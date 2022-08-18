Минобороны: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022

19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Минобороны России сделало срочное заявление: «19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции».

«Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности», - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отметим, что все эти планы были составлены на Западе ранее, так как Киев еще весной получил комплекты защитного обмундирования для военнослужащих, которые позволяют вести боевые действиям в условиях радиационного заражения местности.

«Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий», - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны России сообщил, что «сегодня ночью или завтра днем подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ планируют нанести новые артиллерийские ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь». А вину за последствия этих ударов, как обычно собираются возложить на российские Вооруженные Силы.

«Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны», - подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны обратил внимание СМИ, что Вооруженные Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Напомним, что три дня назад о прибытии в Никополь отдельного украинского полка войск РХБЗ в количестве до 1 000 военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он заявил, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС

в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.

«Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», - сообщил масштабы возможной трагедии Мизинцев и призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

Напомним, что три дня назад о прибытии в Никополь отдельного украинского полка войск РХБЗ в количестве до 1 000 военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он заявил, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.

«Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», - сообщил масштабы возможной трагедии Мизинцев и призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.