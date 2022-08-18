Стоит ли с нелюдью обращаться по-человечески?

В Киеве начали продавать кексы с фотографиями вдов и матерей убитых российских военных Фото: социальные сети

Это уже становится привычным трендом на Украине – расчеловечивание, оскотинивание нации дошло там до такой степени мерзости, что уже не остается нормальных слов. В Киеве кондитерская стала выпекать и продавать кексы, на которых изображены фотографии матерей и вдов российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. В ассортименте "Сочные мамки 200-х орков", "Аппетитные мамки". Для тех, кто купит пять кексов – в подарок "стильная упаковка".

Это уже украинская традиция. Еще задолго до "Кто не скачет, тот москаль" и "Москаляку на гиляку" в местном кабаке во Львове не только пускали в него по паролю - бандеровскому лозунгу "Слава Украине", но и подавали на стол "Жареных москаликов". Это был такой бандеровский юмор с оттенком каннибализма. После победы "революции гидности", как назвали в Киеве госпереворот в 2014-м, эти поиски дна с последующим его пробитием на пути в преисподнюю вышли на полные обороты. Самое мерзкое и сатанинское, что только есть в человеке, вытаскивали наружу, напоказ и гордились этим, как высшей ценностью нации. Приучали к мерзости не только взрослых, но и детей, психика которых чрезвычайно податлива и готова принять любую гадость, предложенную взрослыми, абы не как все остальные.

Фото: социальные сети

А потому были и поедания тортиков в виде мертвых русских младенцев, и продажа в школьных буфетах соков "Кровь москаля", пирожков "Мозги москаля", выпуск на заводах тушенки "Сепар в собственном соку". А еще был окончательный скот, который хвастался, что "ест русского солдата". И вся эта мерзота находит на Украине свои группы поддержки, которые восхищаются этими выходками.

Ничего ведь нового. Кроме того, что каждый раз, когда нормальные люди ничего, кроме отвращения, к подобным гастрономическим бандеровским "изыскам" не испытывают, эти "украинские патриоты" получают несказанное удовольствие. Как они получали его, когда звонили родственникам убитых и глумились, считая такое поведение поводом для гордости и такой формой "украинской патриотической мести".

Многие не стесняются в эпитетах, видя такое, называют тех, кто продает и покупает, дебилами. Но это не дебилы, а откровенные мерзавцы и подонки, ублюдки, не помнящие родства и лишенные всех корней и человеческих моральных устоев, просто конченные мрази. Ведь даже гитлеровцы не додумывались до такого. И единственный вопрос, возникающий после этого, сам по себе уже звучит пугающе: если они сами вытравили из себя все человеческое, стоит ли с ними обращаться, как с людьми.