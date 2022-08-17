Лариса Долина в коротких шортиках раскрыла секрет потрясающей фигуры: это по силам каждому

Лариса Долина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На крымский фестиваль "Таврида" Лариса Долина приехала не просто петь и наслаждаться местными пейзажами. Здесь артистка проводит кастинг - отбирает молодых и талантливых ребят в свою музыкальную академию. О своем детище, секретах красоты и выступлениях перед военнослужащими звезда рассказала репортерам за кулисами фестиваля.

К камерам 66-летняя Лариса Александровна, рекордно похудевшая за последние годы, вышла в коротеньких шортиках и с огромным крестом на груди.

- Из-за вас буду портить свою любимую обувь, - пожурила певица журналистов, поставивших ее ради красивого фона на пыльную полевую дорожку.

- Лариса Александровна, не будем вас спрашивать, как похудеть. Лучше спросим, как вы удерживаете новый вес, - сходу поинтересовались СМИ.

- Интервальное голодание. 19 часов в сутки я не ем. И в оставшиеся часы, конечно, ограничиваю себя. У меня есть красный список продуктов, которые мне нельзя. А есть зеленый, который можно. Вот и весь секрет.

Лариса Долина на фестивале "Таврида". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Признайтесь, вербуете молодежь на "Тавриде"?

- Да, мы здесь набираем молодежь для поступления в мою Академию, да еще и педагогов присматриваем. Конечно, нельзя сказать, что способных и талантливых людей много. Но развиваться каждому будет не лишне. Музыка - это особый организм, она помогает человеку формировать мировоззрение. Это не просто набор нот, а целая жизненная философия.

- И как будете обучать?

- У нас, как в институте, четырехгодичное образование. Но необычная форма учебы, поскольку все-таки это не ВУЗ. Мы не просто обучаем людей петь, мы будем из них делать звезд, будем их продюсировать. У нас в коллективе не только педагоги, которые дают мастер-классы по вокалу. У нас в штате есть психолог, потому что начинающие артисты боятся сцены, боятся себя. Их надо расслабить, чтобы они показали стопроцентный результат. У нас потрясающий педагог по актерскому мастерству Владислав Дружинин, отец Егора. Он все знает о театре и о мюзикле, а мы в Академии намерены ставить мюзиклы. У нас будет хореограф, преподаватель по сценической речи. Будем готовить полноценных артистов.

- А как дела с Российской музыкальной ассоциацией, о создании которой вы объявили с Надеждой Бабкиной, Григорием Лепсом и Олегом Газмановым?

- Мы сейчас занимаемся документацией. Это муторная история. Бумаги, бумаги, бумаги... Но планов громадье, так что будем вас ставить в известность.

- Слышали, что Максим Галкин раскритиковал вашу идею на своих зарубежных гастролях?

- Давайте об этом не будем.

- А планируете выступать перед военнослужащими - участниками спецоперации?

- Да, конечно. Но пока не могу назвать конкретных дат. У нас такая профессия, что сегодня не знаешь, где будешь завтра. А так я, конечно, за.