнаружили на крыше на окраине Владикавказа и выкупили всю.

- Что будет внутри этого особняка?

- Площадь дома порядка 960 квадратных метров. На первом этаже будет концертный зал и ресторан. На втором - историческая реконструкция квартиры Вахтангова по образу купеческого дома конца ХIХ – начала ХХ века. Мы привезем из Москвы личные вещи Евгения Богратионовича, которые хранятся в запаснике музее театра. Обязательно восстановим летнюю веранду. Открытие Дома Вахтангова запланировано на весну следующего года, но основные работы закончатся уже в сентябре этого. На следующей неделе привезут двери, паркетную доску в музейную зону.

Кто-то, наверное, подумает: «Конечно, им денег дали, они там и строят». Но в Доме Вахтангова во Владикавказе нет ни копейки бюджетных средств! Театр вложил в реставрацию более 200 миллионов собственных средств. Это деньги от продажи билетов в Москве, от наших бесконечных гастролей по городам России, это деньги, которые своим потом и трудом зарабатывает огромный коллектив театра и, в первую очередь, конечно же, артисты. И вот эти деньги театр приносит сюда, на родину нашего отца-основателя. 2 миллиона рублей собрали зрители, которые поддержали наше дело. Уникальность проекта и в том, что московский театр вкладывает деньги не в пансионат, не в базу отдыха для своих артистов, а в региональный культурный объект.

- На этом фоне совсем вызывающим выглядит другой пример. Я про Иванов, не помнящих родства, артистов, которые сбежали на Запад после начала спецоперации…

- Не в праве никого учить жизни, но лично мне их поведение, мягко говоря, противно. Они получили в России образование, работу, любовь зрителей, звания, огромные гонорары… Между прочим, по 200 тысяч рублей за выход на сцену. Мало у кого в нашей стране есть такие ежемесячные зарплаты, но актриса, не буду называть ее имени, столько получала за один свой спектакль. И потом в критический момент плюнула в свою страну, которая дала ей все. На мой взгляд, это подлость.

- Как вы думаете, на Западе у них есть перспективы?

- Я не знаю ни одного современного драматического артиста, который уехал на Запад и сделал там сумасшедшую карьеру. Он как был иммигрантом, так им и остался. Вообще артистам свойственно совершать глупости, реагировать остро на переломные события. Потом они остывают. Сколько раз я с этим сталкивался! Я допускаю, что кто-то мог психануть и остаться на какое-то время в Прибалтике. После отдыха должны были бы вернуться в Россию и играть свои спектакли. Но не вернулись, подставили театры, в которых работали, и которые срочно начали отменять спектакли. Потом могли бы всё осознать и не совершать глупость дальше. Но… То, что они стала заявлять западным СМИ, выступать на митингах, – это глупость в геометрической прогрессии.