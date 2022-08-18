Шесть главных правил здоровья осенью и зимой

Эндокринолог Павлова заявила, что вакцинация и витамины помогут подготовиться к смене сезонов Фото: Shutterstock

Как позаботиться о себе и поддержать свое здоровье в преддверии осенне-зимнего сезона, kp.ru рассказала врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор бестселлера «Обман веществ» и канала Доктор Павлова Зухра Павлова.

1. Вакцинация всегда была очень разумным и необходимым выбором.

В последнее время, несмотря на антиваксеров, актуальность вакцинации только повысилась. COVID-19 не даст соврать. Итак, какие прививки важно сделать: от гриппа, от пневмококковой инфекции и, конечно же, против COVID-19. Это мы говорим о взрослых. У деток есть еще необходимые вакцины.

2. Запасаем витамины.

В конце лета с витаминами в организме еще все в порядке, потому что много свежих овощей, фруктов и ягод и пока авитаминоз нам не грозит. Но, время бежит быстро, и где- то к концу сентября мы почувствуем, что от отпуска и ранее наеденных витаминов уже почти ничего не осталось. И тут нам на помощь придут запасенные овощи, квашеная капуста и конечно же поливитаминные комплексы, но их должен назначить врач.

Кроме того, любовь к запасанию ягод в морозильнике – это не очень хорошая затея, так как клубнику, все-таки, надо есть в сезон ее созревания. Ложечка варенья одна и чайная в творог утром - это не совсем тоже самое, что стакан размороженных ягод и каждый день.

Витамин Д3, которому хочется уделить отдельное внимание, очень часто перестают принимать летом, так как многие убеждены, что он отлично синтезируется в собственном организме, потому что лето. Но, я бы не заблуждалась на этот счет и рекомендовала бы принимать его постоянно в тех дозах, которые вам назначит доктор, и если вы его еще не принимаете, то сдайте анализ крови на Д3, сходите на консультацию к терапевту и получите рекомендацию с необходимой дозой витамина Д3.

Принимать отдельно витамин С, цинк или любой другой микроэлемент, потому что наступила осень, не надо.

3. Стимулировать иммунную систему не стоит.

Это все равно, что дергать тигра за усы. Ее лучше укреплять, а это значит быть физически активным, не работать по ночам и иметь правильный состав тела. Если вам кажется, что между этими простыми рекомендациями и иммунной системой нет никакой взаимосвязи, то вы ошибаетесь. Люди, которые малоподвижны очень сильно ухудшают состояние иммунной системы. Также точно, как и те, кто интенсивно занимаются от случая к случаю. Это происходит, потому что резкие физические нагрузки способствуют такому же резкому синтезу факторов воспаления, а это непосредственная вотчина иммунной системы. Те, кто бодрствуют по ночам, очень сильно нарушают баланс гормонов кортизола, а он является «дирижером» иммунной системы. И его постоянная стимуляция, а так происходит у всех полуночников, сильно ослабляет иммунную систему. Ну и, наконец, избыток жировой ткани и недостаток мышечной, способствует развитию воспаления жировой ткани, а значит, наша иммунная система опять будет в напряжении и всевозможные вирусные и бактериальные инфекции такому человеку обеспечены .

4. Кожа в холодное время года нуждается в определенном внимании.

В нашей стране очень разные климатические зоны и тем, кто живет в более холодных регионах, желательно использовать жирные крема и защищать кожу от мороза. Тем, кто подвергается ветрам, важно ее увлажнять. Но, если у вас есть явные проблемы с кожей, то лучше обратиться к дерматологу-косметологу и получить индивидуальную консультацию. Ну и, конечно же, одевайтесь в соответствии с погодой, в том числе носите носки, даже если у вас самые красивые щиколотки на свете.

5. Внимание к эмоциональному состоянию.

Про осеннюю хандру все мы знаем не столько из медицинских источников, сколько из поэтическо-литературных. И да, действительно, человеку свойственно изменение эмоционального фона с наступление осени. В большинстве случаев помогут такие простые добавки, как Омега-3 или магний. Но, если вы не справляетесь с эмоциями самостоятельно, витамины и БАДы не помогают, то консультация психотерапевта или невролога необходима. Кроме того, те же физические занятия, прогулки, тренировки, тоже способствуют улучшению эмоционального фона, но для этого нужно, чтобы занятия были регулярными.

6. Защищаем глаза от солнца.

Ношение солнцезащитных очков с наступлением осени не теряет своей актуальности, потому что ультрафиолет не менее агрессивен для глаз осенью или зимой, чем летом. К тому же, с выпадением снега, и отражением солнечных лучей, солнцезащитные очки сберегут вам зрение, что поможет сохранить качество жизни.