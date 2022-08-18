Схватил и тряс, угрожал, вылил пиво на голову: Стало известно, из-за чего Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом

Супруги расстались в 2016 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья Анджелины Джоли и Брэда Питта распалась в сентябре 2016 года. Актриса подала на развод после ссоры в частном самолете. Подробности ни Брэд, ни Анджелина не рассказывали. И вот теперь стало известно, из-за чего рассталась самая красивая пара Голливуда.

Журнал Rolling Stone получил сведения о ссоре бывших супругов в самолете из протоколов ФБР. Джоли и Питт вместе с детьми летели из Франции в Лос-Анджелес. Супруги поссорились из-за разных взглядов на воспитание детей. Брэд во время рейса активно налегал на спиртное, так что к тому времени, когда лайнер пересек Атлантику, был уже изрядно пьян. Согласно записям агента ФБР, Питт отвел Джоли в конец самолета, схватил ее за плечи и выкрикнул: «Ты портишь эту семью». Затем, по свидетельству актрисы, муж схватил ее за голову, сильно тряс и толкнул в стену ванной. А потом начал выкрикивать угрозы, несколько раз стукнув кулаком по потолку самолета.

Дети пары, наблюдавшие за этой сценой, сильно испугались. Один из наследников назвал отца придурком (скорее всего, речь идет о старшем сыне пары Мэддоксе). Брэд вспылил и пошел на него. Анджелина попыталась остановить мужа и схватила его, опасаясь, что он ударит сына. Тогда Питт оттолкнул ее, и в результате Анджелина получила травму локтя и спины. После этого уже ничего не соображавший от алкоголя актер вылил ей на голову пиво. После этого Джоли и подала на развод.

Актриса настаивала, чтобы ее мужа арестовали. Однако в ФБР быстро свернули расследование, поскольку прямых доказательств инцидента не было. Выяснилось, что Питт во время ссоры тоже получил травмы, и следователи не стали возбуждать уголовное дело.

Источник из окружения Питта сообщил журналистам, что Брэд и его сын сильно поругались, но актер сына и пальцем не тронул.

- Он, конечно, мог бы вести себя лучше, но физического насилия не было, - рассказал инсайдер.

Между тем, Анджелина не сдается. Актриса в конце апреля 2022 года подала новый иск и по-прежнему надеется, что ее экс-супруга упекут за решетку.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались почти шесть лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. Напомним, их у супругов шестеро: 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 17-летняя Захара, 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Вивьен и Нокс.